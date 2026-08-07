Doanh nghiệp cần làm rõ phương thức chuyển quyền, chuyển giao dự án để được hưởng ưu đãi đầu tư

Cục Thuế vừa ban hành Công văn số 5643/CT-CS trả lời về ưu đãi đầu tư đối với dự án Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Elmaco Ninh Bình.

Cục Thuế cho biết, nhận được Công văn số 01.280726/EMC-CV ngày 28/7/2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Elmaco về ưu đãi đầu tư với Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Elmaco Ninh Bình, về vấn đề này, Cục Thuế có ý kiến như sau:

Về ưu đãi đầu tư đối với Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Elmaco Ninh Bình, Bộ Tài chính đã có Công văn số 2050/BTC-PC ngày 13/2/2026 trả lời Công ty cổ phần Đầu tư Elmaco. Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư Elmaco thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Trước đó, phúc đáp Công văn số 231025/EMC-CV ngày 23/10/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Elmaco về ưu đãi đầu tư của dự án Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Elmaco Ninh Bình, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo Công văn số 231025/EMC-CV, Dự án đã được thực hiện trong thời gian dài (từ năm 2004 đến nay), các quy định của pháp luật điều chỉnh hoạt động của Dự án cũng có sự thay đổi trong từng thời kỳ. Do vậy, căn cứ thẩm quyền, trách nhiệm nhà nước về giám sát, đánh giá đầu tư, đề nghị Công ty liên hệ cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư ở địa phương theo quy định tại khoản 4 Điều 69, Điều 70 Luật Đầu tư và cơ quan có thẩm quyền nêu tại Điều 17 Luật Đầu tư để được hướng dẫn cụ thể về việc xác định ưu đãi đầu tư.

Trong đó, lưu ý làm rõ phương thức chuyển quyền và nghĩa vụ, việc thay đổi nhà đầu tư thực hiện dự án khi thực hiện góp vốn bằng dự án để thành lập doanh nghiệp và việc chuyển giao dự án nêu tại Công văn số 231025/EMC-CV.

Theo quy định về ưu đãi đầu tư, tại khoản 6 Điều 15 Luật Đầu tư, ưu đãi đầu tư được áp dụng có thời hạn và trên cơ sở kết quả thực hiện dự án của nhà đầu tư. Nhà đầu tư phải đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật trong thời gian hưởng ưu đãi đầu tư.

Khoản 2 và khoản 3 Điều 22 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định: “2. Nhà đầu tư không được hưởng ưu đãi theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc ưu đãi do nhà đầu tư tự xác định trong trường hợp dự án đầu tư không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư tự xác định. Trường hợp dự án đầu tư đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư khác thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi theo điều kiện đó.

Trong thời gian hưởng ưu đãi, trường hợp dự án đầu tư có thời gian không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư thì nhà đầu tư không được hưởng ưu đãi đầu tư cho thời gian không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư”.

Bên cạnh đó, điểm a khoản 7 Điều 20 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định “... nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư được kế thừa các ưu đãi đầu tư áp dụng đối với dự án đầu tư (nếu có) trước khi tổ chức lại hoặc nhận chuyển nhượng nếu vẫn đáp ứng các điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư”.

Đề nghị Công ty rà soát điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư và rà soát việc thay đổi nhà đầu tư thực hiện Dự án theo các quy định nêu trên để có cơ sở xem xét ưu đãi đầu tư theo quy định.

Việc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê hàng năm; quyền và nghĩa vụ của người nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê hàng năm được quy định tại pháp luật về đất đai từng thời kỳ. Do đó, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan Nông nghiệp và Môi trường ở địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.