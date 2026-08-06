Doanh nghiệp

Viettel Post tăng gần 79% lợi nhuận trước thuế trong quý II

Mai Tấn

Mai Tấn

[email protected]
16:11 | 06/08/2026
(TBTCO) - Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 với doanh thu thuần đạt 5.472 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 92,73 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 15% và hơn 79% so với quý I/2026.
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Theo Báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu thuần quý II/2026 của Viettel Post (mã CK: VTP) đạt 5.472 tỷ đồng, tăng gần 15% so với quý I/2026. Lợi nhuận trước thuế đạt 92,73 tỷ đồng, tăng hơn 79%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 72,76 tỷ đồng, tăng khoảng 86,6%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Viettel Post ghi nhận doanh thu thuần 10.230 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 111,8 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp cho biết, kết quả này chịu tác động từ việc tiếp tục đầu tư cho hạ tầng logistics, công nghệ và phương tiện vận tải, trong khi chi phí đầu vào, đặc biệt là giá nhiên liệu, vẫn ở mức cao.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản hợp nhất của Viettel Post đạt hơn 8.067 tỷ đồng, tăng gần 550 tỷ đồng so với đầu năm, phản ánh quá trình mở rộng đầu tư vào hạ tầng và năng lực vận hành.

Viettel Post tăng gần 79% lợi nhuận trước thuế trong quý II
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Viettel Post ghi nhận doanh thu thuần 10.230 tỷ đồng. Ảnh: VTP

Bên cạnh kết quả kinh doanh, Viettel Post tiếp tục triển khai các dự án đầu tư nhằm nâng cao năng lực logistics. Tháng 4/2026, doanh nghiệp trở thành Đối tác vận hành mạng lưới toàn quốc (National Network Provider) của FedEx tại Việt Nam, tham gia các hoạt động thu gom, giao nhận, vận hành kho bãi và xử lý hàng hóa theo yêu cầu của FedEx, qua đó mở rộng kết nối với mạng lưới logistics quốc tế.

Trong lĩnh vực công nghệ, Viettel Post tiếp tục phát triển các giải pháp tự động hóa, trong đó có hệ thống Robot AGV Sorting do doanh nghiệp tự nghiên cứu. Doanh nghiệp cũng được trao hai giải Vàng tại Globee Awards for Technology 2026 nhờ các giải pháp ứng dụng công nghệ trong logistics.

Sau khi kết thúc quý II, Viettel Post đưa vào khai thác thêm 40 xe container lạnh trong tháng 7/2026, tăng năng lực vận tải trên các tuyến Bắc - Nam và phục vụ các nhóm hàng yêu cầu kiểm soát nhiệt độ như nông sản, thực phẩm và dược phẩm.

Theo Viettel Post, trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả khai thác mạng lưới, đầu tư cho hạ tầng logistics, tự động hóa và mở rộng năng lực kết nối chuỗi cung ứng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng trong nước cũng như quốc tế./.

Mai Tấn
Từ khóa:
lợi nhuận trước thuế Hạ tầng logistics giải pháp tự động hóa chuỗi cung ứng Năng lực vận hành mạng lưới toàn quốc

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