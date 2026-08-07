Thuế - Hải quan

Cục Thuế hướng dẫn thống nhất quy trình áp dụng tạm hoãn xuất cảnh, bảo đảm quyền, lợi ích của người nộp thuế

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
17:48 | 07/08/2026
(TBTCO) - Cục Thuế vừa hướng dẫn các bước rà soát, xác định thông tin người nộp thuế thống nhất trong toàn ngành trước khi thực hiện biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.
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Tạm hoãn xuất cảnh với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký

Ngày 5/8/2026, Cục Thuế ban hành Công văn số 5622/CT-NVT gửi cơ quan thuế các cấp hướng dẫn việc triển khai thực hiện quy định về tạm hoãn xuất cảnh theo Nghị định số 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Cục Thuế khẳng định, việc hướng dẫn thống nhất áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng điều kiện, đúng trình tự theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 225/2026/NĐ-CP; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế; việc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh phải được thực hiện ngay khi người nộp thuế đáp ứng điều kiện theo quy định.

Trong Công văn số 5622/CT-NVT, Cục Thuế hướng dẫn cụ thể các nội dung về: tạm hoãn xuất cảnh, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh; thẩm quyền thông báo tạm hoãn xuất cảnh, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh; về nâng cấp hệ thống đáp ứng quy định về tạm hoãn xuất cảnh, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh và trao đổi thông tin với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

Để bảo đảm việc áp dụng và hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh được thực hiện đúng quy định, kịp thời, thống nhất trên toàn quốc, Cục Thuế chỉ đạo Thuế các tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn, Chi cục Thuế Thương mại điện tử tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

Một là, rà soát, xác định chính xác thông tin người nộp thuế trước khi áp dụng tạm hoãn xuất cảnh:

Theo đó, cơ quan thuế cần thực hiện rà soát, đối chiếu, xác định chính xác nghĩa vụ thuế của người nộp thuế thuộc trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh và chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu trước khi ban hành Thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, Thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Đồng thời, ngay trước thời điểm ban hành Thông báo, cơ quan thuế phải rà soát thông tin về người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu hưởng lợi, trạng thái mã số thuế và số tiền thuế nợ để bảo đảm dữ liệu phản ánh đúng thực tế, hạn chế trường hợp thông tin thay đổi làm ảnh hưởng đến việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, bảo đảm việc áp dụng đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện ban hành đầy đủ Thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế thuộc các trường hợp tại khoản 1 Điều 28 Nghị định 252/2026/NĐ-CP, bảo đảm áp dụng đầy đủ, kịp thời biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật.

Bảo đảm người nộp thuế đã được cơ quan thuế thông tin về số tiền thuế nợ bằng các hình thức theo quy định tại Quy trình quản lý nợ trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Rà soát, cập nhật đầy đủ, chính xác trạng thái hoạt động của người nộp thuế trên Hệ thống thông tin quản lý thuế. Đặc biệt, đối với các trường hợp đang ở trạng thái 03 - lý do 13 nhưng đã có đầy đủ hồ sơ xác định người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và sau đó bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép hoạt động thì thực hiện cập nhật sang trạng thái 06 - lý do 13 theo đúng quy định về đăng ký thuế.

Rà soát, chuẩn hóa thông tin, cập nhật chính xác thông tin về số định danh cá nhân/số căn cước công dân của người bị tạm hoãn xuất cảnh; trường hợp sử dụng số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, phải có đầy đủ thông tin về ngày cấp, nơi cấp theo quy định.

Hai là, giải quyết kịp thời thủ tục hành chính và thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh:

Cơ quan thuế kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính về khôi phục mã số thuế, chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định để làm căn cứ hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Cục Thuế lưu ý, trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo Cục Thuế (qua Ban Nghiệp vụ thuế và Ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa) để được phối hợp, hướng dẫn và giải quyết.

Hệ thống thông tin quản lý thuế sẽ căn cứ kết quả xử lý của cơ quan thuế để tự động gửi Thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh bằng phương thức điện tử ngay khi người nộp thuế đáp ứng điều kiện, bảo đảm việc hủy bỏ được thực hiện kịp thời, không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

Riêng đối với người nộp thuế ở trạng thái 06 đang thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế, cơ quan thuế thực hiện rà soát và ban hành Thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh trên hệ thống khi người nộp thuế đáp ứng điều kiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Trường hợp người nộp thuế thay đổi cơ quan thuế quản lý, cơ quan thuế nơi chuyển đến có trách nhiệm thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh ngay khi người nộp thuế đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Ba là, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và cảnh báo sớm:

Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định tại Điều 28 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP để người nộp thuế nắm được các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh, ngưỡng tiền thuế nợ, hình thức gửi thông báo và điều kiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Hướng dẫn người nộp thuế đăng ký tài khoản thuế điện tử với cơ quan thuế, cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile; thường xuyên cập nhật chính xác thông tin liên hệ để kịp thời nhận các thông báo của cơ quan thuế.

Hướng dẫn người nộp thuế chủ động tra cứu trạng thái hoạt động, tình hình nợ thuế và thông tin về việc áp dụng, gia hạn hoặc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng eTax Mobile và Trang thông tin điện tử của ngành Thuế.

Bốn là, tăng cường phối hợp với cơ quan có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện:

Cơ quan Thuế các tỉnh, thành phố tiếp tục chủ động phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an các tỉnh, thành phố và các tổ chức, đơn vị có liên quan (như đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch, lữ hành...) để thông tin, nhắc nhở người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi xuất cảnh, hạn chế trường hợp người nộp thuế không nắm được thông tin về nghĩa vụ thuế hoặc tình trạng bị tạm hoãn xuất cảnh./.

Văn Tuấn
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