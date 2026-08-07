Thị trường tiền tệ tuần 3 - 7/8: Bơm ròng gần 25.000 tỷ đồng qua kênh OMO, tỷ giá trung tâm tăng mạnh lên đỉnh lịch sử

Lãi suất qua đêm tăng sốc từ 0,75% lên gần 6%, bơm ròng hạ nhiệt thanh khoản

Trên kênh thị trường mở (OMO) tuần qua, từ ngày 3 - 7/8, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều tiết thanh khoản theo hướng bơm ròng.

Cụ thể, qua kênh cầm cố giấy tờ có giá, Ngân hàng Nhà nước phát hành tổng cộng 76.040,07 tỷ đồng, ở đa dạng kỳ hạn 7 ngày, 42 ngày, 63 ngày và 91 ngày, với lãi suất giữ nguyên 4,5%/năm. Trong khi đó, lượng giấy tờ có giá đáo hạn thấp hơn, đạt 51.313,34 tỷ đồng.

Tính chung cả tuần, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 24.726,73 tỷ đồng ra thị trường thông qua kênh OMO, tiếp nối đà bơm ròng tuần trước. Đến cuối tuần, khối lượng lưu hành trên kênh thị trường mở đạt 197.257,09 tỷ đồng.

Trên thị trường liên ngân hàng, thanh khoản có diễn biến đáng chú ý khi lãi suất qua đêm chốt phiên ngày 6/8 giảm còn 4,6%/năm, thấp hơn 1,12 điểm phần trăm so với cuối tuần trước.

Các kỳ hạn dài hơn cũng đồng loạt hạ nhiệt. Lãi suất kỳ hạn 2 tuần giảm 0,09 điểm phần trăm xuống 5,9%/năm; kỳ hạn 1 tháng giảm 0,03 điểm phần trăm xuống 6,9%/năm và kỳ hạn 3 tháng giảm 0,31 điểm phần trăm xuống 7,00%/năm. Riêng kỳ hạn 1 tuần tăng 0,37 điểm phần trăm, lên 5,2%/năm.

Về thanh khoản giao dịch, doanh số giao dịch qua đêm trên thị trường liên ngân hàng chốt ngày 5/8 đạt 878.722 tỷ đồng, giảm 204.383 tỷ đồng so với phiên cuối tuần trước (tại ngày 31/7 đạt 1.083.105 tỷ đồng), cho thấy nhu cầu vay mượn vốn ngắn hạn đã hạ nhiệt đáng kể.

Diễn biến này trái ngược với phiên cuối tháng 7, khi thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng bất ngờ căng thẳng, lãi suất tăng vọt chỉ trong một phiên sau nhiều phiên duy trì ở mức thấp.

Khi đó, lãi suất qua đêm bật tăng mạnh lên 5,72%/năm từ mức chỉ 0,75%/năm của ngày trước đó, đồng thời, doanh số giao dịch qua đêm vượt 1 triệu tỷ đồng, phản ánh nhu cầu vốn ngắn hạn tăng đột biến.

Bước sang tuần đầu tháng 8, việc Ngân hàng Nhà nước duy trì bơm ròng qua OMO đã góp phần ổn định thanh khoản hệ thống, giúp mặt bằng lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt trở lại.

“Với quyết định tăng tỷ lệ tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại ngân hàng thương mại khi tính chỉ số LDR có thể tác động tích cực đối với xu hướng của lãi suất trên thị trường 1, tuy nhiên, chúng tôi cho rằng, lãi suất huy động và cho vay sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong quý III/2026” - Chứng khoán Yuanta nêu quan điểm.

Tại báo cáo chiến lược tháng 8/2026 mới phát hành, Trung tâm Phân tích và Tư vấn đầu tư thuộc Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (SSI Research) cho biết, tăng trưởng tín dụng vẫn mạnh và ngân hàng vẫn còn khả năng cho vay, nhưng lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 1 tháng vẫn quanh 7%.

Cùng với đó, cạnh tranh huy động tiếp diễn, nhu cầu vốn kỳ hạn dài hơn tăng lên và tín dụng tiếp tục tăng nhanh hơn tiền gửi.

“Nguồn vốn sẵn có hơn, nhưng chưa thật sự dồi dào” - SSI Research đánh giá.

Hơn nữa, theo SSI Research, chính sách đang hỗ trợ hệ thống ngân hàng chủ yếu thông qua nới một số quy định an toàn, thay vì cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, biện pháp liên quan đến tiền gửi Kho bạc cần được nhìn nhận đúng bản chất.

“Đây là hỗ trợ tạm thời, có thời hạn, chủ yếu tác động đến các ngân hàng thương mại nhà nước đang nắm gần như toàn bộ khoản tiền gửi này và ở gần ngưỡng quy định nhất. Biện pháp này chỉ nới một phần ràng buộc cho một nhóm ngân hàng cụ thể, không phải là tín hiệu nới lỏng vốn trên toàn hệ thống” - SSI Research lưu ý.

Đánh giá về quy định này, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (Chứng khoán Yuanta) cho rằng, Ngân hàng Nhà nước quyết định tăng tỷ lệ tiền gửi Kho bạc tại ngân hàng thương mại khi tính tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) từ 20% lên 50%, hiệu lực từ ngày 1/8/2026, giúp các ngân hàng thương mại có thêm dư địa mở rộng tín dụng khoảng 160 - 180 nghìn tỷ đồng, tương đương 6 - 6,5% tổng room tín dụng năm 2026.

“Đây là biện pháp kỹ thuật giúp hạ nhiệt căng thẳng thanh khoản hệ thống trong ngắn hạn, đặc biệt khi số thu ngân sách nửa đầu năm tăng mạnh và giải ngân đầu tư công thấp hơn kỳ vọng khiến tiền gửi Kho bạc Nhà nước neo ở mức cao” - Chứng khoán Yuanta nêu rõ.

Tỷ giá trung tâm neo đỉnh lịch sử, song áp lực găm giữ USD giảm dần

Trên thị trường ngoại hối, trong tuần qua, diễn biến tỷ giá USD/VND tiếp tục phân hóa giữa tỷ giá điều hành và tỷ giá giao dịch trên thị trường.

Theo đó, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng mạnh 125 đồng, lên 25.463 đồng trong phiên cuối tuần (ngày 7/8), mức điều chỉnh rất mạnh so với nhiều tháng gần đây và neo đỉnh lịch sử.

Trong khi đó, tỷ giá USD đồng loạt giảm tại nhiều nhà băng lớn. Đơn cử, tại Vietcombank, tỷ giá USD giảm 80 đồng ở cả hai chiều, xuống còn 26.000 - 26.410 VND/USD. Tại BIDV, tỷ giá USD cũng giảm 65 đồng, xuống 26.025 - 26.405 VND/USD.

Ở thị trường tự do, tỷ giá USD giảm mạnh hơn, với mức giảm tới 180 đồng, xuống còn 26.070 - 26.100 VND/USD, mạnh hơn nhiều so với mức giảm 80 đồng của tuần trước. Đà giảm sâu của tỷ giá trên thị trường tự do cũng khiến chênh lệch giữa thị trường tự do và ngân hàng thương mại thu hẹp đáng kể.

Theo Chứng khoán Yuanta, việc tỷ giá ngân hàng giảm, dù tỷ giá trung tâm được điều chỉnh tăng cho thấy, cung - cầu ngoại tệ trong hệ thống tương đối thuận lợi và áp lực nắm giữ USD ngoài thị trường đã hạ nhiệt, trong bối cảnh giá vàng trong nước thấp hơn so với giá vàng thế giới.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tăng 0,28% lên 99,69 điểm.

Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) sắp công bố báo cáo việc làm tháng 7, bao gồm dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp. Đây được xem là một trong những dữ liệu kinh tế quan trọng nhất đối với thị trường tài chính.

Trong bối cảnh nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tháng 9 do áp lực lạm phát hạ nhiệt, kết quả báo cáo việc làm, đặc biệt là số lượng việc làm mới, tỷ lệ thất nghiệp và tăng trưởng tiền lương, sẽ có ảnh hưởng lớn đến kỳ vọng về lộ trình chính sách tiền tệ của Fed.

Qua đó, dữ liệu này cũng có thể tác động mạnh đến diễn biến của đồng USD và các thị trường tài chính toàn cầu./.