Thuế - Hải quan

Cục Thuế phối hợp hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế trên ứng dụng iHanoi

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
08:30 | 28/07/2026
(TBTCO) - Cục Thuế và Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hà Nội vừa ký kết Quy chế phối hợp về trao đổi thông tin hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh để hỗ trợ kê khai thuế trên ứng dụng iHanoi.
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Việc ký kết Quy chế đánh dấu bước tiến mới trong phối hợp chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, góp phần tạo thuận lợi cho người nộp thuế, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế và xây dựng chính quyền số của Thủ đô.

Phát biểu tại lễ ký kết Quy chế phối hợp, Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long nhấn mạnh, việc Cục Thuế và Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hà Nội thống nhất ký kết Quy chế không chỉ là hoạt động phối hợp giữa hai cơ quan, mà còn là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số và xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Cục Thuế phối hợp hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế trên ứng dụng iHanoi
Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long và Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hà Nội Nguyễn Tiến Sỹ thực hiện ký kết Quy chế phối hợp. Ảnh: Phương Thảo

Theo Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là lực lượng quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. Trong bối cảnh kinh tế số, thương mại điện tử và các mô hình kinh doanh đa kênh phát triển mạnh, ngày càng nhiều hộ kinh doanh chuyển đổi phương thức hoạt động trên nền tảng số, đặt ra yêu cầu phải đổi mới phương thức quản lý và hỗ trợ người nộp thuế.

Cùng với việc hoàn thiện chính sách pháp luật và hiện đại hóa công tác quản lý, ngành Thuế luôn xác định mục tiêu cao nhất là tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, đồng thời nâng cao tính tuân thủ tự nguyện trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

“Chuyển đổi số không chỉ là đưa thủ tục hành chính lên môi trường điện tử, mà quan trọng hơn là xây dựng những dịch vụ công thông minh, thân thiện và dễ sử dụng. Người dân chỉ cần cung cấp thông tin một lần, dữ liệu được chia sẻ, kết nối an toàn giữa các cơ quan nhà nước; hệ thống có thể tự động hỗ trợ, cảnh báo và hướng dẫn để người nộp thuế thực hiện đúng ngay từ đầu” - Phó Cục trưởng Lê Long nhấn mạnh.

Xuất phát từ định hướng đó, Thuế TP. Hà Nội đã chủ động đề xuất xây dựng giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh trên ứng dụng iHanoi - nền tảng số dùng chung của thành phố. Sau quá trình phối hợp nghiên cứu, thử nghiệm giữa Cục Thuế và Sở Khoa học và Công nghệ, hai bên đã thống nhất ban hành Quy chế phối hợp để triển khai giải pháp này theo lộ trình phù hợp, bảo đảm đồng bộ với định hướng xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn đầu, người nộp thuế có thể tra cứu thông tin đăng ký thuế, nghĩa vụ thuế và các dữ liệu cần thiết để hỗ trợ lập tờ khai ngay trên ứng dụng iHanoi. Trong các giai đoạn tiếp theo, hệ thống sẽ tiếp tục được mở rộng chức năng, hướng tới hỗ trợ người nộp thuế lập, gửi hồ sơ khai thuế và nhận kết quả xử lý trực tuyến trên cùng một nền tảng.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hà Nội Nguyễn Tiến Sỹ khẳng định, giá trị lớn nhất của Quy chế không chỉ nằm ở việc kết nối dữ liệu giữa hai cơ quan, mà quan trọng hơn là mang lại những tiện ích thiết thực cho hàng trăm nghìn hộ kinh doanh trên địa bàn Thủ đô. Người dân được tiếp cận thông tin thuận lợi hơn, giảm thời gian thực hiện thủ tục, hạn chế sai sót trong kê khai, giảm số lần đi lại và từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Để Quy chế sớm phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hà Nội đề nghị hai cơ quan cùng các đơn vị chức năng khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, hoàn thành kết nối kỹ thuật, bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, an toàn và thông suốt.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh sử dụng ứng dụng iHanoi và eTax Mobile bằng nhiều hình thức đa dạng, dễ tiếp cận; đồng thời bố trí đầy đủ lực lượng hỗ trợ để tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, vướng mắc của người nộp thuế. Hai bên cũng cần thường xuyên đánh giá hiệu quả triển khai thông qua các chỉ tiêu cụ thể như số lượng người sử dụng, tỷ lệ hồ sơ điện tử, thời gian giải quyết thủ tục, mức độ hài lòng của người nộp thuế và chất lượng vận hành hệ thống để tiếp tục hoàn thiện.

Về phía Cục Thuế, Phó Cục trưởng Lê Long yêu cầu các ban, đơn vị liên quan chủ động phối hợp, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về nghiệp vụ và kỹ thuật, đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai.

“Cục Thuế luôn sẵn sàng phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong kết nối, chia sẻ dữ liệu và phát triển các dịch vụ thuế số, hướng tới xây dựng nền quản lý thuế hiện đại, minh bạch, dựa trên dữ liệu và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn” - Phó Cục trưởng Lê Long khẳng định.

Phó Cục trưởng Lê Long bày tỏ kỳ vọng, với sự chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Thuế và Sở Khoa học và Công nghệ cùng quyết tâm của các đơn vị triển khai, ứng dụng hỗ trợ hộ kinh doanh trên nền tảng iHanoi sẽ sớm đi vào thực tiễn, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của Thủ đô, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho người dân trong thực hiện nghĩa vụ thuế./.

Văn Tuấn
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ứng dụng iHaNoi cục thuế phối hợp chính quyền số hộ kinh doanh chuyển đổi số người nộp thuế quản lý thuế

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