Miền Trung đưa dự án nhà ở xã hội vào "luồng xanh"

Nhiều dự án nối tiếp nhau mở bán

Những ngày qua, Liên doanh Công ty cổ phần Đức Mạnh - Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng 579 (Đà Nẵng) bắt đầu tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội (NOXH) tại dự án NOXH Đại Địa Bảo. Điều bất ngờ là không còn cảnh người dân “rồng rắn” xếp hàng, chen lấn nộp hồ sơ như tại dự án NOXH An Trung 2 (cùng chủ đầu tư) hồi tháng 6/2025.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, sáng ngày 7/5, khu vực nhận hồ sơ đăng ký mua dự án NOXH Đại Địa Bảo khá thông thoáng, chỉ khoảng vài chục người đến nộp. Chị N.T.P (phường Hải Vân, Đà Nẵng) đi cùng gia đình đến nộp hồ sơ, chia sẻ: “Áp lực NOXH năm 2026 tại Đà Nẵng đang có xu hướng giảm nhẹ, có thể do nguồn cung được cải thiện”.

Từ đầu năm 2026 đến nay, tại Khánh Hòa, các dự án nhà ở xã hội mới liên tiếp được khởi công, mở bán. Ảnh: Như Quỳnh

Trên thực tế, từ đầu năm 2026 đến nay, các dự án NOXH tại Đà Nẵng đủ điều kiện nối tiếp nhau mở bán. Trước khi dự án Đại Địa Bảo mở bán, dự án NOXH Ecohome Hòa Hiệp (Khu tái định cư Hòa Hiệp 4, Đà Nẵng) cũng vừa kết thúc nhận hồ sơ.

Song song đó, Đà Nẵng đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục cấp phép các dự án mới. Địa phương này vừa công khai thông tin và tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư dự án NOXH tại lô đất B3 thuộc khu E giai đoạn 1 Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ và phê duyệt chủ trương đầu tư 2 khu NOXH Vịnh An Hòa, Núi Thành.

Ông Nguyễn Hà Nam - Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, thành phố đang tăng tốc phát triển NOXH, đặt mục tiêu hoàn thành gần 5.000 căn trong năm 2026, cao gấp đôi chỉ tiêu năm 2025.

Để đạt được mục tiêu này, Đà Nẵng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đưa các dự án NOXH vào “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”; hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc; rà soát, bổ sung quỹ đất phù hợp, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật để tạo quỹ đất phát triển NOXH.

Giao chỉ tiêu, kiểm soát chặt tiến độ

Tại Khánh Hòa, từ đầu năm 2026 đến nay, NOXH trở thành phân khúc bất động sản sôi động nhất. Liên tiếp 3 dự án NOXH gồm: Golden Square Nha Trang (CT-01), Khu NOXH MK Rivera (CT-02) và Hưng Phú II đã được khởi công, cung cấp ra thị trường hàng ngàn căn hộ.

Bên cạnh đó, một số dự án khác như Khu OXH02 giai đoạn I (phường Vĩnh Trường) và Khu NOXH Nha Trang (số 3 Phạm Phú Thứ) tiếp tục được chấp thuận chủ trương đầu tư, thu hồi đất, chuẩn bị khởi công.

Các dự án này được quy hoạch đồng bộ, hiện đại, hướng tới mô hình NOXH xanh, tối ưu tiện ích. Qua đó, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển 10.088 căn nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2025 - 2030, đáp ứng nhu cầu ổn định chỗ ở của người lao động, cán bộ, công nhân, viên chức gia tăng sau sáp nhập tỉnh.

Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho biết, ngay từ đầu năm 2026, Khánh Hòa đón dòng vốn đầu tư mạnh mẽ vào các dự án NOXH. Đây là tín hiệu đáng mừng, vì loại hình này đang dần được nhà đầu tư tư nhân quan tâm.

Còn tại Gia Lai, theo kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026 - 2030 của tỉnh, địa phương quyết tâm hoàn thành 12.107 căn, trong đó năm 2026 hoàn thành 2.000 căn.

Để hoàn thành kế hoạch trên, tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, phê duyệt dự án, giao đất, cấp phép xây dựng..., đảm bảo cắt giảm tối thiểu 50% thời gian thực hiện thủ tục hành chính so với quy định hiện hành.

Chủ đầu tư các dự án được yêu cầu phải tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành số lượng căn hộ đã được giao, đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, hồ sơ thiết kế được duyệt...

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian qua, địa phương đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển NOXH. Chỉ tiêu số lượng căn hộ NOXH hoàn thành năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030 đã được giao cho từng chủ đầu tư. Đây là chỉ tiêu bắt buộc phải triển khai thực hiện. “Chủ đầu tư nào không hoàn thành sẽ bị xử lý nghiêm, thu hồi chủ trương đầu tư, dự án đầu tư theo quy định” - ông Hoàng nhấn mạnh.

Về tiến độ thực hiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Xây dựng tổ chức phân loại cụ thể các dự án, công trình NOXH, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; kiểm soát chặt chẽ tiến độ thực hiện hàng tuần, hàng tháng, hàng quý... đảm bảo hoàn thành công trình, dự án theo kế hoạch.

Đối với các dự án mới được chấp thuận chủ trương đầu tư, cần rà soát, điều chỉnh tiến độ theo hướng thời gian hoàn thành dự án không quá 3 năm, thời gian thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư không quá 6 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận chủ đầu tư./.