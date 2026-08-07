Thuế TP. Hồ Chí Minh tăng tốc chuyển đổi số, hướng tới quản lý hiện đại

Giữ đà tăng trưởng thu ngân sách

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục chịu tác động từ những biến động địa chính trị, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đối mặt nhiều khó khăn. Tuy nhiên, công tác thu ngân sách trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh vẫn ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Thông tin tại Hội nghị diễn ra chiều ngày 7/8, ông Đoàn Minh Dũng - Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong 7 tháng năm 2026, Thuế TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách khoảng 466.000 tỷ đồng, đạt 74,5% dự toán Chính phủ giao và đạt 58,4% chỉ tiêu Thành ủy, HĐND và UBND TP. Hồ Chí Minh đề ra.

Ông Đoàn Minh Dũng - Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Việt Dũng.

Đáng chú ý, nhiều sắc thuế chủ lực ghi nhận mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Cụ thể, thuế thu nhập doanh nghiệp tăng gần 39%, thuế giá trị gia tăng tăng 49,8%, thuế tiêu thụ đặc biệt tăng khoảng 23%. Cùng với đó, nhiều khoản thu khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng khả quan. Kết quả này tạo nền tảng quan trọng để ngành Thuế TP. Hồ Chí Minh phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026.

“Để phục vụ công tác hỗ trợ người nộp thuế và cung cấp thông tin thuế một cách thông minh, Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ chính thức ra mắt tổng đài ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thông tin thuế qua nền tảng thanh toán số. Trong giai đoạn đầu triển khai, tổng đài sẽ hỗ trợ các chức năng như tư vấn thông tin về thuế, thông báo nợ thuế, thông báo tạm hoãn xuất cảnh và thực hiện các cuộc gọi tự động đến người nộp thuế. Hệ thống AI có khả năng tương tác, tiếp nhận và giải đáp nhiều câu hỏi của người nộp thuế”. Ông Đoàn Minh Dũng

- Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh

Theo ông Đoàn Minh Dũng, kết quả trên phản ánh nỗ lực của toàn ngành trong việc chủ động thích ứng với bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động. Đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, chống thất thu và hỗ trợ người nộp thuế, qua đó góp phần giữ vững đà tăng trưởng nguồn thu ngân sách.

Nhiều chính sách thuế mới cần lưu ý

Cập nhật thông tin về một số chính sách thuế mới, đại diện Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, cùng với việc Luật Quản lý thuế (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, hàng loạt nghị định và thông tư hướng dẫn cũng được ban hành, tạo nên nhiều thay đổi đáng chú ý trong công tác quản lý thuế cũng như nghĩa vụ của người nộp thuế.

Một trong những thay đổi lớn là thủ tục đăng ký thuế được số hóa toàn diện. Mã định danh cá nhân (số căn cước công dân) sẽ đồng thời là mã số thuế đối với cá nhân và hộ kinh doanh; dữ liệu được liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia, giảm đáng kể thủ tục hành chính. Mục tiêu là hoàn thành việc điện tử hóa toàn trình trước ngày 1/1/2027.

Quy định mới bổ sung 4 nhóm đối tượng công khai thông tin, trong đó có trường hợp nợ thuế quá 90 ngày, trốn thuế, không chấp hành quyết định của cơ quan thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Đáng chú ý, với trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, cơ quan thuế sẽ công khai cả họ tên và 4 số cuối căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật hoặc chủ doanh nghiệp.

Điểm mới nữa liên quan đến quy định về khai bổ sung hồ sơ thuế. Người nộp thuế vẫn được khai bổ sung hồ sơ trong thời hạn 5 năm nếu phát hiện sai sót. Tuy nhiên, trường hợp đang bị cơ quan điều tra xác minh theo đề nghị của cơ quan thuế, thì sẽ không được khai bổ sung. Ngoài ra, nếu khai giảm số thuế phải nộp sẽ được xử lý tiền chậm nộp và hoàn trả số nộp thừa theo quy định; ngược lại, nếu khai tăng thì phải nộp bổ sung số thuế phát sinh.

Cơ chế hoàn thuế tiếp tục được cải tiến theo hướng quản lý rủi ro. Phần lớn hồ sơ sẽ được hoàn trước, kiểm tra sau; chỉ những trường hợp có dấu hiệu rủi ro mới thực hiện kiểm tra trước hoàn thuế. Thời hạn xử lý hồ sơ cũng được rút ngắn còn 6 ngày làm việc đối với hồ sơ hoàn trước, kiểm tra sau.

Để giảm chi phí hành chính, quy định mới nêu rõ cá nhân hoặc hộ kinh doanh có số thuế nộp thừa từ 50.000 đồng trở xuống sẽ không được hoàn, mà được bù trừ vào nghĩa vụ thuế phát sinh sau này. Đồng thời, các khoản thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế của hộ kinh doanh có số tiền miễn, giảm dưới 50.000 đồng cũng sẽ được xử lý ngay trên hồ sơ khai thuế, không phải thực hiện thêm thủ tục riêng.

Một điểm đáng chú ý là cơ chế tạm hoãn xuất cảnh đối với người nợ thuế. Theo đó, sau 90 ngày nợ thuế, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo; nếu quá 120 ngày vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ thì sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định. Mức nợ áp dụng là từ 50 triệu đồng đối với cá nhân, hộ kinh doanh và từ 500 triệu đồng đối với người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu hoặc người có liên quan của doanh nghiệp.

Nghị định mới về hóa đơn điện tử bổ sung nhiều đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử; quy định rõ trách nhiệm xuất hóa đơn trong hợp đồng hợp tác kinh doanh; bổ sung yêu cầu ghi mã địa điểm kinh doanh, số khung, số máy đối với ô tô, xe máy; đồng thời quy định cụ thể hơn về thời điểm lập hóa đơn đối với từng loại hình dịch vụ.

Đáng chú ý, từ ngày 1/7/2026, các quy định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân cũng được cập nhật theo hướng mở rộng diện miễn thuế đối với một số lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; bổ sung quy định đối với tài sản số, biển số xe, vàng miếng và một số khoản thu nhập khác. Đồng thời, cơ chế khấu trừ, quyết toán và các khoản giảm trừ cũng được điều chỉnh để phù hợp với chính sách mới…/.