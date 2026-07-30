Fed giữ nguyên lãi suất 3,5% - 3,75% lần thứ 5 liên tiếp, ba phiếu phản đối phát tín hiệu "diều hâu"

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên phạm vi lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,5% - 3,75% tại cuộc họp chính sách tháng 7, đánh dấu lần thứ 5 liên tiếp không điều chỉnh lãi suất.

Quyết định được thông qua với tỷ lệ 9 phiếu thuận - 3 phiếu chống, khi ba thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) là Beth Hammack, Neel Kashkari và Lorie Logan bỏ phiếu ủng hộ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm ngay tại cuộc họp. Đây là mức độ bất đồng lớn nhất trong nhiều năm, cho thấy nội bộ Fed đang xuất hiện quan điểm cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ.

Dù giữ nguyên lãi suất, kết quả biểu quyết phát đi tín hiệu rằng Fed chưa khép lại chu kỳ tăng lãi suất, mà chỉ đang lùi thời điểm hành động.

Ba phiếu phản đối theo hướng “diều hâu” phản ánh áp lực ngày càng lớn trong nội bộ FOMC về việc cần tiếp tục thắt chặt chính sách để đưa lạm phát trở về mục tiêu.

FOMC đánh giá nền kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng với tốc độ ổn định, dù mức độ bất định gia tăng, một phần do xung đột tại Trung Đông. Năng suất lao động và đầu tư vốn tiếp tục tăng mạnh. Thị trường lao động duy trì ổn định khi tốc độ tạo việc làm tương xứng với mức tăng của lực lượng lao động, trong khi tỷ lệ thất nghiệp hầu như không thay đổi.

Về lạm phát, FOMC cho biết mức tăng giá vẫn cao hơn mục tiêu 2%, một phần do các cú sốc về nguồn cung khiến giá cả tăng ở một số lĩnh vực, trong đó có năng lượng. Đây tiếp tục là rủi ro lớn nhất đối với chính sách tiền tệ và là lý do Fed duy trì lập trường thận trọng. Ủy ban tái khẳng định cam kết đưa lạm phát trở lại, với mục tiêu ổn định giá cả.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh trả lời báo giới sau cuộc họp. Nguồn: CNN.

Phát biểu sau cuộc họp, Chủ tịch Fed Kevin Warsh tìm cách giảm nhẹ ý nghĩa của ba phiếu phản đối khi cho biết các cuộc thảo luận trong FOMC diễn ra tích cực, sâu sắc và có sự đồng thuận rộng rãi về những thách thức mà nền kinh tế đang đối mặt. Theo Chủ tịch Fed, các phiếu bất đồng không phản ánh đầy đủ quá trình trao đổi chính sách trong cuộc họp.

Dù vậy, ông Warsh vẫn phát đi thông điệp cứng rắn về lạm phát. Chủ tịch Kevin Warsh khẳng định Fed không chấp nhận mục tiêu lạm phát cao hơn 2% và sẽ không ngần ngại hành động nếu cần thiết để đưa lạm phát trở lại mục tiêu.

Sau nhiều năm lạm phát duy trì ở mức cao, thị trường có thể cho rằng Fed đã chấp nhận mức lạm phát cao hơn, nhưng Chủ tịch Fed nhấn mạnh điều đó là không đúng.

Về triển vọng chính sách, Chủ tịch Fed cho biết cơ quan này không cam kết trước một lộ trình lãi suất cụ thể, mà sẽ tiếp tục phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế. Fed sẽ theo dõi diễn biến lạm phát, mức độ lan rộng của các cú sốc nguồn cung cũng như các tín hiệu từ thị trường tài chính trước khi đưa ra quyết định tại cuộc họp tiếp theo trong khoảng 7 - 8 tuần tới.

Mặc dù các số liệu lạm phát gần đây đã có những tín hiệu tích cực, Fed cho rằng vẫn còn quá sớm để kết luận quá trình kiểm soát lạm phát đã hoàn tất.

Cuộc họp lần này cho thấy Fed vẫn duy trì lập trường “diều hâu”. Việc giữ nguyên lãi suất không đồng nghĩa với việc chu kỳ thắt chặt đã kết thúc. Ba phiếu phản đối, thông điệp cứng rắn về lạm phát và sự sẵn sàng hành động của Chủ tịch Kevin Warsh đều cho thấy Fed vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất trong các cuộc họp tới nếu áp lực lạm phát không giảm như kỳ vọng.

Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế và thị trường lao động vẫn vững chắc, Fed có thêm dư địa để tiếp tục ưu tiên mục tiêu khôi phục ổn định giá cả./.