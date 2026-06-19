Tỷ giá USD hôm nay (19/6): USD tăng giá trên diện rộng, DXY sát 101 điểm lên đỉnh hơn một năm

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 19/6, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.181 đồng phiên cuối tuần, tăng 8 đồng. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối được điều chỉnh tương ứng theo diễn biến của tỷ giá trung tâm.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.921,95 - 26.440,05 VND/USD.

Trong khi đó, tỷ giá USD trên thị trường tự do phổ biến ở mức 26.520 - 26.540 VND/USD, tăng 20 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Sau phiên tăng mạnh trước đó, giá USD tự do tiếp tục duy trì ở vùng cao và đang giao dịch cao hơn so với mặt bằng tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại. Khảo sát tại các ngân hàng chốt phiên gần nhất cho thấy, tỷ giá USD tại Vietcombank là 26.081 - 26.431 VND/USD, cùng giảm 2 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Tại BIDV, tỷ giá USD là 26.111 - 26.431 VND/USD, cũng giảm 2 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra. Tỷ giá USD tại ACB là 26.100 - 26.431 VND/USD, trong đó giá mua vào giảm mạnh 10 đồng, còn giá bán ra giảm 2 đồng. Riêng tại MSB, tỷ giá USD là 26.110 - 26.431 VND/USD, giá mua vào tăng 30 đồng trong khi giá bán ra giảm 2 đồng. Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV, ACB, MSB chốt phiên ngày 18/6 như sau: Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước đó. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá EUR và GBP tại các ngân hàng đồng loạt giảm mạnh. Đơn cử, tại Vietcombank, tỷ giá EUR giao dịch tại 29.547,3 - 31.105,0 VND/EUR, giảm 227,2 đồng ở chiều mua vào và 239,2 đồng ở chiều bán ra. Tại BIDV, tỷ giá EUR là 29.845,0 - 31.222,0 VND/EUR, giảm lần lượt 207 đồng và 217 đồng. Tỷ giá EUR tại ACB là 29.602,0 - 30.910,0 VND/EUR, giảm mạnh 334 đồng ở chiều mua vào và 348 đồng ở chiều bán ra. Tại MSB, tỷ giá EUR là 29.358,0 - 31.072,0 VND/EUR, giảm 219 đồng ở chiều mua vào và 262 đồng ở chiều bán ra.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở mức 100,81 điểm, giảm 0,04%, cho thấy đồng USD đang điều chỉnh nhẹ sau nhịp tăng trước đó. Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/EUR ở mức 0,8728, gần như không thay đổi so với phiên trước. Tỷ giá USD/GBP ở mức 0,7576. Trong khi đó, tỷ giá USD/JPY ở mức 161,21, giảm 0,1%, cho thấy đồng USD suy yếu nhẹ so với đồng yên Nhật. Tỷ giá USD/CNY ở mức 6,7693, hầu như đi ngang.

Chỉ số DXY đã phục hồi mạnh mẽ, vượt trở lại ngưỡng 100 điểm và lên mức 100,81 điểm, cao nhất kể từ tháng 4/2025. Động lực chính đến từ hai yếu tố: thỏa thuận ghi nhớ (MOU) giữa Mỹ và Iran giúp hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, cùng lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đối với lạm phát và chính sách tiền tệ.

Sau thời gian dài đàm phán, Mỹ - Iran đã ký thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhất trí dành 60 ngày để tiếp tục đàm phán hướng tới một thỏa thuận toàn diện. Trong thời gian này, eo biển Hormuz được mở cửa trở lại, Iran nối lại hoạt động xuất khẩu dầu và một số biện pháp trừng phạt của Mỹ được nới lỏng, cho phép Tehran tiếp cận nguồn tài sản đang bị phong tỏa ở nước ngoài.

Tuy nhiên, triển vọng hòa bình vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn khi hai vấn đề quan trọng chưa được giải quyết là chương trình hạt nhân của Iran và tình hình xung đột tại Lebanon.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, Fed cũng góp phần hỗ trợ đồng USD. Tại cuộc họp chính sách mới nhất, Fed giữ nguyên lãi suất như dự báo của thị trường. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Kevin Warsh phát đi thông điệp mang tính “diều hâu” hơn kỳ vọng.

Ông Kevin Warsh cho biết, Fed sẽ từ bỏ cách tiếp cận định hướng chính sách tương lai vốn được sử dụng nhiều năm qua. Mỹ sẽ không đưa ra các tín hiệu cụ thể về lộ trình lãi suất mà sẽ hoàn toàn dựa trên dữ liệu kinh tế thực tế. Điều này đồng nghĩa các quyết định tăng hoặc giảm lãi suất trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào diễn biến lạm phát, tăng trưởng và thị trường lao động, thay vì các yếu tố chính trị hay kỳ vọng của thị trường.

Lập trường ưu tiên kiểm soát lạm phát và duy trì ổn định giá cả của Fed đã củng cố kỳ vọng lãi suất sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, qua đó hỗ trợ đà tăng của đồng USD./.