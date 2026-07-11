Giá vàng hôm nay ngày 11/7: Vàng thế giới giữ trên 4.120 USD/ounce, vàng trong nước tăng tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao dịch quanh mức 4.121,4 USD/ounce, tương đương khoảng 132 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và các khoản phí). So với 30 ngày trước, giá vàng thế giới tăng khoảng 46,4 USD/ounce, tương đương 1,14%. Hiện giá vàng thế giới vẫn thấp hơn khoảng 17,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Theo nhận định của FTSE Russell, vàng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong danh mục đầu tư trong bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều biến động. Tuy nhiên, bên cạnh kim loại quý này, nhà đầu tư cũng cần quan tâm tới các kim loại công nghiệp được hưởng lợi từ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu.

Giá vàng thế giới tính đến thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Trao đổi với Kitco News, bà Indrani De - Trưởng bộ phận Nghiên cứu Đầu tư toàn cầu của FTSE Russell cho rằng triển vọng của vàng vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu mua mang tính cơ cấu từ các ngân hàng trung ương, bất ổn địa chính trị và xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối. Ở chiều ngược lại, lãi suất thực duy trì ở mức cao trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục theo đuổi chính sách tiền tệ thắt chặt đã làm gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng, khiến giá kim loại quý này chịu sức ép.

Theo bà De, sự đan xen của các yếu tố hỗ trợ và lực cản khiến vàng đang ở trạng thái tương đối cân bằng. Dù vậy, vàng vẫn là tài sản chiến lược trong danh mục đầu tư đa dạng hóa, trong khi thị trường hàng hóa nói chung được kỳ vọng bước vào chu kỳ tăng trưởng dài hạn mới nhờ hai động lực là AI và quá trình chuyển đổi sang an ninh năng lượng.

Bà cũng cho rằng những rủi ro địa chính trị kéo dài tại Trung Đông, diễn biến chính sách của Fed dưới thời Chủ tịch Kevin Warsh cùng biến động trên thị trường lãi suất vẫn là những yếu tố khiến nhà đầu tư duy trì tỷ trọng tài sản phòng thủ. Mặc dù lãi suất thực cao có thể hạn chế đà tăng của vàng trong ngắn hạn, hoạt động mua ròng của các ngân hàng trung ương và xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ vai trò của kim loại quý này trong các danh mục đầu tư.

Giá vàng trong nước

Tại thời điểm 6 giờ sáng ngày 11/7, theo ghi nhận của phóng viên, giá vàng trong nước đồng loạt tăng tại nhiều thương hiệu lớn. Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, lên mức 146,9 - 149,9 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 145 - 149,9 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch lên 146,3 - 149,9 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, các thương hiệu cũng đồng loạt điều chỉnh tăng giá. DOJI tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 145 - 149 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng tăng 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, lên 145 - 149 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch lên 145,5 - 148,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 145,7 - 149,2 triệu đồng/lượng.