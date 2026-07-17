Ngày 17/7: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu tiếp tục nhích lên

Giá cà phê trong nước hôm nay áp sát mốc 100.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê tăng phiên thứ hai liên tiếp

Khảo sát sáng 17/7 cho thấy giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng đồng loạt 1.200 đồng/kg so với ngày hôm trước, đưa mặt bằng giá lên 97.900 - 98.500 đồng/kg. Đây cũng là phiên tăng thứ hai liên tiếp của thị trường cà phê nội địa.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất với 98.500 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng đạt 98.400 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng vẫn là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực, ở 97.900 đồng/kg.

Diễn biến này đưa giá cà phê trong nước tiến sát ngưỡng 100.000 đồng/kg, phản ánh xu hướng phục hồi tích cực của thị trường sau giai đoạn biến động mạnh.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt tăng trở lại. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 1,61% (tương đương 62 USD/tấn), lên 3.911 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 cũng tăng 64 USD/tấn (1,68%), đạt 3.864 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 9/2026 tăng nhẹ 0,2% (0,65 US cent/pound), lên 326,75 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 1,95 US cent/pound (0,63%), đạt 309,95 US cent/pound.

Giá tiêu tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi

Giá tiêu trong nước hôm nay tăng nhẹ. Ảnh minh họa

Khảo sát sáng 17/7 cho thấy thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi. Tại một số địa phương sản xuất trọng điểm, giá thu mua tăng thêm 500 đồng/kg so với hôm qua, đưa mặt bằng giá lên 137.000 - 140.000 đồng/kg.

Cụ thể, Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) tăng 500 đồng/kg, lên 138.000 đồng/kg. Tương tự, Đồng Nai và Gia Lai cũng đồng loạt tăng 500 đồng/kg, lần lượt đạt 137.500 đồng/kg và 137.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục giữ ổn định ở mức 140.000 đồng/kg, duy trì vị trí hai địa phương có giá thu mua hồ tiêu cao nhất cả nước.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn chưa ghi nhận biến động mới. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục được chào bán ở mức 5.850 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 5.950 USD/tấn đối với loại 550 g/l.

Tại Indonesia, tiêu đen vẫn được niêm yết ở 7.079 USD/tấn, trong khi tiêu đen Brazil loại ASTA 570 duy trì ở 5.900 USD/tấn. Malaysia tiếp tục là quốc gia có giá tiêu đen cao nhất với 9.350 USD/tấn.

Đối với tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia giữ nguyên ở mức 9.198 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam và Malaysia lần lượt duy trì ở 8.200 USD/tấn và 12.250 USD/tấn./.