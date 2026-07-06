Ngày 6/7: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu xuống đáy một năm

Giá cà phê tuần qua tăng mạnh. Ảnh minh họa

Giá cà phê chạm mốc 93.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên khép lại tuần qua với diễn biến tích cực khi tăng mạnh từ 2.900 - 3.000 đồng/kg so với cuối tuần trước, đưa mặt bằng thu mua lên mức 92.300 - 93.000 đồng/kg. Đây cũng là vùng giá cao nhất được ghi nhận trong hơn 3 tháng qua, kể từ cuối tháng 3/2026.

Cụ thể, tại Đắk Nông cũ (Lâm Đồng), giá cà phê tăng 3.000 đồng/kg trong tuần, lên mức 93.000 đồng/kg. Đây tiếp tục là mức thu mua cao nhất trong số các địa phương được khảo sát. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cũng đồng loạt tăng 3.000 đồng/kg so với tuần trước, hiện được các đại lý thu mua ở mức 92.800 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức tăng 2.900 đồng/kg, đưa giá cà phê lên 92.300 đồng/kg. Dù thấp nhất trong khu vực khảo sát, mức giá này vẫn cao hơn đáng kể so với cuối tuần trước.

Như vậy, sau nhiều tuần dao động quanh vùng 89.000 - 90.000 đồng/kg, thị trường cà phê nội địa đã có nhịp bứt phá đáng chú ý. Đà tăng mạnh của các sàn giao dịch quốc tế, cùng tình trạng nguồn hàng trong dân không còn dồi dào, đang tạo lực đỡ cho giá thu mua tại Tây Nguyên.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê khép lại tuần qua với mức tăng đáng kể ở cả hai sàn London và New York. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 đóng cửa ở mức 3.903 USD/tấn, tăng 2,3%, tương đương 86 USD/tấn so với tuần trước. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 2,5%, tương ứng 89 USD/tấn, lên mức 3.716 USD/tấn.

Đáng chú ý, hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng mạnh hơn 3,1%, tương đương 109 USD/tấn, chốt tuần ở mức 3.679 USD/tấn.

Trên sàn New York, đà tăng của cà phê Arabica còn mạnh hơn đáng kể. Cụ thể, hợp đồng arabica giao tháng 7/2026 tăng tới 10,1%, tương đương 28,9 US cent/pound trong tuần qua, lên mức 315,65 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 10,2%, tương ứng 28 US cent/pound, đạt 301,2 US cent/pound. Trong khi đó, hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 9,9%, tương đương 25,8 US cent/pound, lên mức 286,3 US cent/pound.

Giá tiêu điều chỉnh giảm mạnh

Giá tiêu hôm nay dao động trong khoảng 133.000 - 135.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm khép lại tuần qua với diễn biến kém tích cực khi đồng loạt giảm sâu, kéo mặt bằng thu mua trong nước xuống mức thấp nhất trong vòng một năm.

Theo khảo sát mới nhất, giá tiêu nội địa hiện dao động trong khoảng 133.000 - 135.000 đồng/kg, giảm từ 3.000 - 4.000 đồng/kg so với cuối tuần trước. Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá hồ tiêu giảm 4.000 đồng/kg trong tuần, xuống còn 135.000 đồng/kg.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) cũng ghi nhận mức giảm tương tự 4.000 đồng/kg, đưa giá thu mua về 135.000 đồng/kg. Tại Đồng Nai, giá tiêu mất 4.000 đồng/kg so với tuần trước, xuống chỉ còn 133.000 đồng/kg. Đây hiện là mức thấp nhất trong số các địa phương được khảo sát.

Trong khi đó, Gia Lai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) cùng giảm 3.000 đồng/kg, hiện phổ biến ở mức 134.000 đồng/kg.

Như vậy, sau thời gian dài dao động trong biên độ tương đối hẹp, thị trường hồ tiêu nội địa đã xuất hiện một nhịp điều chỉnh mạnh. Việc giá lùi về vùng thấp nhất một năm cho thấy áp lực bán và tâm lý thận trọng vẫn đang chi phối giao dịch, dù nguồn cung dài hạn được đánh giá không quá dồi dào.

Trái ngược với diễn biến giảm mạnh tại thị trường trong nước, giá hồ tiêu thế giới nhìn chung không có nhiều thay đổi trong tuần qua. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia duy trì ổn định ở mức 7.121 USD/tấn.

Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 tiếp tục được giao dịch với giá 5.900 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia giữ nguyên ở mức 9.350 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l tiếp tục dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn, không thay đổi đáng kể so với tuần trước.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia đạt 9.253 USD/tấn, nhích nhẹ 1 USD/tấn trong tuần. Trong khi đó, tiêu trắng Malaysia tiếp tục được chào bán ở mức 12.250 USD/tấn, còn giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam duy trì tại 9.000 USD/tấn./.