Giá vàng hôm nay ngày 17/7: Giá vàng thế giới lao dốc hơn 70 USD/ounce, thủng mốc 4.000 USD

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới mở cửa phiên sáng nay ở mức 3.976 USD/ounce, giảm mạnh hơn 70 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và các khoản phí), giá vàng tương đương khoảng 126,8 triệu đồng/lượng.

Với diễn biến này, giá vàng đã lùi xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce sau khi loạt số liệu kinh tế mới công bố cho thấy sức khỏe của nền kinh tế Mỹ vẫn khá tích cực. Theo Bộ Thương mại Mỹ, doanh số bán lẻ trong tháng 6 tăng 0,2%, phù hợp với dự báo của thị trường. Cùng thời điểm, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm 8.000 đơn, xuống còn 208.000 đơn - mức thấp nhất trong 10 tuần và thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng khoảng 218.000 đơn.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Những tín hiệu trên khiến thị trường tiếp tục nghiêng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp cuối tháng 7. Đồng thời, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ cũng tăng trở lại, với lợi suất kỳ hạn 10 năm lên khoảng 4,57%, kỳ hạn 2 năm ở mức 4,16%, trong khi chỉ số Dollar Index (DXY) nhích lên khoảng 100,54 điểm.

Theo đó, giá vàng vẫn nhận được sự hỗ trợ từ xu hướng lạm phát hạ nhiệt, song triển vọng tăng giá tiếp tục chịu sức ép khi chi tiêu tiêu dùng của Mỹ duy trì ổn định, thị trường lao động vẫn tích cực và lợi suất trái phiếu ở mức cao.

Bên cạnh các yếu tố kinh tế, diễn biến căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục tác động theo cả hai chiều đến thị trường vàng. Rủi ro địa chính trị có thể gia tăng nhu cầu đối với tài sản trú ẩn, nhưng việc giá dầu đi lên cũng làm dấy lên lo ngại áp lực lạm phát quay trở lại, qua đó duy trì mặt bằng lợi suất trái phiếu cao và hạn chế đà tăng của kim loại quý.

Trong thời gian tới, giới đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi các tín hiệu về triển vọng chính sách tiền tệ của Fed, bao gồm phát biểu của các quan chức Fed, diễn biến mới của thị trường lao động và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Theo các chuyên gia, nếu lợi suất trái phiếu giảm bền vững, giá vàng có thể phục hồi lên vùng kháng cự 4.070 - 4.103 USD/ounce. Ngược lại, nếu giá dầu tiếp tục tăng mạnh, thị trường sẽ đánh giá mức độ tác động của lạm phát năng lượng đối với triển vọng lãi suất và diễn biến của giá vàng.

Giá vàng hôm nay

Kết phiên giao dịch ngày 16/7, giá vàng trong nước giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, niêm yết ở mức 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện giao dịch ở ngưỡng 144 - 148,2 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng miếng lần lượt ở ngưỡng 144,7 - 148,2 triệu đồng/lượng và 145 - 148,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều , giao dịch ở mức 143,2 - 147,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải không thay đổi về giá, niêm yết ở ngưỡng 143,5 - 147,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch về ngưỡng 143,5 - 147 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ giữ nguyên giá mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch về 143,5 - 147 triệu đồng/lượng./.