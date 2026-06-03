Thị trường

Giá vật liệu xây dựng vẫn có thể vượt đỉnh

Đức Việt

Đức Việt

12:41 | 03/06/2026
(TBTCO) - Tại nhiều địa phương, nhu cầu thi công các dự án trọng điểm đầu tư công tăng mạnh, cũng như các dự án nhà ở xã hội đang triển khai... sẽ thúc đẩy thị trường vật liệu xây dựng thời gian tới tiếp tục tăng giá nhẹ.
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Đầu tư công tạo lực cầu cho ngành vật liệu xây dựng

Khảo sát thị trường cho thấy, từ đầu tháng 4/2026 đến nay, giá mặt bằng chung của nhiều loại vật liệu có phần tăng nhẹ với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, các nhóm vật liệu xây dựng như thép, xi măng, đá, cát… đều có những điều chỉnh tăng giá nhất định. Cụ thể, cát xây dựng là mặt hàng có mức biến động rõ nét, khi có giá dao động ở mức từ 300.000 - 490.000 đồng/m3, tăng khoảng 15 - 20% so với cùng kỳ năm trước.

Giá thép xây dựng trong khoảng 14.000 - 16.500 đồng/kg, tùy thương hiệu và khu vực; giá xi măng cũng dao động từ 75.000 - 120.000 đồng/bao 50kg, tăng khoảng 10 - 15% so với năm 2025…

Giá vật liệu xây dựng vẫn có thể vượt đỉnh
Trong tháng 4 và 5/2026, thị trường vật liệu xây dựng có xu hướng ổn định hơn so với tháng 3. Ảnh: Đức Thanh

Các chuyên gia cho rằng, mức tăng giá vật liệu xây dựng chủ yếu xuất phát từ áp lực chi phí nguyên liệu đầu vào tăng do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và sức mua của thị trường trong mùa xây dựng đang ở giai đoạn cao điểm.

Đối với mặt bằng giá thép xây dựng tại một số khu vực có sự điều chỉnh, chủ yếu do chi phí đầu vào như quặng sắt, than cốc cùng cước vận chuyển quốc tế vẫn giữ ở mức cao. Tương tự, mặt hàng xi măng cũng tăng nhất định từ chi phí điện, than và hoạt động logistics.

Còn đối với nhóm vật liệu san lấp như cát, đá xây dựng, tình trạng khan hiếm nguồn cung tại một số địa phương cũng là nguyên nhân khiến giá bán bị neo ở mức cao hơn so với bình thường.

Chủ động kiểm soát giá vật liệu xây dựng

Để ứng phó tình trạng giá vật liệu xây dựng biến động bất thường, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về giá vật liệu xây dựng. Không để xảy ra tình trạng găm hàng, đầu cơ, thổi giá hoặc lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý.

Bên cạnh đó, một yếu tố quan trọng khác là việc nhiều dự án giao thông trọng điểm đã khiến nhu cầu về thép, xi măng, cát, đá và vật liệu san lấp tăng lên.

Theo TS. Thái Duy Sâm - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam, trong tháng 4 và 5/2026, thị trường vật liệu xây dựng có xu hướng ổn định hơn so với tháng 3/2026. Nhu cầu xây dựng dân dụng và hạ tầng bắt đầu tăng trở lại nhờ thời tiết thuận lợi và tiến độ giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh. Trong đó, các dự án hạ tầng giao thông, khu dân cư và công nghiệp đang được triển khai nhanh chóng, tạo động lực cho việc tiêu thụ vật liệu.

Một số nhóm vật liệu chủ chốt như thép xây dựng và xi măng ghi nhận mức tăng nhẹ về giá do chi phí nguyên liệu đầu vào. Các doanh nghiệp sản xuất cũng gặp khó khăn trong việc kiểm soát chi phí vận hành, khiến giá thành sản phẩm không thể giữ ở mức thấp. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu xây dựng ổn định, các nhà sản xuất vẫn duy trì sản lượng để đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường.

Giá vật liệu xây dựng không xảy ra biến động bất thường

Bên cạnh đó, TS. Thái Duy Sâm cho rằng, thị trường ghi nhận sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các nhà sản xuất, đặc biệt trong các sản phẩm như gạch và vật liệu hoàn thiện. Các nhà cung cấp không chỉ cạnh tranh về giá mà còn về chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu mãi.

“Nhìn chung, giá vật liệu xây dựng thời gian tới vẫn có thể tăng nhẹ, nhưng không xảy ra biến động bất thường. Xu hướng tăng chủ yếu mang tính chi phí đẩy và phục hồi nhu cầu thị trường xây dựng” - TS. Thái Duy Sâm nhận định.

Còn theo ông Lương Đức Long - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Xi măng Việt Nam, để giảm được giá một số loại vật liệu xây dựng, trong ngắn và trung hạn, cần đẩy mạnh chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu thay thế và rác thải công nghiệp nhằm giảm sự phụ thuộc vào các nguyên liệu hóa thạch đắt đỏ, từ đó giúp ổn định giá thành sản phẩm.

Về phía các doanh nghiệp sản xuất, giải pháp then chốt trong dài hạn vẫn là đổi mới công nghệ sản xuất, quản lý, logistic, hệ thống bán hàng để giảm chi phí sản xuất và lưu thông, từ đó, nâng cao lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Đức Việt
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