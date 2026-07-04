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Ngày 4/7: Giá gạo xuất khẩu đồng loạt tăng mạnh

06:41 | 04/07/2026
Giá lúa gạo hôm nay (4/7) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán yếu. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đống loạt tăng mạnh. Cụ thể, giá gạo Jasmine tăng 8 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm tăng 5 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm tăng 3 USD/tấn.
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Ngày 4/7: Giá gạo xuất khẩu đồng loạt tăng mạnh
Giá gạo xuất khẩu Việt Nam hôm nay đống loạt tăng. Ảnh: Hiệp hội Lương thực Việt Nam

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi IR 50404 hôm nay dao động ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.100 - 6.200 đồng/kg; lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.400 - 5.600 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.700 - 5.800 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giá lúa có xu hướng tăng nhẹ, giao dịch mua bán chậm. Tại An Giang, giá lúa chào cao, một số nông dân chào giá nhích với lúa thơm đẹp. Tại Cần Thơ, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long, Tây Ninh, giao dịch mua mới khởi sắc hơn, giá lúa tươi các loại ít biến động.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay tăng 50 đồng/kg dao động ở mức 8.800 - 8.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.900 đồng/kg.

Giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.800 - 8.050 đồng/kg. Hiện tấm thơm dao động ở mức 8.00 - 8.100 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.950 - 8.100 đồng/kg, so với đầu tuần.

Tại các chợ lẻ, giá gạo đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo Đài thơm dao động 14.500 - 15.500 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp ổn định. Cụ thể, giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh so với giữa tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 516 - 520 USD/tấn (tăng 8 USD/tấn); gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 500 - 510 USD/tấn (tăng 5 USD/tấn); gạo thơm 100% tấm dao động từ 349 - 353 USD/tấn (tăng 3 USD/tấn).

Trên thị trường thế giới, giá gạo biến động trái chiều. Cụ thể, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan giảm 2 USD/tấn dao động 478 - 482 USD/tấn, gạo 100% tấm giảm 1 USD/tấn dao động từ 409 - 413 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm tăng 1 USD/tấn dao động ở mức 350 - 354 USD/tấn, còn gạo 100% tấm chào bán 280 - 284 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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gạo xuất khẩu giá lúa giá gạo đồng bằng sông cửu long

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