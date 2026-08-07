Chính sách tài chính

Doanh nghiệp cần làm rõ phương thức chuyển quyền, chuyển giao dự án để được hưởng ưu đãi đầu tư

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
10:58 | 07/08/2026
(TBTCO) - Doanh nghiệp cần làm rõ phương thức chuyển quyền và nghĩa vụ, việc thay đổi nhà đầu tư thực hiện dự án khi thực hiện góp vốn bằng dự án để thành lập doanh nghiệp và việc chuyển giao dự án để được hưởng ưu đãi đầu tư.
aa

Cục Thuế vừa ban hành Công văn số 5643/CT-CS trả lời về ưu đãi đầu tư đối với dự án Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Elmaco Ninh Bình.

Cục Thuế cho biết, nhận được Công văn số 01.280726/EMC-CV ngày 28/7/2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Elmaco về ưu đãi đầu tư với Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Elmaco Ninh Bình, về vấn đề này, Cục Thuế có ý kiến như sau:

Về ưu đãi đầu tư đối với Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Elmaco Ninh Bình, Bộ Tài chính đã có Công văn số 2050/BTC-PC ngày 13/2/2026 trả lời Công ty cổ phần Đầu tư Elmaco. Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư Elmaco thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Trước đó, phúc đáp Công văn số 231025/EMC-CV ngày 23/10/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Elmaco về ưu đãi đầu tư của dự án Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Elmaco Ninh Bình, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo Công văn số 231025/EMC-CV, Dự án đã được thực hiện trong thời gian dài (từ năm 2004 đến nay), các quy định của pháp luật điều chỉnh hoạt động của Dự án cũng có sự thay đổi trong từng thời kỳ. Do vậy, căn cứ thẩm quyền, trách nhiệm nhà nước về giám sát, đánh giá đầu tư, đề nghị Công ty liên hệ cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư ở địa phương theo quy định tại khoản 4 Điều 69, Điều 70 Luật Đầu tư và cơ quan có thẩm quyền nêu tại Điều 17 Luật Đầu tư để được hướng dẫn cụ thể về việc xác định ưu đãi đầu tư.

Trong đó, lưu ý làm rõ phương thức chuyển quyền và nghĩa vụ, việc thay đổi nhà đầu tư thực hiện dự án khi thực hiện góp vốn bằng dự án để thành lập doanh nghiệp và việc chuyển giao dự án nêu tại Công văn số 231025/EMC-CV.

Theo quy định về ưu đãi đầu tư, tại khoản 6 Điều 15 Luật Đầu tư, ưu đãi đầu tư được áp dụng có thời hạn và trên cơ sở kết quả thực hiện dự án của nhà đầu tư. Nhà đầu tư phải đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật trong thời gian hưởng ưu đãi đầu tư.

Khoản 2 và khoản 3 Điều 22 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định: “2. Nhà đầu tư không được hưởng ưu đãi theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc ưu đãi do nhà đầu tư tự xác định trong trường hợp dự án đầu tư không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư tự xác định. Trường hợp dự án đầu tư đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư khác thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi theo điều kiện đó.

Trong thời gian hưởng ưu đãi, trường hợp dự án đầu tư có thời gian không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư thì nhà đầu tư không được hưởng ưu đãi đầu tư cho thời gian không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư”.

Bên cạnh đó, điểm a khoản 7 Điều 20 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định “... nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư được kế thừa các ưu đãi đầu tư áp dụng đối với dự án đầu tư (nếu có) trước khi tổ chức lại hoặc nhận chuyển nhượng nếu vẫn đáp ứng các điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư”.

Đề nghị Công ty rà soát điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư và rà soát việc thay đổi nhà đầu tư thực hiện Dự án theo các quy định nêu trên để có cơ sở xem xét ưu đãi đầu tư theo quy định.

Việc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê hàng năm; quyền và nghĩa vụ của người nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê hàng năm được quy định tại pháp luật về đất đai từng thời kỳ. Do đó, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan Nông nghiệp và Môi trường ở địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

Văn Tuấn
Từ khóa:
phương thức chuyển quyền ưu đãi đầu tư chuyển giao dự án nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy quy định hưởng ưu đãi góp vốn bằng dự án

Bài liên quan

Tuyên Quang có 101/124 xã được hưởng ưu đãi đầu tư

Tuyên Quang có 101/124 xã được hưởng ưu đãi đầu tư

Tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đốt than lần đầu thành công

Tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đốt than lần đầu thành công

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Dành cho bạn

Thị trường các-bon mở thêm cơ hội cho cao su Việt

Thị trường các-bon mở thêm cơ hội cho cao su Việt

Mở rộng thị trường, nâng chuẩn để sầu riêng Việt tăng giá trị xuất khẩu

Mở rộng thị trường, nâng chuẩn để sầu riêng Việt tăng giá trị xuất khẩu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam

Chứng khoán ngày 12/8: VN-Index tăng tiến sát mốc 1.800 điểm, dòng tiền vẫn thận trọng

Chứng khoán ngày 12/8: VN-Index tăng tiến sát mốc 1.800 điểm, dòng tiền vẫn thận trọng

TP. Huế chọn nhà đầu tư xây dựng bến số 7 và số 8 cảng Chân Mây

TP. Huế chọn nhà đầu tư xây dựng bến số 7 và số 8 cảng Chân Mây

Bộ Tài chính công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính hải quan về phân loại máy móc

Bộ Tài chính công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính hải quan về phân loại máy móc

Đọc thêm

Hợp nhất quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế hộ, cá nhân kinh doanh

Hợp nhất quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế hộ, cá nhân kinh doanh

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 24/2026/VBHN-TT-BTC quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, góp phần hệ thống hóa các quy định về kê khai, nộp thuế, hoàn thuế và các thủ tục quản lý thuế liên quan.
Doanh nghiệp xuất khẩu gỗ cần xác định đúng mã HS để áp dụng thuế suất

Doanh nghiệp xuất khẩu gỗ cần xác định đúng mã HS để áp dụng thuế suất

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành Công văn số 20173/CHQ-NVTHQ phúc đáp Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam về việc thực hiện chính sách thuế đối với mặt hàng gỗ tròn và gỗ xẻ xuất khẩu. Văn bản làm rõ căn cứ xác định mã HS, thuế suất thuế xuất khẩu và điều kiện miễn thuế đối với sản phẩm gia công xuất khẩu.
Niêm yết công khai thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan

Niêm yết công khai thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành Công văn số 20177/CHQ-NVTHQ yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai công khai các thủ tục hành chính theo Quyết định số 2140/QĐ-BTC ngày 7/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan.
Đề xuất mới về thuế để gỡ khó cho các dự án trọng điểm, đặc thù

Đề xuất mới về thuế để gỡ khó cho các dự án trọng điểm, đặc thù

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Dự thảo khi được ban hành kỳ vọng sẽ tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư trọng điểm có yếu tố đặc thù…
Miễn khai bổ sung hồ sơ thuế giá trị gia tăng, giảm áp lực lớn cho doanh nghiệp

Miễn khai bổ sung hồ sơ thuế giá trị gia tăng, giảm áp lực lớn cho doanh nghiệp

(TBTCO) - Việc Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BTC đánh dấu bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính thuế thông qua việc mở rộng các trường hợp không phải khai bổ sung hồ sơ thuế giá trị gia tăng. Quy định mới giúp tháo gỡ áp lực hành chính, tối ưu hóa quy trình cho doanh nghiệp và thể hiện tư duy quản lý đồng hành từ Bộ Tài chính.
Đề xuất ưu tiên mua sắm hàng hóa xuất xứ Việt Nam trong đấu thầu

Đề xuất ưu tiên mua sắm hàng hóa xuất xứ Việt Nam trong đấu thầu

(TBTCO) - Tại dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), Bộ Tài chính đề xuất bổ sung cơ chế ưu tiên mua sắm hàng hóa có xuất xứ Việt Nam, đồng thời mở rộng chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp trong nước và các sản phẩm công nghệ cao, công nghệ chiến lược.
Sửa đổi Luật Đấu thầu theo hướng đơn giản hóa thủ tục, nâng cao hiệu quả hoạt động đấu thầu

Sửa đổi Luật Đấu thầu theo hướng đơn giản hóa thủ tục, nâng cao hiệu quả hoạt động đấu thầu

Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi nhiều quy định của Luật Đấu thầu nhằm đơn giản hóa thủ tục, đổi mới cơ chế lựa chọn nhà thầu, đẩy mạnh đấu thầu điện tử và nâng cao hiệu quả thực thi.
Bộ Tài chính đề xuất hoàn thiện quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Bộ Tài chính đề xuất hoàn thiện quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi một số quy định về tổ chức, quản trị và cơ chế hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam nhằm bảo đảm tính thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành. Dự thảo đồng thời sửa đổi, bổ sung các quy định về vốn điều lệ, thẩm quyền quản lý và cơ chế vận hành thị trường chứng khoán.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thưởng nóng lực lượng triệt phá vụ buôn lậu ngà voi quy mô lớn tại cảng Quy Nhơn

Thưởng nóng lực lượng triệt phá vụ buôn lậu ngà voi quy mô lớn tại cảng Quy Nhơn

Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư tại Việt Nam

Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư tại Việt Nam

Petrocons tìm đối tác cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn

Petrocons tìm đối tác cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn

Bất động sản Hà Nội: Nguồn cung cải thiện, căn hộ vừa túi tiền vẫn khan hiếm

Bất động sản Hà Nội: Nguồn cung cải thiện, căn hộ vừa túi tiền vẫn khan hiếm

Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát tổ chức thi lại tại Tuyên Quang

Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát tổ chức thi lại tại Tuyên Quang

DatVietVAC kỳ vọng thành "kỳ lân" văn hóa, dàn nghệ sĩ góp mặt trong danh sách cổ đông trước thềm IPO

DatVietVAC kỳ vọng thành "kỳ lân" văn hóa, dàn nghệ sĩ góp mặt trong danh sách cổ đông trước thềm IPO

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand

Ký kết hợp tác với gần 50 đại lý, Novaland từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh

Ký kết hợp tác với gần 50 đại lý, Novaland từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh

Hải quan triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn tại miền Trung, thu giữ hơn 1,2 tấn tang vật

Hải quan triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn tại miền Trung, thu giữ hơn 1,2 tấn tang vật

Tỷ giá USD hôm nay (10/8): Tỷ giá trung tâm tiếp tục leo dốc, USD chờ tín hiệu mới từ CPI Mỹ tháng 7

Tỷ giá USD hôm nay (10/8): Tỷ giá trung tâm tiếp tục leo dốc, USD chờ tín hiệu mới từ CPI Mỹ tháng 7

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2026 cao nhất là 28,07 điểm

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2026 cao nhất là 28,07 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 11/8: Trong nước bật tăng, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Giá vàng hôm nay ngày 11/8: Trong nước bật tăng, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Cách nhận diện lừa đảo khi nhận được cuộc gọi từ “Thue TP.HCM”

Cách nhận diện lừa đảo khi nhận được cuộc gọi từ “Thue TP.HCM”

Tỷ giá USD hôm nay (11/8): Tỷ giá trung tâm vượt 25.500 đồng, đồng Yên chịu áp lực dù can thiệp quy mô kỷ lục

Tỷ giá USD hôm nay (11/8): Tỷ giá trung tâm vượt 25.500 đồng, đồng Yên chịu áp lực dù can thiệp quy mô kỷ lục

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 10/8: Vàng thế giới tăng gần 300 USD trong một tuần, trong nước giảm nhẹ

Giá vàng hôm nay ngày 10/8: Vàng thế giới tăng gần 300 USD trong một tuần, trong nước giảm nhẹ