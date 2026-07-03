Thu hồi dầu gội và dầu xả Nourishing hair care nhãn hàng Herba Luxe

Theo Cục Quản lý dược, dầu gội Nourishing hair care có số tiếp nhận Phiếu công bố: 337/25/CBMP-PT; dầu xả Nourishing hair care có số tiếp nhận Phiếu công bố: 336/25/CBMP-PT. Các sản phẩm này do hộ kinh doanh Đàm Thị Tuyến (Thanh Hóa) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, Công ty TNHH Quốc tế Chiko Việt Nam (Phú Thọ) sản xuất. Lý do thu hồi là do mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Cục Quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 2 sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thực hiện thu hồi sản phẩm vi phạm theo yêu cầu của Cục; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Đối với hộ kinh doanh Đàm Thị Tuyến, Công ty TNHH Quốc tế Chiko Việt Nam, Cục Quản lý dược yêu cầu gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 2 sản phẩm này; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định; gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy các sản phẩm nêu trên về Cục trước ngày 28/7/2026.