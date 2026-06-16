Pháp luật

Thu hồi toàn quốc 9 mỹ phẩm của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Bán lẻ Hồng Lâm

Văn Nam

Văn Nam

[email protected]
19:39 | 16/06/2026
(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định thu hồi, tiêu huỷ toàn quốc 9 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Bán lẻ Hồng Lâm chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường vi phạm quy định.
aa
Xử phạt gần 150 triệu đồng, thu hồi 8 sản phẩm vi phạm của Công ty TNHH Kotrans

Theo quyết định của Cục Quản lý dược, Công ty TNHH xuất nhập khẩu và bán lẻ Hồng Lâm (Địa chỉ: Số nhà 7, ngõ 49 Dịch Vọng, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội; địa chỉ làm việc Số nhà 35 ngõ 45 phố Trần Thái Tông, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam, mã số doanh nghiệp: 0108406291).

Thu hồi toàn quốc 9 mỹ phẩm của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Bán lẻ Hồng Lâm

Các sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH xuất nhập khẩu và bán lẻ Hồng Lâm phải đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy.

Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty TNHH xuất nhập khẩu và bán lẻ Hồng Lâm phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 9 sản phẩm nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định; đồng thời gửi báo cáo về Cục trước ngày 15/7/2026.

Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế TP. Hà Nội giám sát Công ty TNHH xuất nhập khẩu và bán lẻ Hồng Lâm trong việc thực hiện thu hồi, tiêu hủy 9 sản phẩm không đáp ứng quy định nêu trên, báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục trước ngày 30/7/2026.

Văn Nam
Từ khóa:
thu hồi thu hồi toàn quốc Mỹ phẩm công ty xuất nhập khẩu Công ty Hồng Lâm Quản lý dược sản phẩm mỹ phẩm

Bài liên quan

Xuất nhập khẩu qua Hải quan khu vực II vượt mốc 101 tỷ USD

Xuất nhập khẩu qua Hải quan khu vực II vượt mốc 101 tỷ USD

Hải quan khu vực X cam kết đồng hành, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp

Hải quan khu vực X cam kết đồng hành, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp

Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất thu ngân sách hơn 3.591 tỷ đồng sau gần 5 tháng

Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất thu ngân sách hơn 3.591 tỷ đồng sau gần 5 tháng

Dành cho bạn

Tạo dựng niềm tin - chìa khóa để thị trường tài sản mã hóa phát triển bền vững

Tạo dựng niềm tin - chìa khóa để thị trường tài sản mã hóa phát triển bền vững

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV tập trung quyết toán ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV tập trung quyết toán ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công

Tỷ giá USD hôm nay (17/6): Tỷ giá trung tâm lập đỉnh 9 tháng, thị trường chờ quyết định lãi suất từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (17/6): Tỷ giá trung tâm lập đỉnh 9 tháng, thị trường chờ quyết định lãi suất từ Fed

C.P. Việt Nam hướng tới hoàn thành mục tiêu 3 triệu cây xanh

C.P. Việt Nam hướng tới hoàn thành mục tiêu 3 triệu cây xanh

Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục được vinh danh trong danh sách Fortune 500 Đông Nam Á

Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục được vinh danh trong danh sách Fortune 500 Đông Nam Á

Nghị quyết 10-NQ/TW mở đường cho giai đoạn phát triển mới của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Nghị quyết 10-NQ/TW mở đường cho giai đoạn phát triển mới của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Đọc thêm

Hải quan Việt Nam thúc đẩy kết nối thực chất trong Chiến dịch Con rồng Mê Kông VIII

Hải quan Việt Nam thúc đẩy kết nối thực chất trong Chiến dịch Con rồng Mê Kông VIII

(TBTCO) - Từ ngày 9 - 11/6, tại Thành Đô (Trung Quốc), Hội nghị đánh giá giữa kỳ và tham vấn Chiến dịch Con rồng Mê Kông VIII (Operation Mekong Dragon VIII - OMD VIII) được tổ chức với sự tham dự của 63 đại biểu đến từ 26 cơ quan hải quan, lực lượng thực thi pháp luật các nước thành viên cùng các tổ chức quốc tế và đối tác liên quan.
Hải quan liên tiếp bắt giữ 12.200 viên ma túy tại khu vực biên giới

Hải quan liên tiếp bắt giữ 12.200 viên ma túy tại khu vực biên giới

(TBTCO) - Lực lượng Hải quan đã phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, bắt giữ hai vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ tổng cộng 200 viên ma túy tổng hợp và 12.000 viên hồng phiến, khẳng định vai trò nòng cốt trong kiểm soát, ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa ngay tại khu vực biên giới.
Hải quan được bằng khen của Thủ tướng tham gia chuyên án ma túy xuyên quốc gia

Hải quan được bằng khen của Thủ tướng tham gia chuyên án ma túy xuyên quốc gia

(TBTCO) - Tham gia đấu tranh, bóc gỡ đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, lực lượng Hải quan đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, góp phần triệt phá thành công chuyên án đặc biệt lớn. Với thành tích xuất sắc này, các đơn vị Hải quan đã được trao thưởng và nhận Thư khen của Thủ tướng Chính phủ.
Hải quan nâng cao năng lực phát hiện vi phạm từ hình ảnh máy soi

Hải quan nâng cao năng lực phát hiện vi phạm từ hình ảnh máy soi

(TBTCO) - Nhằm tăng cường năng lực phát hiện các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Đoàn công tác Hải quan Việt Nam vừa tham gia khóa tập huấn quốc tế về kỹ thuật phát hiện vi phạm thông qua phân tích hình ảnh máy soi tại TP. Laredo, bang Texas (Hoa Kỳ).
Bộ Tài chính sửa đổi thủ tục giám sát hàng hóa có yêu cầu bảo hộ sở hữu trí tuệ

Bộ Tài chính sửa đổi thủ tục giám sát hàng hóa có yêu cầu bảo hộ sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1411/QĐ-BTC (ngày 9/6/2026) công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Điểm đáng chú ý là các nội dung điều chỉnh liên quan đến thủ tục đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
Hải quan tăng kiểm soát, phối hợp liên ngành để ngăn chặn đường nhập lậu

Hải quan tăng kiểm soát, phối hợp liên ngành để ngăn chặn đường nhập lậu

(TBTCO) - Trước thực trạng hoạt động buôn lậu đường qua biên giới vẫn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, ngành Hải quan đang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh phối hợp liên ngành nhằm ngăn chặn đường nhập lậu ngay từ khu vực cửa khẩu.
Hải quan thu nộp ngân sách hơn 2.627 tỷ đồng từ xử lý vi phạm

Hải quan thu nộp ngân sách hơn 2.627 tỷ đồng từ xử lý vi phạm

(TBTCO) - Trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý gần 9.000 vụ vi phạm, với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 8.394 tỷ đồng. Đáng chú ý, số thu nộp ngân sách nhà nước từ xử phạt vi phạm hành chính, tiền ấn định thuế và bán hàng tịch thu đạt trên 2.627 tỷ đồng.
Cục An toàn thực phẩm đề nghị sàn thương mại điện tử gỡ bỏ sản phẩm bị cảnh báo thu hồi

Cục An toàn thực phẩm đề nghị sàn thương mại điện tử gỡ bỏ sản phẩm bị cảnh báo thu hồi

(TBTCO) - Sau khi Australia phát đi cảnh báo thu hồi khẩn cấp một số sản phẩm thực phẩm chức năng và kẹo do nguy cơ chứa dị vật, chiều 5/6, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) về việc quản lý kinh doanh thực phẩm trên thương mại điện tử.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hải quan siết kiểm tra xuất xứ hàng hóa, ngăn gian lận và chuyển tải bất hợp pháp

Hải quan siết kiểm tra xuất xứ hàng hóa, ngăn gian lận và chuyển tải bất hợp pháp

Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tăng hơn 14% sau 5 tháng

Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tăng hơn 14% sau 5 tháng

Bộ Tài chính công bố các văn bản hướng dẫn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tiếp tục có hiệu lực

Bộ Tài chính công bố các văn bản hướng dẫn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tiếp tục có hiệu lực

Tăng trưởng hai con số: Không có kịch bản nào là lùi bước

Tăng trưởng hai con số: Không có kịch bản nào là lùi bước

Ngày 17/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 17/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Bất động sản du lịch 2026: Cuộc săn tìm “kênh lưu trú dòng tiền” bắt đầu

Bất động sản du lịch 2026: Cuộc săn tìm “kênh lưu trú dòng tiền” bắt đầu

Những điểm mới về thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp cần cập nhật

Những điểm mới về thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp cần cập nhật

TP. Hồ Chí Minh: Kích hoạt động lực mới cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

TP. Hồ Chí Minh: Kích hoạt động lực mới cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Giá vàng hôm nay ngày 15/6: Giá vàng thế giới tăng lên 4.302 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 15/6: Giá vàng thế giới tăng lên 4.302 USD/ounce

Ngày 15/6: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu phục hồi tích cực

Ngày 15/6: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu phục hồi tích cực

Ngày 16/6: Giá cà phê tiếp tục neo cao, hồ tiêu ở mức 140.500 đồng/kg

Ngày 16/6: Giá cà phê tiếp tục neo cao, hồ tiêu ở mức 140.500 đồng/kg

Tuần từ 15 - 21/6: Một tuần bận rộn về lãi suất của các ngân hàng trung ương

Tuần từ 15 - 21/6: Một tuần bận rộn về lãi suất của các ngân hàng trung ương

Tỷ giá USD hôm nay (16/6): Tỷ giá trung tâm đứng yên, DXY suy yếu trước cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (16/6): Tỷ giá trung tâm đứng yên, DXY suy yếu trước cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (15/6): Tỷ giá trung tâm tăng 10 đồng, DXY suy yếu sau tín hiệu kết thúc xung đột Mỹ - Iran gần 4 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (15/6): Tỷ giá trung tâm tăng 10 đồng, DXY suy yếu sau tín hiệu kết thúc xung đột Mỹ - Iran gần 4 tháng

Giá vàng hôm nay ngày 17/6: Vàng trong nước đồng loạt tăng, vàng nhẫn chạm 152 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/6: Vàng trong nước đồng loạt tăng, vàng nhẫn chạm 152 triệu đồng/lượng

Ngày 16/6: Giá heo hơi tại nhiều địa phương ở miền Trung và miền Nam giảm mạnh

Ngày 16/6: Giá heo hơi tại nhiều địa phương ở miền Trung và miền Nam giảm mạnh