SSI chốt quyền trả cổ tức tiền mặt và phát hành hơn 500 triệu cổ phiếu

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (mã CK: SSI) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 18/8/2026 để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/8/2026.

Đối với phương án chi trả cổ tức bằng tiền, SSI sẽ thực hiện với tỷ lệ 10% mệnh giá, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 14/9/2026.

Cùng với đó, SSI sẽ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 5:1, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 500,2 triệu cổ phiếu. Số cổ phiếu được phân bổ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Trước đó, SSI đã hoàn tất đợt phát hành 10 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), nâng số lượng cổ phiếu đang lưu hành lên hơn 2,503 tỷ cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ 25.030 tỷ đồng. Nếu hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng lần này, vốn điều lệ của SSI dự kiến vượt 30.000 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý II/2026, SSI ghi nhận doanh thu đạt 3.312 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 1.511 tỷ đồng, tăng 32%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 6.652 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 3.122 tỷ đồng, tăng lần lượt 27% và 39% so với cùng kỳ năm 2025.

Năm 2026, SSI đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 15.660 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 5.838 tỷ đồng, tăng tương ứng 19% và 15% so với kết quả thực hiện năm trước. Như vậy, sau nửa đầu năm, SSI đã hoàn thành khoảng 42% kế hoạch doanh thu và 53% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của công ty mẹ đạt 95.237 tỷ đồng, tăng 2,4% so với đầu năm, trong khi vốn chủ sở hữu đạt 39.592 tỷ đồng, tăng 27,5%.

Trên sàn chứng khoán, kết phiên ngày 31/7, cổ phiếu SSI có giá 23.550 đồng/cổ phiếu. Với hơn 2,5 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, vốn hoá thị trường của SSI đạt hơn 58.900 tỷ đồng./.