Giá vàng hôm nay ngày 21/6: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng giá trở lại

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện giao dịch quanh mức 4.156 USD/ounce, tương đương khoảng 132,9 triệu đồng/lượng theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và các loại phí). So với cách đây một tháng, giá vàng đã giảm 373,4 USD/ounce, tương ứng mức giảm 8,25%.

Diễn biến của thị trường vàng tiếp tục chịu tác động từ chính sách tiền tệ của Mỹ. Tại cuộc họp mới nhất, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang trong vùng 3,50% - 3,75%. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý của giới đầu tư hiện không còn nằm ở khả năng cắt giảm lãi suất mà chuyển sang rủi ro Fed có thể nâng lãi suất trong năm 2026. Một số dự báo cho thấy xác suất tăng lãi suất vào tháng 7 ở mức 38,5%, tháng 9 là 51,7%, trong khi khả năng có hai đợt tăng lãi suất trước cuối năm vẫn được thị trường tính đến.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục tạo áp lực lên vàng do làm gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lãi. Trong bối cảnh đó, giá dầu thế giới cũng đã hạ nhiệt sau khi những lo ngại liên quan đến xung đột tại Trung Đông giảm bớt.

Theo ông Laurence Booth - Giám đốc toàn cầu phụ trách thị trường của CMC Markets, đợt điều chỉnh hiện nay của vàng diễn ra tương đối có trật tự, không mang tính bán tháo dù giá kim loại quý đã mất hơn 200 USD/ounce chỉ trong vài ngày. Ông cho rằng yếu tố đáng chú ý hiện nay là sự suy yếu của nhu cầu vàng vật chất. Phí bảo hiểm vàng tại Trung Quốc và nhiều thị trường lớn khác đi xuống đã làm giảm một nguồn hỗ trợ quan trọng đối với giá vàng, khiến thị trường thiếu động lực tăng mới nếu không xuất hiện các yếu tố hỗ trợ từ môi trường lãi suất thấp hoặc những căng thẳng mới trên thị trường tài chính.

Trong khi đó, eo biển Hormuz vẫn được xem là một trong những rủi ro địa chính trị đáng chú ý đối với thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, tác động của khu vực này tới kỳ vọng lạm phát đã giảm so với giai đoạn đầu của xung đột khi hoạt động vận tải thương mại dần được khôi phục sau biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran.

Trong ngắn hạn, giá vàng tiếp tục chịu sức ép từ triển vọng lãi suất cao, đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao. Nếu giá vàng đánh mất ngưỡng 4.121 USD/ounce, áp lực điều chỉnh có thể gia tăng; ngược lại, việc vượt trở lại mốc 4.200 USD/ounce sẽ là tín hiệu tích cực cho xu hướng phục hồi.

Giá vàng trong nước

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/6, giá vàng trong nước tăng trở lại tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn ở cả vàng miếng và vàng nhẫn.

Đối với vàng miếng, DOJI điều chỉnh tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch lên 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng. PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giữ nguyên giá mua vào, tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, chốt phiên ở mức 143,7 - 147,2 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, giá vàng cũng ghi nhận xu hướng tăng tại nhiều doanh nghiệp. DOJI tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch lên 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 143,7 - 147 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, giữ nguyên giá bán ra, giao dịch ở mức 143,5 - 147 triệu đồng/lượng. PNJ tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên mức 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng. Riêng Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giữ nguyên giá, tiếp tục niêm yết ở mức 143 - 146,5 triệu đồng/lượng.