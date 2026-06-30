Giá vàng hôm nay ngày 30/6: Giá vàng thế giới giảm mạnh, lùi sát mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 4.020 USD/ounce, giảm khoảng 60 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và các khoản phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,1 triệu đồng/lượng.

Với diễn biến này, giá vàng tiếp tục xu hướng điều chỉnh và lùi sát ngưỡng 4.000 USD/ounce. Giá vàng giao ngay giảm sau khi thị trường Mỹ khép lại phiên giao dịch đầu tuần trong bối cảnh giá dầu và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đồng loạt tăng. Diễn biến này khiến nhà đầu tư tập trung nhiều hơn vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, thay vì gia tăng nhu cầu nắm giữ các tài sản trú ẩn an toàn, dù căng thẳng giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu leo thang trở lại.

Giá vàng tính đến thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Trong báo cáo nghiên cứu mới nhất về thị trường vàng, ông Bart Melek - Trưởng bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa của TD Securities nhận định giá vàng có thể giảm xuống dưới 3.900 USD/ounce trước khi tạo đáy trong đợt điều chỉnh hiện tại. Tuy nhiên, ông cho rằng vùng giá thấp sẽ mở ra cơ hội mua mang tính chiến lược, bởi xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn chưa kết thúc. Theo ông, dù các cuộc đàm phán hòa bình đã được nối lại, xung đột tại Trung Đông vẫn chưa thực sự chấm dứt khi Mỹ và Iran tiếp tục có các động thái đáp trả lẫn nhau.

Các chuyên gia cũng cho rằng, ngay cả khi thỏa thuận hòa bình được duy trì và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz trở lại bình thường, thị trường năng lượng vẫn cần thêm thời gian để ổn định và tái bổ sung nguồn cung nhằm đáp ứng nhu cầu ở mức cao. Trong bối cảnh đó, giá dầu duy trì ở vùng cao cùng với đồng USD mạnh lên có thể tiếp tục gây sức ép lên giá vàng trong những tháng tới.

Bên cạnh đó, giá năng lượng tăng còn làm gia tăng áp lực lạm phát, qua đó củng cố khả năng Fed tiếp tục duy trì lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt. Môi trường lãi suất cao vì vậy tiếp tục là yếu tố bất lợi đối với giá vàng trong ngắn hạn.

Dù vậy, nhiều chuyên gia vẫn giữ quan điểm tích cực về triển vọng dài hạn của kim loại quý. Theo đó, sau giai đoạn điều chỉnh hiện nay, thị trường vàng được kỳ vọng sẽ bước vào một nhịp phục hồi mạnh trong giai đoạn từ nay đến năm 2027, với khả năng giá vàng vượt mốc 5.300 USD/ounce.

Giá vàng trong nước

Mở cửa phiên giao dịch ngày 30/6, giá vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch về mức 143 - 146 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 142,5 - 146 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện giao dịch ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng. Riêng PNJ giữ nguyên giá so với kết phiên ngày 29/6 ở ngưỡng 145 - 148 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, giá cũng giảm tại nhiều doanh nghiệp. DOJI và PNJ giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch về 143 - 146 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 142,5 - 146 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, niêm yết ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn về ngưỡng 141,8 - 145,8 triệu đồng/lượng.