Thu hồi toàn quốc 9 mỹ phẩm của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Bán lẻ Hồng Lâm

Theo quyết định của Cục Quản lý dược, Công ty TNHH xuất nhập khẩu và bán lẻ Hồng Lâm (Địa chỉ: Số nhà 7, ngõ 49 Dịch Vọng, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội; địa chỉ làm việc Số nhà 35 ngõ 45 phố Trần Thái Tông, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam, mã số doanh nghiệp: 0108406291).

Các sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH xuất nhập khẩu và bán lẻ Hồng Lâm phải đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy.

Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty TNHH xuất nhập khẩu và bán lẻ Hồng Lâm phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 9 sản phẩm nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định; đồng thời gửi báo cáo về Cục trước ngày 15/7/2026.

Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế TP. Hà Nội giám sát Công ty TNHH xuất nhập khẩu và bán lẻ Hồng Lâm trong việc thực hiện thu hồi, tiêu hủy 9 sản phẩm không đáp ứng quy định nêu trên, báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục trước ngày 30/7/2026.