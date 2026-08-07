Tài chính

Ngành Dự trữ Nhà nước:

70 năm bền bỉ giữ vững “điểm tựa” của đất nước và nhân dân

Hoàng Yến

Hoàng Yến

10:08 | 07/08/2026
(TBTCO) - Ngày 6/8, Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Dự trữ Nhà nước (7/8/1956 - 7/8/2026) đã được tổ chức trang trọng tại trụ sở Cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính). Đây là dịp các thế hệ cán bộ ngành Dự trữ, các đại biểu tham dự đã cùng nhìn lại hành trình của một ngành đặc thù, với công việc âm thầm khi cuộc sống bình yên, nhưng luôn có mặt đúng lúc, đúng nơi khi đất nước và nhân dân cần đến.
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Từ ứng phó tình huống đến dự trữ chiến lược

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, đây là ngày có ý nghĩa to lớn đối với cán bộ, công chức ngành Dự trữ Nhà nước, là dấu mốc son trên chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của ngành.

Trong suốt thời gian qua, các thế hệ cán bộ, công chức của ngành đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi gian nan, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những thành tựu đó đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đồng thời viết nên những trang sử truyền thống vẻ vang của ngành Dự trữ Nhà nước, tô điểm thêm truyền thống của ngành Tài chính Việt Nam.

70 năm bền bỉ giữ vững “điểm tựa” của đất nước và nhân dân
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tặng hoa chúc mừng ngành Dự trữ Nhà nước nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống. Ảnh: Đức Minh

Ghi nhận những cố gắng phấn đấu không mệt mỏi, những thành tích vượt bậc của ngành trong quá trình hình thành và phát triển, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã nhiều lần đến thăm, động viên, chỉ đạo và gửi thư khen cán bộ, công chức ngành Dự trữ Nhà nước. Ngành đã vinh dự được tặng nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý như Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Hồ Chí Minh, Cờ thi đua của Chính phủ.

“Trong buổi lễ trang trọng ngày hôm nay, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích to lớn mà ngành Dự trữ Nhà nước đã đạt được trong 70 năm xây dựng và phát triển” - Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn phát biểu.

Theo Bộ trưởng, những kết quả đạt được vừa khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của ngành trong sự nghiệp phát triển đất nước, vừa tạo tiền đề vững chắc để ngành tiếp tục đổi mới, phát triển trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, Ban tổ chức đã trao giải Cuộc thi viết “Dự trữ Nhà nước: Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển” cho 16 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, trong đó, Báo Tài chính - Đầu tư đạt 1 giải B và 1 giải C.

Cuộc thi đã góp phần lan tỏa niềm tự hào về chặng đường 70 năm xây dựng, phát triển, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và khát vọng cống hiến của các thế hệ cán bộ ngành Dự trữ Nhà nước.

Điểm lại những dấu mốc đáng nhớ của ngành Dự trữ, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh cho biết, những năm qua, ngành đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao. Trong 10 năm 2016 - 2025, hàng dự trữ quốc gia được xuất cấp theo quyết định của cấp có thẩm quyền với tổng giá trị hơn 20.000 tỷ đồng, bình quân khoảng 2.000 tỷ đồng mỗi năm; trong đó, Bộ Tài chính tổ chức xuất cấp hơn 17.000 tỷ đồng, chiếm 84,37%.

Không dừng ở việc đáp ứng yêu cầu trong nước, hàng dự trữ quốc gia còn được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ viện trợ cho một số quốc gia gặp khó khăn, thể hiện tinh thần đoàn kết và trách nhiệm quốc tế của Việt Nam.

Cơ sở hạ tầng của ngành cũng từng bước được đầu tư, hiện đại hóa. Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 định hướng xây dựng hệ thống kho hiện đại, thông minh, phân bổ hợp lý theo vùng, miền và vị trí chiến lược. Hệ thống kho do Bộ Tài chính quản lý được bố trí 171 điểm kho với tổng tích lượng khoảng 1.385.665 tấn.

Đặc biệt, cùng với kiện toàn tổ chức, thể chế về dự trữ quốc gia từng bước được hoàn thiện, từ những quyết định hành chính ban đầu đến Pháp lệnh Dự trữ quốc gia năm 2004, Luật Dự trữ quốc gia năm 2012 và Luật Dự trữ quốc gia năm 2025. Theo Cục trưởng Bùi Tuấn Minh, Luật năm 2025 là bước ngoặt quan trọng, tạo cơ sở pháp lý toàn diện cho hoạt động dự trữ quốc gia trong giai đoạn mới, để thực sự trở thành dự trữ chiến lược của đất nước.

“Để có được những thành tựu trên là nhờ sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Tài chính; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương và đặc biệt là sự đoàn kết, quyết tâm, lòng yêu ngành, yêu nghề, sự phấn đấu không mệt mỏi của lớp lớp công chức, viên chức và người lao động ngành Dự trữ Nhà nước” - Cục trưởng Bùi Tuấn Minh nhấn mạnh.

Viết tiếp chặng đường mới bằng đoàn kết, kỷ cương và đổi mới

Giao nhiệm vụ cho ngành Dự trữ, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn yêu cầu toàn ngành tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

Trước hết, Bộ trưởng yêu cầu tập trung triển khai thi hành hiệu quả Luật Dự trữ quốc gia năm 2025. Ngành cần xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ, đồng bộ các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; khẩn trương nghiên cứu các quy định về hàng dự trữ chiến lược.

Từ những biến động khó lường của thế giới, Bộ trưởng lưu ý, mặt hàng dự trữ cũng phải thay đổi theo yêu cầu mới của xã hội. Trong lập kế hoạch, ngành vừa phải bảo đảm dự trữ chiến lược, vừa phục vụ an sinh xã hội; danh mục dự trữ phải được điều chỉnh phù hợp.

Nhiệm vụ tiếp theo là khẩn trương nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, bảo đảm phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước và yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; triển khai hiệu quả mục tiêu của Nghị quyết số 79 ngày 6/5/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, trong đó phấn đấu mức dự trữ quốc gia tối thiểu đạt 1% GDP vào năm 2030 và 2% GDP vào năm 2045.

Đồng thời, Bộ trưởng lưu ý ngành chủ động tham mưu ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước để từng bước nâng cao quy mô dự trữ quốc gia, xây dựng hệ thống kho đồng bộ, thông minh, hiện đại theo quy hoạch; cùng với đó là quản lý, sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định, phát huy tối đa hiệu quả và năng lực của hệ thống dự trữ quốc gia.

Để đẩy mạnh hiện đại hóa ngành, Bộ trưởng yêu cầu hoàn thành và đưa vào vận hành hiệu quả Trung tâm giám sát và điều hành dự trữ quốc gia, hướng tới ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số toàn diện, tổng thể, hiện đại trong quản lý, giám sát hoạt động dự trữ nhà nước, điều hành nội bộ và quản lý chuyên ngành.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn bày tỏ tin tưởng cán bộ, công chức ngành Dự trữ Nhà nước sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quý báu, vững bước tiến lên, giành nhiều thành tựu và có những đóng góp to lớn hơn nữa cho ngành Tài chính và sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Tiếp thu chỉ đạo của Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, Cục trưởng Bùi Tuấn Minh khẳng định, tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động ngành Dự trữ Nhà nước quyết tâm phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, không ngừng đổi mới tư duy và lề lối làm việc; khẩn trương cụ thể hóa chỉ đạo thành các chương trình hành động, tập trung xây dựng lực lượng dự trữ có quy mô đủ mạnh, cơ cấu hợp lý, sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả trong mọi tình huống đột xuất, cấp bách; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, liêm chính và chuyên nghiệp.

Hoàng Yến
Từ khóa:
ngành dự trữ nhà nước Lễ kỷ niệm 70 năm cục dự trữ nhà nước ngành dự trữ bộ tài chính

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