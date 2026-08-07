Bộ Tài chính và IFAD đẩy mạnh hợp tác phát triển nông nghiệp xanh và tối ưu hóa nguồn lực tài chính

Buổi làm việc tập trung trao đổi về các định hướng hợp tác chiến lược, tối ưu hóa nguồn vốn ODA và nâng cao hiệu quả các dự án phát triển nông nghiệp, tăng trưởng xanh tại Việt Nam.

Khẳng định hiệu quả hợp tác và chào đón Giám đốc Quốc gia mới

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương chào mừng bà Reehana Rifat Raza và các thành viên đoàn IFAD đến làm việc tại Bộ Tài chính; bày tỏ sự vui mừng và chúc mừng bà Enika Basu chính thức giữ cương vị Giám đốc Quốc gia IFAD tại Việt Nam.

Thú trưởng Trần Quốc Phương phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng đánh giá cao những đóng góp tích cực của IFAD trong thời gian qua, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục kết nối hệ thống, thúc đẩy các sản phẩm tài chính cao cấp mới nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và nông dân Việt Nam.

Đáp lại, bà Reehana Rifat Raza trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ tích cực từ phía Bộ Tài chính. Đại diện IFAD chia sẻ, kết quả Đánh giá Chiến lược Quốc gia (CSPE) thực hiện năm 2025 cho thấy, danh mục đầu tư của IFAD tại Việt Nam được xếp vào nhóm hiệu quả hàng đầu trong toàn bộ tổ chức.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Bà Raza cũng chúc mừng Việt Nam về những bước tiến mạnh mẽ trong tinh gọn bộ máy và cải cách hành chính, đồng thời tái khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao và phát triển bền vững.

Tăng cường phối hợp xây dựng Chiến lược Đối tác Quốc gia 2027 - 2032

Một trong những nội dung trọng tâm được hai bên trao đổi là việc chuẩn bị xây dựng Chiến lược Đối tác Quốc gia (COSOP) mới giai đoạn 2027 - 2032.

IFAD đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục đóng vai trò cơ quan đầu mối để kết nối tham vấn liên ngành giữa các bộ, ngành và địa phương.

Bà Reehana Rifat Raza - Giám đốc Khu vực châu Á - Thái Bình Dương phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Đại diện IFAD ghi nhận và đánh giá cao cam kết tài chính của Việt Nam khi tăng 50% mức đóng góp bổ sung cho Quỹ IFAD kỳ thứ 13 (đạt 900.000 USD), đồng thời hy vọng Việt Nam tiếp tục thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ trong kỳ huy động vốn IFAD 14 sắp tới.

Bên cạnh đó, IFAD đánh giá cao sự hỗ trợ sát sao của Bộ Tài chính giúp thúc đẩy ký kết nhanh chóng các hiệp định tài chính cho các dự án nông nghiệp thông minh và phát thải thấp tại khu vực Tây Nguyên.

Việt Nam đẩy mạnh cải cách ODA và bài toán chi phí vốn

Trao đổi tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, Việt Nam đã có những đột phá lớn trong cải cách thể chế và pháp luật về ODA. Nhờ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, các thủ tục trong nước đã được giản lược mạnh mẽ, thời gian thực hiện chỉ bằng khoảng 1/3 so với trước đây.

Việt Nam cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và sẵn sàng đáp ứng nhanh nhất các yêu cầu để rút ngắn thời gian triển khai các dự án của IFAD.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng thẳng thắn chia sẻ về thách thức chi phí vốn: “Thủ tục của IFAD rất thuận lợi, nhưng mức lãi suất hiện nay vẫn tương đối cao. Những khoản vay có lãi suất trên 5% là bài toán khó để trình Chính phủ chấp thuận. Hai bên cần phối hợp chứng minh rõ các giá trị gia tăng khác, như chuyển giao công nghệ, an sinh xã hội và mục tiêu phát triển bền vững để đảm bảo tính hiệu quả cao nhất của nguồn vốn”.

IFAD cam kết điều chỉnh và linh hoạt thích ứng

Nhất trí với những góc nhìn từ phía Bộ Tài chính, tân Giám đốc Quốc gia IFAD tại Việt Nam - bà Enika Basu khẳng định, IFAD sẽ nỗ lực điều chỉnh để đáp ứng tốt nhất nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới của Việt Nam.

Bà Enika Basu - tân Giám đốc Quốc gia IFAD tại Việt Nam phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Bà Basu cho biết, trong Chiến lược COSOP tiếp theo, IFAD sẽ tập trung tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân, đầu tư cho kinh tế xanh và tạo ra nhiều hàng hóa công cộng chất lượng hơn.

Ngay sau buổi làm việc, nhóm kỹ thuật của IFAD sẽ thảo luận trực tiếp với Bộ Tài chính để tìm kiếm các giải pháp điều chỉnh lãi suất cũng như giới thiệu các sản phẩm tài chính linh hoạt, ưu đãi hơn, quyết tâm mang lại kết quả hợp tác tốt đẹp nhất cho cả hai bên.