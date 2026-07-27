Vicostone chủ động quản trị rủi ro, tối ưu hóa hoạt động

Theo thông tin được Công ty cổ phần Vicostone (Vicostone, mã CK: VCS) công bố, doanh thu thuần hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026 của Vicostone ước đạt 1.633 tỷ đồng, giảm 23,5% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt khoảng 310 tỷ đồng, giảm 30,8%.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, nhu cầu đầu tư xây dựng và hoàn thiện công trình tại thị trường trong nước đang từng bước cải thiện, tạo động lực tích cực cho hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, các thị trường xuất khẩu trọng điểm vẫn đối mặt nhiều khó khăn khi tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao, trong khi chi phí logistics và áp lực cạnh tranh tiếp tục ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ vật liệu bề mặt.

Trước bối cảnh đó, Vicostone chủ động tối ưu hóa tồn kho, nâng hiệu quả sử dụng vốn, tăng cường quản trị các khoản phải thu và duy trì năng lực đáp ứng đơn hàng.

Vicostone ghi dấu trong Triển lãm DECOR + DESIGN 2026 tại Australia

Ở thị trường quốc tế, Vicostone tiếp tục củng cố hệ thống phân phối tại Mỹ, đưa showroom thứ 10 của đối tác chiến lược tại Canada vào hoạt động, mở rộng mạng lưới khách hàng tại châu Âu và vận hành showroom thứ hai tại Melbourne (Australia). Công ty cũng tham gia nhiều sự kiện chuyên ngành nhằm quảng bá dòng sản phẩm VICOSTONE Eco Surfaces và tăng cường kết nối với cộng đồng kiến trúc, xây dựng.

Tại thị trường trong nước, doanh nghiệp đẩy mạnh các chương trình phát triển thị trường, mở rộng hệ thống trưng bày, đào tạo đối tác và nâng tầm hợp tác với Gỗ An Cường, Hoa Sen Home thông qua việc đưa sản phẩm vào 28 showroom trên toàn quốc. Đồng thời, mạng lưới Vicostone Authorized Fabricator (VAF) tiếp tục được mở rộng, góp phần nâng cao năng lực thi công và hoàn thiện hệ sinh thái đối tác.

Bước sang quý III/2026, đại diện Vicostone cho biết, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư phát triển các bộ sưu tập mới, đẩy mạnh thương mại hóa dòng sản phẩm Eco Surfaces nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng bền vững và các quy định ngày càng khắt khe về hàm lượng silica tại một số thị trường./.