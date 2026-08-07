ETC được vinh danh Top 3 Công ty công nghệ cung cấp sản phẩm, dịch vụ và giải pháp chuyển đổi số uy tín năm 2026

Ngày 6/8/2026, tại Lễ công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Ngân hàng - Tài chính - Bảo hiểm - Công nghệ năm 2026, ETC đã được vinh danh trong Top 3 Công ty cung cấp sản phẩm, dịch vụ và giải pháp chuyển đổi số uy tín. Ông Hà Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC - đại diện doanh nghiệp nhận giấy chứng nhận và kỷ niệm chương tại sự kiện.

Lễ công bố quy tụ lãnh đạo nhiều doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bảo hiểm và công nghệ, cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế. Bảng xếp hạng của Vietnam Report được xây dựng dựa trên phương pháp nghiên cứu độc lập, kết hợp đánh giá năng lực tài chính, khảo sát doanh nghiệp và các bên liên quan, cùng phương pháp mã hóa dữ liệu báo chí Media Coding, nhằm bảo đảm tính khách quan và toàn diện.

Hơn 20 năm kiến tạo các giải pháp công nghệ cho những lĩnh vực trọng yếu

Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, với định hướng trở thành nhà cung cấp giải pháp công nghệ đa lĩnh vực, đa dịch vụ, ETC không ngừng đầu tư vào các công nghệ và nền tảng số tiên tiến. Doanh nghiệp hiện cung cấp các giải pháp về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, hạ tầng số, an toàn thông tin và thanh toán số cho nhiều lĩnh vực trọng yếu như hoạt động của Chính phủ, tài chính - ngân hàng, giao thông, hàng không, y tế và doanh nghiệp.

Với nòng cốt là Trung tâm Giải pháp, Trung tâm Dịch vụ, Trung tâm Bảo mật cùng hệ thống giải pháp trung gian thanh toán và các kênh thanh toán độc lập, ETC sở hữu năng lực cung cấp toàn diện các giải pháp và dịch vụ công nghệ, từ tư vấn, thiết kế đến triển khai, tích hợp, vận hành và hỗ trợ hệ thống.

Danh mục năng lực của ETC bao gồm trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, hạ tầng mạng, an ninh mạng, quản trị vận hành dịch vụ công nghệ thông tin, giải pháp chuyên biệt theo ngành và dịch vụ trung gian thanh toán. Các giải pháp được triển khai đồng bộ, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và đáp ứng những yêu cầu khắt khe về hiệu năng, tính ổn định, khả năng mở rộng và an toàn hệ thống.

ETC cũng ghi dấu ấn qua nhiều dự án turnkey (chìa khóa trao tay) có quy mô và mức độ phức tạp cao, tiêu biểu như Kho dữ liệu doanh nghiệp EDW, Hồ dữ liệu Data Lake, Trục thanh toán Payment Hub và Trung tâm điều hành an ninh mạng SOC. Với nền tảng công nghệ hiện đại cùng năng lực nghiên cứu, phát triển và tích hợp các giải pháp AI, dữ liệu và an toàn thông tin, ETC góp phần kiến tạo hạ tầng số, phát triển giao thông thông minh, hiện đại hóa hoạt động hàng không và thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực trọng yếu.

Năng lực của ETC đã được khẳng định thông qua việc triển khai các hệ thống công nghệ cho tệp khách hàng đa dạng, bao gồm các cơ quan thuộc khối Chính phủ như Bộ Công an, Bộ Tài chính; các ngân hàng lớn như VietinBank, Vietcombank, BIDV; cùng nhiều tập đoàn, tổng công ty quy mô lớn như Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Ông Hà Mạnh Hùng (đứng giữa) - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC nhận giấy chứng nhận và kỷ niệm chương tại Lễ công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Công nghệ năm 2026.

Đầu tư cho năng lực nghiên cứu và khát vọng vươn ra toàn cầu

Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, ETC sẽ tiếp tục thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực công nghệ và mở rộng hệ sinh thái giải pháp; đồng thời tăng cường ứng dụng AI, dữ liệu lớn và các công nghệ bảo mật trong những sản phẩm chiến lược. Qua đó, doanh nghiệp hướng tới đóng góp vào quá trình xây dựng hạ tầng số hiện đại, an toàn và bền vững, đồng hành cùng chuyển đổi số quốc gia và từng bước đưa các sản phẩm, giải pháp công nghệ Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế.

Việc được xếp hạng Top 3 Công ty công nghệ cung cấp sản phẩm, dịch vụ và giải pháp chuyển đổi số uy tín năm 2026 là sự ghi nhận đối với năng lực công nghệ, uy tín thương hiệu và những nỗ lực bền bỉ của ETC trong hành trình đồng hành cùng khách hàng, đối tác thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam. Danh hiệu đồng thời tạo thêm động lực để ETC tiếp tục đổi mới, kiến tạo những giải pháp có giá trị và khẳng định vị thế của một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tiên phong, uy tín và giàu năng lực sáng tạo./.