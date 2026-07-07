Thị trường

Nửa đầu năm 2026: PVFCCo – Phú Mỹ bứt phá tăng trưởng toàn diện

10:25 | 07/07/2026
(TBTCO) - Nhờ bảo dưỡng tổng thể thành công, duy trì vận hành sản xuất ổn định ở công suất cao, tận dụng tốt cơ hội thị trường và điều hành linh hoạt, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo – Phú Mỹ, mã chứng khoán DPM) đã ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm.
aa

Sản xuất ổn định, kinh doanh bứt phá, các chỉ tiêu tài chính ước vượt cao kế hoạch

Trong bối cảnh thị trường phân bón thế giới biến động mạnh trong những tháng đầu và chi phí đầu vào, đặc biệt là giá khí và tỷ giá duy trì ở mức cao, PVFCCo – Phú Mỹ vẫn ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026.

Nửa đầu năm 2026: PVFCCo – Phú Mỹ bứt phá tăng trưởng toàn diện
6 tháng, hoá chất sản xuất ước đạt 51,1 nghìn tấn, vượt 7% kế hoạch

Tổng sản lượng sản xuất phân bón và hóa chất của PVFCCo – Phú Mỹ ước đạt khoảng 551,5 nghìn tấn. Trong đó, sản lượng Urê Phú Mỹ quy đổi ước đạt 434,3 nghìn tấn, ước hoàn thành 106% kế hoạch 6 tháng; NPK Phú Mỹ ước đạt 111,2 nghìn tấn, ước hoàn thành 126% kế hoạch; UFC85 ước đạt 6 nghìn tấn, hoàn thành 130% kế hoạch.

Ở khâu kinh doanh, tổng sản lượng phân bón và hóa chất ước đạt khoảng 972,3 nghìn tấn, trong đó tổng sản lượng kinh doanh phân bón ước đạt 906,6 nghìn tấn, ước hoàn thành 132% kế hoạch 6 tháng. Trong đó, nhóm Urê Phú Mỹ và các sản phẩm có nguồn gốc từ Urê Phú Mỹ ước đạt 437,2 nghìn tấn, hoàn thành kế hoạch 6 tháng; các loại phân bón thương mại ước đạt 325,2 nghìn tấn, ước vượt 112% kế hoạch 6 tháng và đã hoàn thành 105% kế hoạch cả năm.

Điểm sáng nổi bật trong bức tranh kinh doanh nửa đầu năm là NPK Phú Mỹ với sản lượng tiêu thụ ước đạt 144,2 nghìn tấn, ước vượt 45% kế hoạch 6 tháng, tương đương khoảng 80% kế hoạch năm và gần bằng mức thực hiện của cả năm 2025. Dòng sản phẩm này tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng, ước đóng góp hơn 1.800 tỷ đồng vào doanh thu của Tổng công ty trong 6 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, mảng hóa chất cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực với tổng sản lượng kinh doanh ước đạt 65,7 nghìn tấn, vượt 5% kế hoạch 6 tháng; riêng hóa chất sản xuất ước đạt 51,1 nghìn tấn, vượt 7% kế hoạch.

Nửa đầu năm 2026: PVFCCo – Phú Mỹ bứt phá tăng trưởng toàn diện
Các sản phẩm phân bón Phú Mỹ luôn được bà con nông dân tin dùng

Tương ứng với kết quả sản xuất và kinh doanh, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của PVFCCo – Phú Mỹ ước vượt cao kế hoạch 6 tháng và tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ, đồng thời hoàn thành vượt mức 5/5 chỉ tiêu kế hoạch quản trị và các chỉ tiêu tăng trưởng do Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam giao.

Đáng chú ý, kết quả này đạt được trong điều kiện giá khí bình quân 6 tháng tăng khoảng 16% so với kế hoạch, làm chi phí đầu vào tăng đáng kể. Song song với việc tận dụng hiệu quả cơ hội thị trường, PVFCCo – Phú Mỹ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tiết kiệm, tối ưu vận hành, ứng dụng khoa học công nghệ và cải tiến kỹ thuật, với tổng giá trị tiết kiệm, tiết giảm trong 6 tháng đầu năm ước đạt khoảng 90 tỷ đồng, chủ yếu từ tiết kiệm nhiên liệu, năng lượng và các sáng kiến cải tiến.

Có thể nói, kết quả tích cực trong nửa đầu năm là thành quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng sau đợt bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Đạm Phú Mỹ, năng lực duy trì vận hành an toàn, ổn định ở công suất cao, cùng việc chủ động bám sát diễn biến thị trường, tận dụng hiệu quả các cơ hội về giá bán và nhu cầu tiêu thụ, qua đó tạo nền tảng thuận lợi để Tổng công ty tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.

Nền tảng vững chắc cho tăng trưởng cả năm và giai đoạn tiếp theo

Trong 6 tháng cuối năm, Tổng công ty tiếp tục tập trung nguồn lực vận hành Nhà máy Đạm Phú Mỹ và các xưởng sản xuất an toàn, ổn định ở công suất cao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tối ưu vận hành nhằm kiểm soát rủi ro, tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất. Đồng thời, PVFCCo – Phú Mỹ sẽ bám sát diễn biến thị trường, điều hành hàng hóa theo nguyên tắc đúng mùa vụ, đúng địa bàn, đúng nhu cầu; tăng cường phân tích, dự báo để chủ động thích ứng với những biến động của thị trường quốc tế, khai thác hiệu quả các cơ hội kinh doanh.

Nửa đầu năm 2026: PVFCCo – Phú Mỹ bứt phá tăng trưởng toàn diện
PVFCCo- Phú Mỹ ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh tích cực

Song song với việc duy trì đà tăng trưởng của các lĩnh vực cốt lõi, Tổng công ty tiếp tục thúc đẩy các dự án đầu tư trọng điểm nhằm mở rộng không gian tăng trưởng, đặc biệt trong lĩnh vực hóa chất và các sản phẩm giá trị gia tăng cao như Nhà máy sản xuất Ôxy già (H₂O₂), dự án thu hồi khí từ khí Off-gas, dự án Trung tâm Đổi mới sáng tạo Nông nghiệp công nghệ ... cùng nhiều dự án phục vụ mở rộng chuỗi giá trị sản xuất - kinh doanh.

Đây là định hướng phù hợp với chiến lược phát triển của PVFCCo – Phú Mỹ trong giai đoạn mới, vừa tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực phân bón, vừa từng bước gia tăng đóng góp của mảng hóa chất, tạo nền tảng tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Nửa đầu năm 2026: PVFCCo – Phú Mỹ bứt phá tăng trưởng toàn diện
Tiêu thụ NPK Phú Mỹ ước đạt 144,2 nghìn tấn, ước vượt 45% kế hoạch

Kết quả 6 tháng đầu năm 2026 không chỉ phản ánh nỗ lực của tập thể người lao động trong vận hành sản xuất, kinh doanh và quản trị biến động, mà còn khẳng định năng lực điều hành và khả năng thích ứng của PVFCCo – Phú Mỹ trước những biến động của thị trường. Với nền tảng đã tạo dựng cùng các giải pháp đồng bộ đang được triển khai, Tổng công ty tự tin hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026, tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phân bón và hóa chất tại Việt Nam.

Hằng Nga
Từ khóa:
tăng trưởng toàn diện PVFCCo Phú Mỹ chỉ tiêu tài chính thị trường phân bón Năng lực vận hành

Bài liên quan

Giá phân bón “nóng” theo điểm nghẽn Hormuz

Giá phân bón “nóng” theo điểm nghẽn Hormuz

Những khởi đầu mạnh mẽ trên hành trình tăng trưởng toàn diện của Shinhan Life

Những khởi đầu mạnh mẽ trên hành trình tăng trưởng toàn diện của Shinhan Life

SCIC đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kinh doanh

SCIC đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kinh doanh

Dành cho bạn

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 6 tháng ước đạt 549,69 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 6 tháng ước đạt 549,69 tỷ USD

PV GAS ký Hợp đồng mua LNG định hạn đầu tiên của Việt Nam giai đoạn 2027 - 2031

PV GAS ký Hợp đồng mua LNG định hạn đầu tiên của Việt Nam giai đoạn 2027 - 2031

Ngày 7/7: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Ngày 7/7: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Thuế tỉnh Thanh Hóa tăng tốc làm sạch mã số thuế, nâng cao hiệu quả quản lý thuế

Thuế tỉnh Thanh Hóa tăng tốc làm sạch mã số thuế, nâng cao hiệu quả quản lý thuế

Thị trường chứng khoán chờ lực đẩy từ lợi nhuận doanh nghiệp và dòng vốn ngoại

Thị trường chứng khoán chờ lực đẩy từ lợi nhuận doanh nghiệp và dòng vốn ngoại

Tỷ giá USD hôm nay (7/7): Tỷ giá trung tâm đi ngang, USD vẫn được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (7/7): Tỷ giá trung tâm đi ngang, USD vẫn được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Đọc thêm

Thực phẩm bẩn vẫn thách thức các "hàng rào" kiểm soát

Thực phẩm bẩn vẫn thách thức các "hàng rào" kiểm soát

(TBTCO) - Liên tiếp các vụ thực phẩm giả, thực phẩm chứa hóa chất cấm, hàng không rõ nguồn gốc bị phát hiện trong 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy cuộc chiến chống thực phẩm bẩn vẫn chưa hạ nhiệt, đòi hỏi những giải pháp mạnh hơn từ quản lý đến giám sát thị trường để bảo vệ sức khỏe người dân.
Ngày 7/7: Giá cà phê giữ vững vùng 93.000 đồng/kg, hồ tiêu ổn định

Ngày 7/7: Giá cà phê giữ vững vùng 93.000 đồng/kg, hồ tiêu ổn định

Giá cà phê hôm nay (7/7) tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau tuần tăng mạnh, với mặt bằng thu mua dao động trong khoảng 92.300 - 93.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu giữ ở mức 133.000 - 135.000 đồng/kg, không ghi nhận biến động mới so với phiên trước.
Ngày 7/7: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 7/7: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc tiếp tục giảm

Giá heo hơi hôm nay (7/7) điều chỉnh giảm tại một số tỉnh miền Bắc, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam duy trì ổn định. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động từ 60.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.
Ngày 7/7: Giá cao su thế giới tiếp tục duy trì đà tăng ấn tượng

Ngày 7/7: Giá cao su thế giới tiếp tục duy trì đà tăng ấn tượng

Giá cao su thế giới hôm nay (7/7) tiếp tục duy trì đà tăng ấn tượng trên các sàn giao dịch OSE, SHFE và SGX. Từ Nhật Bản, Thượng Hải, Singapore đến Thái Lan các hợp đồng kỳ hạn đồng loạt tăng cho thấy tâm lý thị trường đang cải thiện rõ rệt sau giai đoạn giao dịch thận trọng.
Ngày 7/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Ngày 7/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Giá lúa gạo hôm nay (7/7) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ, giao dịch mua bán chậm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo của Việt Nam đang giữ mức tương đối cao.
Giá dầu tiếp tục đi xuống, cà phê nối dài đà tăng

Giá dầu tiếp tục đi xuống, cà phê nối dài đà tăng

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới khép lại tuần giao dịch với diễn biến phân hóa rõ nét. Cà phê tiếp tục là điểm nóng khi giá Arabica đóng cửa tăng vọt tới hơn 10% trong bối cảnh lo ngại rủi ro thời tiết tại Brazil. Trái lại, giá dầu thô tiếp tục đi xuống dù mức giảm đã thu hẹp đáng kể so với giai đoạn trước.
Ngày 6/7: Giá bạc duy trì xu hướng tích cực

Ngày 6/7: Giá bạc duy trì xu hướng tích cực

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (6/7) duy trì xu hướng tích cực. Theo đó, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 62.986.509 đồng/lượng (mua vào) và 64.933.171 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 62,6130 USD/ounce, tăng 0,29% so với hôm qua.
Ngày 6/7: Giá heo hơi dao động từ 60.000 - 66.000 đồng/kg

Ngày 6/7: Giá heo hơi dao động từ 60.000 - 66.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (6/7) tiếp tục ổn định trên cả nước. Chỉ riêng khu vực miền Trung - Tây Nguyên xuất hiện biến động khi Lâm Đồng tăng 1.000 đồng/kg, trong khi các địa phương còn lại tại cả ba miền đồng loạt đi ngang.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Dòng tiền đầu tư đang viết lại bản đồ bất động sản

Dòng tiền đầu tư đang viết lại bản đồ bất động sản

Đắk Lắk xây dựng chuỗi logistics liên vùng

Đắk Lắk xây dựng chuỗi logistics liên vùng

Lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo tiếp tục đi ngang đến tăng nhẹ

Lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo tiếp tục đi ngang đến tăng nhẹ

Từ “người giữ quỹ” đến trung tâm quản trị tài chính công số

Từ “người giữ quỹ” đến trung tâm quản trị tài chính công số

Nửa đầu năm 2026: PVFCCo – Phú Mỹ bứt phá tăng trưởng toàn diện

Nửa đầu năm 2026: PVFCCo – Phú Mỹ bứt phá tăng trưởng toàn diện

Tỷ giá USD hôm nay (6/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, ngân hàng OCBC vẫn dự báo USD tăng 2 - 3%

Tỷ giá USD hôm nay (6/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, ngân hàng OCBC vẫn dự báo USD tăng 2 - 3%

Ngày 6/7: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu xuống đáy một năm

Ngày 6/7: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu xuống đáy một năm

Doanh nghiệp hiến kế, tìm lực đẩy mới cho tăng trưởng GDP nửa cuối năm

Doanh nghiệp hiến kế, tìm lực đẩy mới cho tăng trưởng GDP nửa cuối năm

Bộ Công an chỉ rõ thủ đoạn lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, số tiền chiếm đoạt tới 2.600 tỷ đồng

Bộ Công an chỉ rõ thủ đoạn lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, số tiền chiếm đoạt tới 2.600 tỷ đồng

Giá vàng hôm nay ngày 6/7: Vàng thế giới neo quanh 4.175 USD/ounce, vàng miếng giữ mốc 151,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 6/7: Vàng thế giới neo quanh 4.175 USD/ounce, vàng miếng giữ mốc 151,4 triệu đồng/lượng