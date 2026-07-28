Tài chính

Việt Nam - IMF: Tăng cường hợp tác chiến lược, thực chất và bền vững

Đức Minh

Đức Minh

[email protected]; [email protected]
18:37 | 28/07/2026
(TBTCO) - Ngày 28/7, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã tiếp và làm việc với ông Jochen Schmittmann - Trưởng Đại diện đương nhiệm của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tại Việt Nam, Campuchia và Lào, cùng ông Fazurin Jamaludin - Trưởng Đại diện kế nhiệm – người sẽ chính thức tiếp quản nhiệm vụ từ ngày 23/8/2026.
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Buổi tiếp diễn ra trong không khí cởi mở, chân thành và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và tổ chức tài chính lớn nhất toàn cầu.

Tri ân người tiền nhiệm, kỳ vọng vào chặng đường mới

Mở đầu buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn gửi lời cảm ơn trân trọng tới ông Jochen Schmittmann vì những đóng góp tích cực và đầy tâm huyết trong suốt nhiệm kỳ hơn 3 năm qua tại Việt Nam. Bộ trưởng đánh giá cao vai trò của ông Schmittmann và Văn phòng IMF trong việc duy trì kênh đối thoại chính sách thường xuyên, phối hợp hiệu quả các đợt tham vấn, cũng như hỗ trợ triển khai nhiều chương trình đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ ngành Tài chính Việt Nam.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Trưởng Đại diện đương nhiệm và kế nhiệm của IMF: Cam kết hợp tác, kiên định mục tiêu tăng trưởng bền vững
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Đồng thời, Bộ trưởng gửi lời chúc mừng tới ông Fazurin Jamaludin được Ban lãnh đạo IMF tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đánh giá cao năng lực và kinh nghiệm làm việc phong phú của ông Jamaludin tại khu vực châu Á và châu Âu, Bộ trưởng khẳng định, Bộ Tài chính sẵn sàng phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tân Trưởng Đại diện IMF tại Việt Nam, Campuchia và Lào hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ.

Bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm từ phía Bộ Tài chính và Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, ông Jochen Schmittmann cảm ơn sự đồng hành của các cơ quan Việt Nam nói chung và Bộ Tài chính nói riêng trong thời gian qua, đặc biệt là sự hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế vĩ mô, chính sách tài khóa và quản lý thuế. Ông nhấn mạnh, việc được đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn kinh tế gặt hái nhiều thành tựu là một vinh dự lớn.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Trưởng Đại diện đương nhiệm và kế nhiệm của IMF: Cam kết hợp tác, kiên định mục tiêu tăng trưởng bền vững

Ông Jochen Schmittmann - Trưởng Đại diện đương nhiệm IMF tại Việt Nam, Campuchia và Lào và ông Fazurin Jamaludin - Trưởng Đại diện kế nhiệm. Ảnh Đức Minh

Về phần mình, ông Fazurin Jamaludin bày tỏ sự cảm kích trước sự đón tiếp trọng thị của Bộ Tài chính và Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn. Ông Fazurin Jamaludin nhận định, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với rất nhiều cơ hội, nhưng cũng không ít thách thức trước những biến động chung. Ông cho biết sẽ tiếp nối những kết quả công việc mà người tiền nhiệm và các đồng nghiệp tại Văn phòng đại diện IMF đã thực hiện. IMF sẽ tiếp tục là cố vấn đáng tin cậy của Việt Nam trong lộ trình phát triển kinh tế thời gian tới.

Thúc đẩy tăng trưởng đi kèm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Chia sẻ tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, Việt Nam vừa cơ bản hoàn thành kiến trúc chiến lược và đang tích cực triển khai các định hướng phát triển cho giai đoạn mới. Quốc hội đã thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, phấn đấu đưa Việt Nam vào nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới vào năm 2030.

Bộ trưởng nhấn mạnh, đây là giai đoạn bứt phá có tính lịch sử, đòi hỏi kỷ luật chính sách nghiêm túc và cải cách thực chất.

Khái quát về bức tranh kinh tế, Bộ trưởng điểm lại những con số nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2026: tăng trưởng GDP đạt 8,18% - mức tăng nửa đầu năm cao nhất trong nhiều năm trở lại đây; vốn FDI thực hiện đạt 13,03 tỷ USD - kỷ lục trong 5 năm gần đây, khẳng định sức hút của Việt Nam đối với dòng vốn quốc tế chất lượng cao; thu ngân sách nhà nước đạt 62% dự toán năm; tiêu dùng nội địa và du lịch quốc tế phục hồi mạnh mẽ...

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Trưởng Đại diện đương nhiệm và kế nhiệm của IMF: Cam kết hợp tác, kiên định mục tiêu tăng trưởng bền vững
Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Tuy nhiên, bối cảnh toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp với xung đột địa chính trị, xu hướng bảo hộ thương mại và điều kiện tài chính thắt chặt. Báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới tháng 7/2026 của IMF cũng đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu xuống 3% và nâng dự báo lạm phát lên 4,7%.

“Quan điểm nhất quán của Chính phủ Việt Nam là kiên định thúc đẩy tăng trưởng, nhưng tuyệt đối không đánh đổi ổn định kinh tế vĩ mô và an toàn hệ thống tài chính - ngân hàng để lấy tăng trưởng nóng trong ngắn hạn, thiếu tính bền vững” - Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

Cải cách đầu tư công - động lực then chốt cho giai đoạn bứt phá

Đề cập các giải pháp thúc đẩy kinh tế, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định, đầu tư công tiếp tục đóng vai trò là động lực then chốt. Đến đầu tháng 7/2026, tỷ lệ giải ngân đạt 35,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn khoảng 38.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 27/6/2026 cập nhật kịch bản tăng trưởng, quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026 bằng việc lập kế hoạch chi tiết theo từng tuần, tháng và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Bộ trưởng cho biết, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tập trung nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án, rút ngắn thủ tục gắn với kỷ luật, minh bạch; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền thực chất gắn với trách nhiệm giải trình; triển khai hệ thống cảnh báo sớm tiến độ dựa trên dữ liệu; kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải; ưu tiên nguồn lực cho các dự án hạ tầng giao thông liên vùng, năng lượng, logistics và hạ tầng số có tính lan tỏa cao đối với khu vực tư nhân.

Bộ trưởng mong muốn IMF tiếp tục phát huy kinh nghiệm quốc tế phong phú để tư vấn các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công cũng như chính sách tăng trưởng dài hạn.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Trưởng Đại diện đương nhiệm và kế nhiệm của IMF: Cam kết hợp tác, kiên định mục tiêu tăng trưởng bền vững
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tặng quà lưu niệm tới ông Jochen Schmittmann - Trưởng Đại diện đương nhiệm của IMF tại Việt Nam, Campuchia và Lào. Ảnh: Đức Minh

Khuyến nghị từ IMF: Tăng năng suất lao động là chìa khóa

Ông Jochen Schmittmann chúc mừng những kết quả vượt bậc mà Việt Nam đã đạt được trong nửa đầu năm 2026. Bên cạnh đó, đại diện IMF cũng lưu ý những điểm nghẽn và rủi ro tiềm ẩn đối với nền kinh tế Việt Nam.

Cụ thể, về tác động bên ngoài, thách thức đến từ sự bất ổn của thị trường hàng hóa, năng lượng toàn cầu và xu hướng điều tra thương mại, rào cản thuế quan khắt khe từ các thị trường lớn.

Về thách thức nội tại, theo ông Jochen Schmittmann, thị trường trong nước có dấu hiệu căng thẳng thanh khoản; lạm phát tiệm cận ngưỡng mục tiêu do cú sốc giá năng lượng và áp lực lạm phát lõi.

Đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam, đại diện IMF nhận định, đây là khát vọng đầy thách thức nhưng đúng hướng. Để giảm bớt sự phụ thuộc vào tăng trưởng tín dụng, giải pháp căn cơ nhất đối với Việt Nam là nâng cao năng suất lao động và tối ưu hóa phân bổ nguồn lực. Nghiên cứu của IMF chỉ ra rằng, dư địa cải thiện năng suất của Việt Nam còn rất lớn. Nếu đưa năng suất lao động lên mức trung bình của các nền kinh tế mới nổi, quy mô nền kinh tế Việt Nam sẽ có bước nhảy vọt đáng kể.

Hướng tới hợp tác thực chất và bền vững

Kết thúc cuộc họp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tái khẳng định định hướng của Việt Nam là tiếp tục kiên trì đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên chất lượng và hiệu quả; tập trung hoàn thiện thể chế để hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu...

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Trưởng Đại diện đương nhiệm và kế nhiệm của IMF: Cam kết hợp tác, kiên định mục tiêu tăng trưởng bền vững
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tặng quà lưu niệm cho Trưởng Đại diện kế nhiệm IMF tại Việt Nam, Campuchia và Lào. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng nhấn mạnh, đối với Việt Nam, IMF không chỉ là một tổ chức tài chính quốc tế, mà là một đối tác tư vấn chính sách chiến lược, một người bạn đồng hành đáng tin cậy. Bộ Tài chính tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển nhanh, xanh và bền vững của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Trưởng Đại diện đương nhiệm và kế nhiệm của IMF: Cam kết hợp tác, kiên định mục tiêu tăng trưởng bền vững
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chụp hình lưu niệm với các đại biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh
Đức Minh
Từ khóa:
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tăng trưởng bền vững đầu tư công chính sách tài khóa kinh tế vĩ mô

Cùng chủ đề: Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Việt Nam - IMF: Tăng cường hợp tác chiến lược, thực chất và bền vững

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