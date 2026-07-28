Quảng Ninh bổ sung giá tính thuế đất, đá thải mỏ than

Theo Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 9/1/2026, tỉnh đã điều chỉnh một số nội dung liên quan đến giá tính thuế đối với tài nguyên khai thác trên địa bàn.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc bổ sung giá tính thuế tài nguyên đối với mã nhóm, loại tài nguyên ngoài khung giá, cụ thể là “đất, đá thải của mỏ than làm vật liệu san lấp mặt bằng cho các dự án, công trình”. Mức giá tính thuế được UBND tỉnh Quảng Ninh quy định là 54.500 đồng/m3.

Hiện lượng đất đá thải ở Quảng Ninh đã lên đến hơn 1 tỷ m3 với diện tích chiếm đất khoảng 4.000 ha. Ảnh Tiến Dũng

Việc bổ sung mức giá này nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý trong quản lý thuế tài nguyên đối với nguồn vật liệu phát sinh từ hoạt động khai thác than. Đây cũng là cơ sở để cơ quan quản lý thuế, doanh nghiệp khai thác và các đơn vị sử dụng vật liệu san lấp thực hiện thống nhất nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Cùng với việc bổ sung mức giá mới, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng quyết định bãi bỏ giá tính thuế tài nguyên đối với loại “đất, đá thải của mỏ than làm vật liệu san lấp mặt bằng cho các dự án, công trình đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” do Tổng Công ty Đông Bắc khai thác.

Quyết định được ban hành trên cơ sở các quy định của Luật Thuế tài nguyên, Luật Quản lý thuế, các nghị định của Chính phủ và thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về giá tính thuế tài nguyên.

Quy định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2026. Các nội dung khác trong Bảng giá tính thuế tài nguyên tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 9/1/2026 của UBND tỉnh Quảng Ninh./.