Xã hội

Chính phủ Đức hỗ trợ phục hồi đào tạo nghề ở miền Trung sau bão lũ

Hà My

Hà My

[email protected]
18:07 | 24/04/2026
(TBTCO) - Chính phủ Đức đã cung cấp các gói hỗ trợ cho hai trường cao đẳng ở miền Trung Việt Nam để giúp khắc phục thiệt hại nặng nề từ đợt bão lũ năm 2025. Gói hỗ trợ đã hỗ trợ hai trường sửa chữa và xây dựng lại cơ sở hạ tầng thiết yếu và đảm bảo duy trì công tác đào tạo nghề chất lượng cao cho người học tại địa phương.
Năm 2025, khu vực duyên hải Bắc Trung Bộ của Việt Nam đã chịu ảnh hưởng từ nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan liên tiếp. Đợt bão lũ nối tiếp nhau, đặc biệt là bão số 10 (Bualoi), bão số 11 (Matmo) và bão số 13 (Kalmaegi), đã gây thiệt hại nặng nề đến trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh và trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

Chính phủ Đức hỗ trợ phục hồi đào tạo nghề ở miền Trung sau bão lũ
Bà Gisela Hammerschmidt - Cao ủy viên đặc trách châu Á, Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Đức thăm Cao đẳng Công nghiệp Huế được Chính phủ Đức hỗ trợ phục hồi đào tạo nghề sau bão lũ. Ảnh: ĐSQ Đức

Là đối tác lâu năm, Chính phủ Đức đã cung cấp gói hỗ trợ tới hai trường sau đợt bão lũ. Các gói hỗ trợ tập trung vào việc khôi phục hệ thống xưởng đào tạo, sửa chữa và thay thế các máy móc thiết bị đào tạo bị hư hỏng do bão.

Với các biện pháp này, gần 10.000 sinh viên hiện đang theo học tại các trường đã có thể tiếp tục quay trở lại việc học của mình trong môi trường đào tạo an toàn, chất lượng cao.

Gói hỗ trợ cũng hướng đến những người đối tượng dễ tổn thương nhất: 19 học viên có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Tĩnh đã nhận được học bổng 6 tháng học phí, giúp các em sớm quay trở lại trường học.

Trong chuyến thăm mới nhất đến trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, bà Gisela Hammerschmidt - Cao ủy viên đặc trách châu Á, Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Đức chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng hai trường. Chúng tôi cam kết hỗ trợ các trường khắc phục hậu quả, tiếp tục đóng vai trò là đơn vị đào tạo nghề chất lượng cao trong khu vực”.

Gói hỗ trợ khẩn cấp này một lần nữa khẳng định cam kết của Đức trong việc sát cánh cùng các đối tác của mình. Gói hỗ trợ được ủy quyền bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Đức, do Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tại Việt Nam thực hiện.

Bà Helga Margarete Barth - Đại sứ Đức tại Việt Nam nhấn mạnh: “Bất chấp khoảng cách địa lý, chúng ta luôn bên nhau và Đức luôn sát cánh cùng Việt Nam, góp phần vào sự thịnh vượng bền vững của các đối tác”.

Hà My
