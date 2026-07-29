Tài chính

Giải ngân vốn đầu tư công tăng tốc trở lại sau 2 tuần giảm liên tiếp

Vân Hà

Vân Hà

[email protected]
22:00 | 29/07/2026
(TBTCO) - Sau 2 tuần liên tiếp giảm tốc, bước sang tuần từ ngày 17 - 23/7, dòng vốn giải ngân đầu tư công đã lấy lại đà tăng. Số vốn giải ngân phát sinh trong tuần đạt 12.937,1 tỷ đồng, gấp 1,8 lần tuần liền trước, đưa lũy kế giải ngân trên cả nước lên 390.947 tỷ đồng, đạt 38,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
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Tốc độ giải ngân đảo chiều sau 2 tuần

Theo báo cáo nhanh của Bộ Tài chính về tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026, tổng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao là 1.014.234,2 tỷ đồng.

Đến thời điểm báo cáo, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết 1.005.568,4 tỷ đồng cho các nhiệm vụ, dự án. Nếu không tính 14.709,6 tỷ đồng kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương giao tăng, tổng vốn đã phân bổ chi tiết đạt 990.858,8 tỷ đồng, tương đương 97,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong khi công tác phân bổ vốn cơ bản được đẩy nhanh, tiến độ giải ngân lại ghi nhận diễn biến đáng chú ý trong tháng 7 khi tốc độ thực hiện liên tiếp chậm lại trước khi đảo chiều trong tuần từ ngày 17 - 23/7.

Giải ngân vốn đầu tư công tăng tốc trở lại sau 2 tuần giảm liên tiếp
Giải ngân vốn đầu tư công tăng tốc trở lại sau 2 tuần giảm liên tiếp. Ảnh: Đức Thanh

Cụ thể, trong tuần từ ngày 3 - 9/7, số vốn giải ngân phát sinh đạt 9.905,5 tỷ đồng, chỉ bằng 16,1% số giải ngân phát sinh trong tuần trước đó. Sang tuần từ ngày 10 - 16/7, tốc độ tiếp tục giảm khi số vốn giải ngân phát sinh chỉ đạt 7.155,7 tỷ đồng, bằng 72% so với tuần liền trước.

Sau hai tuần liên tiếp giảm, số vốn giải ngân phát sinh theo tuần đã xuống mức thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước đó. Tuy nhiên, diễn biến trong tuần từ ngày 17 - 23/7 đã cho thấy tín hiệu tích cực hơn. Số vốn giải ngân phát sinh đạt 12.937,1 tỷ đồng, gấp 1,8 lần tuần liền trước.

Tính chung từ đầu năm đến hết ngày 23/7, cả nước giải ngân được 390.947 tỷ đồng, đạt 38,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Nếu không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương, tương đương 32.511,3 tỷ đồng, được thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư cho tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và số kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ mới giao bổ sung tại Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 21/7/2026, số giải ngân đạt 40,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo Bộ Tài chính, việc tốc độ giải ngân tăng trở lại trong tuần cuối của kỳ báo cáo là tín hiệu tích cực, nhất là sau hai tuần liên tiếp giảm. Tuy nhiên, mức tăng này mới phản ánh diễn biến trong một tuần và cần tiếp tục được theo dõi để đánh giá khả năng duy trì nhịp tăng tốc trong những tuần tiếp theo.

Bức tranh giải ngân sáng, nhưng không đều

Cũng theo báo cáo từ Bộ Tài chính, trong bức tranh chung, kết quả giải ngân giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương vẫn có sự chênh lệch đáng kể.

Tính đến hết ngày 23/7, có 7 bộ, cơ quan trung ương và 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước trở lên. Trong nhóm này, một số địa phương có giá trị giải ngân lũy kế trên 15 nghìn tỷ đồng, gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Tây Ninh và Hưng Yên.

Cụ thể, Hà Nội đạt khoảng 69 nghìn tỷ đồng, TP. Hồ Chí Minh đạt 57,1 nghìn tỷ đồng, Hải Phòng đạt 17,3 nghìn tỷ đồng, Tây Ninh đạt 16,4 nghìn tỷ đồng và Hưng Yên đạt 15,6 nghìn tỷ đồng.

Ở khối cơ quan trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tiếp tục đứng trong nhóm có giá trị giải ngân lớn, lần lượt khoảng 26,5 nghìn tỷ đồng và 22,7 nghìn tỷ đồng.

Qua những con số trên, có thể thấy, một số địa phương và bộ, cơ quan trung ương đang duy trì được khối lượng giải ngân lớn, đóng góp đáng kể vào kết quả chung của cả nước.

Tuy nhiên, bức tranh giải ngân không chỉ có những điểm sáng. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, còn 25 bộ, cơ quan trung ương và 14 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung cả nước.

Đáng chú ý, 5 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 6% và chưa giải ngân, gồm Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Kiểm toán Nhà nước; Bộ Khoa học và Công nghệ; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Sự chênh lệch này phản ánh, dù tốc độ giải ngân chung đã có tín hiệu tăng trở lại, nhưng khả năng hấp thụ và tổ chức thực hiện vốn giữa các đơn vị vẫn chưa đồng đều. Đặc biệt, trong bối cảnh khối lượng vốn đầu tư công được giao ở mức lớn và thời gian thực hiện kế hoạch năm 2026 đang dần thu hẹp, việc duy trì nhịp tăng tốc trong những tuần tới sẽ có ý nghĩa quan trọng.

Tốc độ giải ngân trong tuần từ ngày 17 - 23/7 ghi nhận sự phục hồi rõ rệt sau hai tuần giảm liên tiếp là tín hiệu tích cực, nhưng để tạo chuyển biến thực chất, nhịp giải ngân này cần được duy trì ổn định./.

Theo Bộ Tài chính, khoảng cách giữa nhóm giải ngân vốn đầu tư công tốt và nhóm còn chậm vẫn là vấn đề cần tiếp tục được theo dõi. Vì thế, trong thời gian tới, trọng tâm không chỉ là duy trì tốc độ giải ngân chung, mà còn phải thúc đẩy những bộ, cơ quan trung ương và địa phương đang có tỷ lệ thấp nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc, nâng khả năng hấp thụ vốn và cải thiện tiến độ thực hiện kế hoạch.

Đây sẽ là yếu tố quan trọng để kết quả tăng tốc trong tuần qua không chỉ là một tín hiệu ngắn hạn, mà trở thành xu hướng bền vững hơn trong những tháng cuối năm.
Vân Hà
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