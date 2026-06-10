Thời sự

Định hình mô hình phát triển mới cho ASEAN

Thảo Miên

Thảo Miên

[email protected]
22:05 | 10/06/2026
Trong bối cảnh thương mại toàn cầu phân mảnh, cạnh tranh chiến lược gia tăng và công nghệ thay đổi nhanh chóng, ASEAN đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mô hình phát triển để nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
aa
Việt Nam cam kết mạnh mẽ tiếp tục đồng hành cùng ASEAN bằng khát vọng kiến tạo tương lai Xây dựng ASEAN tự cường trong thế giới nhiều biến động
ASEAN hướng tới vai trò kiến tạo các xu thế toàn cầu ASEAN tìm lời giải cho bài toán an ninh năng lượng trong bối cảnh mới

Trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) năm 2026, tại Hà Nội, chiều ngày 10/6 đã diễn ra phiên thảo luận chuyên đề “Những mô hình phát triển mới trong bối cảnh chuyển dịch toàn cầu”.

ASEAN cần tăng sức chống chịu và thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Phát biểu mở đầu phiên thảo luận, Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sarun Charoensuwan cho rằng, trong nhiều thập niên, tăng trưởng của khu vực ASEAN được thúc đẩy bởi các nền kinh tế mở, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, lực lượng lao động cạnh tranh và định hướng xuất khẩu. Điều này đã giúp hàng triệu người thoát nghèo và giúp ASEAN trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tuy nhiên, vấn đề hiện nay không phải là mô hình đó đã thất bại, mà là những điều kiện từng bảo đảm cho thành công của tăng trưởng đang thay đổi nhanh chóng khi chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, thương mại toàn cầu có xu hướng phân mảnh, công nghệ phát triển với tốc độ cao, rủi ro khí hậu ngày càng lớn. Nhiều quốc gia ASEAN phải đối mặt với già hóa dân số, tăng trưởng năng suất chậm và nguy cơ mắc kẹt trong bẫy thu nhập trung bình.

Do đó, ASEAN cần tập trung vào 3 ưu tiên chiến lược, bao gồm tăng cường khả năng chống chịu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và sẵn sàng cho tương lai, đồng thời xây dựng những hình thức hợp tác mới.

Định hình mô hình phát triển mới cho ASEAN
Bà Mari Pangestu - nguyên Bộ trưởng Thương mại Indonesia. Ảnh: Đức Thanh

Chia sẻ tại sự kiện, bà Mari Pangestu - nguyên Bộ trưởng Thương mại Indonesia cho rằng, thế giới đang trải qua một giai đoạn chuyển đổi mang tính cấu trúc chưa từng có tiền lệ, đòi hỏi các quốc gia và khu vực phải định hình những mô hình phát triển hoàn toàn mới.

Để xây dựng mô hình phát triển mới, bà Mari Pangestu đề xuất 5 ưu tiên chính, bao gồm: đẩy nhanh thực thi và nâng cấp Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP); tập trung nâng cao độ phức tạp kinh tế thay vì chỉ theo đuổi tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược; biến chuyển đổi xanh thành động lực phát triển và lồng ghép tư duy địa kinh tế vào mọi trụ cột hợp tác của ASEAN.

Bà Mari Pangestu cho rằng, ASEAN cần chuyển từ việc thu hút FDI phục vụ lắp ráp đơn giản sang thu hút các dòng vốn mang lại chuyển giao công nghệ, thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng nội địa và tạo ra việc làm có giá trị gia tăng cao. Điều này đòi hỏi các chính phủ triển khai chính sách công nghiệp chủ động đi kèm đầu tư vào năng lượng, hạ tầng, kỹ năng lao động và hệ thống tiêu chuẩn chất lượng.

Bà nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới đã thay đổi sâu sắc, mô hình phát triển tiếp theo của ASEAN cần được xây dựng trên 3 nền tảng cốt lõi là độ phức tạp kinh tế, khả năng chống chịu và hội nhập khu vực. Quá trình này đòi hỏi sự tham gia của chính phủ, doanh nghiệp, giới học giả và toàn bộ các bên liên quan trong ASEAN nhằm tạo ra những giải pháp thực tiễn cho tương lai phát triển của khu vực.

Trong khi đó, GS. Masahiro Kawai - Trường Cao học Chính sách công, Đại học Tokyo (Nhật Bản) cho rằng, không tồn tại một mô hình phát triển bất biến phù hợp với mọi giai đoạn. Các quốc gia luôn phải điều chỉnh mô hình phát triển để thích ứng với trình độ phát triển kinh tế, những thay đổi của môi trường bên ngoài và các ưu tiên chính sách mới.

Khi nền kinh tế chuyển từ mức thu nhập thấp lên trung bình và cao hơn, mục tiêu phát triển cũng thay đổi, từ xóa đói giảm nghèo sang tăng trưởng bao trùm và nâng cao chất lượng cuộc sống; trong khi động lực tăng trưởng dịch chuyển từ khai thác lao động và tích lũy vốn sang công nghệ, đổi mới sáng tạo và chất lượng nguồn nhân lực.

Theo GS. Masahiro Kawai, những biến động hiện nay như phân mảnh địa chính trị, gián đoạn chuỗi cung ứng, xu hướng bảo hộ và sự phụ thuộc lẫn nhau trong kinh tế quốc tế đang đặt ra những yêu cầu điều chỉnh sâu sắc hơn đối với các nền kinh tế ASEAN.

Tuy nhiên, khu vực không cần xây dựng một mô hình phát triển hoàn toàn mới, bởi những yếu tố từng tạo nên thành công của ASEAN như định hướng mở, thu hút đầu tư nước ngoài, hội nhập kinh tế khu vực và sự kết hợp thực dụng giữa nhà nước với thị trường vẫn còn nguyên giá trị.

“Điều ASEAN cần làm là mở rộng nhu cầu trong nước và khu vực, đa dạng hóa đối tác thương mại và chuỗi cung ứng. Đồng thời, tăng cường tự chủ chiến lược để giảm thiểu các cú sốc bên ngoài và xây dựng tính không thể thay thế về chiến lược thông qua những lợi thế riêng… Một ASEAN đoàn kết, gắn kết và hội nhập sâu rộng hơn sẽ không chỉ nâng cao sức chống chịu của từng quốc gia thành viên, mà còn gia tăng sức hấp dẫn và vị thế của cả khu vực trong cấu trúc kinh tế toàn cầu” - GS. Masahiro Kawai nhấn mạnh.

Việt Nam cần thúc đẩy mạnh hơn các doanh nghiệp dẫn dắt

Theo GS. Lee Keun - Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), sự trở lại của chính sách công nghiệp là một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của kinh tế thế giới hiện nay.

Trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn ngày càng gay gắt và những cú sốc như đại dịch Covid-19 hay đứt gãy chuỗi cung ứng bộc lộ nhiều điểm yếu của mô hình toàn cầu hóa truyền thống, các tổ chức từng ủng hộ mạnh mẽ tự do hóa như Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cũng đã nhìn nhận lại vai trò của các công cụ hỗ trợ công nghiệp.

Định hình mô hình phát triển mới cho ASEAN
Các chuyên gia chia sẻ tại phiên thảo luận. Ảnh: Đức Thanh

GS. Lee Keun cho rằng, thuế quan và nhiều biện pháp như trợ cấp xuất khẩu, hạn chế xuất khẩu nguyên liệu hay các chính sách định hướng thị trường được xem là những công cụ hợp pháp để “nuôi dưỡng” các ngành công nghiệp mới, giúp các nền kinh tế “đi sau” vượt qua bất lợi về quy mô và tạo dựng năng lực cạnh tranh.

GS. Lee Keun lấy Hàn Quốc làm dẫn chứng cho việc hình thành các doanh nghiệp lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quá trình công nghiệp hóa và nâng cấp chuỗi giá trị. Hàn Quốc từng áp dụng mức thuế nhập khẩu rất cao đối với ô tô chở khách để tạo không gian phát triển cho Hyundai trước khi doanh nghiệp này đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Ông cho rằng, quá trình chuyển đổi sang xe điện của Việt Nam đang cho thấy những tín hiệu tích cực. VinFast có nhiều điểm tương đồng với Hyundai trong giai đoạn đầu phát triển. Việt Nam cần thúc đẩy mạnh hơn các doanh nghiệp dẫn dắt trong những lĩnh vực có lợi thế, như chế biến sâu và xây dựng thương hiệu cà phê, thay vì chủ yếu xuất khẩu nguyên liệu thô, qua đó từng bước dịch chuyển lên những nấc thang giá trị cao hơn trong chuỗi sản xuất toàn cầu.

Chia sẻ từ thực tiễn Việt Nam, TS. Võ Trí Thành - nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) nhấn mạnh 3 trụ cột quan trọng trong hoạch định chính sách, gồm: ổn định kinh tế vĩ mô, cải cách theo hướng thị trường và hội nhập quốc tế. Qua đó không chỉ nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực mà còn mở rộng cơ hội lựa chọn và phát triển cho người dân và doanh nghiệp.

Theo ông, cải cách thể chế không nên chỉ dừng lại ở việc cắt giảm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ, mà cần hướng tới xây dựng các thể chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm phân bổ công bằng hơn các thành quả phát triển và nâng cao năng lực quốc gia.

TS. Võ Trí Thành cũng nhấn mạnh, doanh nghiệp cần được đặt ở vị trí trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, cùng với việc đầu tư vào hạ tầng chiến lược, nâng cao năng lực công nghệ và hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp.

Ở cấp độ khu vực, TS. Võ Trí Thành đề xuất ASEAN cần tiến thêm một bước trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, không chỉ thúc đẩy tự do hóa và thịnh vượng chung, mà còn thu hẹp khoảng cách phát triển, tăng cường kết nối, đồng thời nghiên cứu hình thành một “Cộng đồng Đổi mới sáng tạo ASEAN” như một trụ cột mới cho tương lai.

Theo ông Srini Nagarajan - Giám đốc điều hành khu vực châu Á của British International Investment (BII), các nền kinh tế ASEAN đang phải giải quyết đồng thời nhiều bài toán phức tạp, từ tái cấu trúc địa chính trị, đa dạng hóa chuỗi cung ứng đến những đột phá công nghệ diễn ra ngày càng nhanh chóng. Trong bối cảnh đó, các quốc gia cần thúc đẩy cải cách mạnh mẽ hơn nhằm tạo dựng môi trường đầu tư ổn định và có khả năng dự báo.
Thảo Miên
Từ khóa:
mô hình phát triển tăng trưởng mô hình tăng trưởng asean Diễn đàn tương lai ASEAN

Bài liên quan

Khẳng định vai trò dẫn dắt và kết nối của Việt Nam trong ASEAN

Khẳng định vai trò dẫn dắt và kết nối của Việt Nam trong ASEAN

Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Timor-Leste hội nhập hiệu quả vào ASEAN

Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Timor-Leste hội nhập hiệu quả vào ASEAN

ASEAN tìm lời giải cho bài toán an ninh năng lượng trong bối cảnh mới

ASEAN tìm lời giải cho bài toán an ninh năng lượng trong bối cảnh mới

Dành cho bạn

Việt Nam - Vương quốc Anh hợp tác phát triển điện gió ngoài khơi

Việt Nam - Vương quốc Anh hợp tác phát triển điện gió ngoài khơi

Quảng Ngãi tập trung tháo gỡ vướng mắc cho 111 dự án tồn đọng, kéo dài

Quảng Ngãi tập trung tháo gỡ vướng mắc cho 111 dự án tồn đọng, kéo dài

Thuế tỉnh Quảng Trị thu ngân sách 5 tháng đạt hơn 44% dự toán

Thuế tỉnh Quảng Trị thu ngân sách 5 tháng đạt hơn 44% dự toán

Manulife phát triển đội ngũ tư vấn tài chính - bảo hiểm thế hệ mới

Manulife phát triển đội ngũ tư vấn tài chính - bảo hiểm thế hệ mới

Bộ Tài chính đề xuất gỡ vướng quản lý hóa chất nhập khẩu

Bộ Tài chính đề xuất gỡ vướng quản lý hóa chất nhập khẩu

Báo chí giúp lan tỏa giá trị tích cực trong công cuộc cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế

Báo chí giúp lan tỏa giá trị tích cực trong công cuộc cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế

Đọc thêm

ASEAN hướng tới vai trò kiến tạo các xu thế toàn cầu

ASEAN hướng tới vai trò kiến tạo các xu thế toàn cầu

(TBTCO) - Lãnh đạo các nước thành viên ASEAN khẳng định tăng cường đoàn kết, tự cường và đổi mới sáng tạo để ASEAN không chỉ thích ứng với các biến động toàn cầu mà còn tham gia định hình các xu thế phát triển mới, hướng tới hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm.
Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết mạnh mẽ với Việt Nam và ASEAN

Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết mạnh mẽ với Việt Nam và ASEAN

(TBTCO) - Chia sẻ tại phiên đối thoại “Hoa Kỳ và ASEAN - Quan hệ đối tác vững chắc và bền bỉ vì tương lai”, trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, sáng 10/6 tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ trong quan hệ với Việt Nam và khu vực ASEAN, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sự tử tế là sức mạnh văn hóa, là một phần nền tảng của một quốc gia văn minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sự tử tế là sức mạnh văn hóa, là một phần nền tảng của một quốc gia văn minh

(TBTCO) - Sáng 10/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự và có bài phát biểu tại buổi gặp mặt 100 tấm gương tiêu biểu trong Chương trình "Việc tử tế" của Đài Truyền hình Việt Nam. Báo Tài chính - Đầu tư trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Tiếp tục tinh giản biên chế 5 - 10% trong giai đoạn 2027 - 2031

Tiếp tục tinh giản biên chế 5 - 10% trong giai đoạn 2027 - 2031

(TBTCO) - Theo định hướng của Bộ Chính trị, trong giai đoạn 2027 - 2031, sẽ tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế của hệ thống chính trị khoảng 5 - 10%, chuyển mạnh từ tư duy “quản lý biên chế” sang “quản trị nguồn nhân lực quốc gia phục vụ phát triển đất nước”.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko

(TBTCO) - Chiều ngày 9/6/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp Đoàn công tác Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) do Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko làm Trưởng đoàn.
Việt Nam và Timor-Leste hướng mục tiêu nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới vào năm 2027

Việt Nam và Timor-Leste hướng mục tiêu nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới vào năm 2027

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão thống nhất tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và các văn kiện đã ký kết, hướng tới mục tiêu đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027.
Campuchia coi trọng, phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Campuchia

Campuchia coi trọng, phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Campuchia

(TBTCO) - Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhấn mạnh, Campuchia coi trọng, phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Campuchia - Việt Nam; khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam thực hiện hiệu quả các cam kết, thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia.
Phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026

Phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026

(TBTCO) - Báo Tài chính - Đầu tư trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 (ASEAN Future Forum 2026), diễn ra tại Hà Nội sáng 9/6/2026.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Việt Nam - Vương quốc Anh hợp tác phát triển điện gió ngoài khơi

Việt Nam - Vương quốc Anh hợp tác phát triển điện gió ngoài khơi

Quảng Ngãi tập trung tháo gỡ vướng mắc cho 111 dự án tồn đọng, kéo dài

Quảng Ngãi tập trung tháo gỡ vướng mắc cho 111 dự án tồn đọng, kéo dài

Thuế tỉnh Quảng Trị thu ngân sách 5 tháng đạt hơn 44% dự toán

Thuế tỉnh Quảng Trị thu ngân sách 5 tháng đạt hơn 44% dự toán

Manulife phát triển đội ngũ tư vấn tài chính - bảo hiểm thế hệ mới

Manulife phát triển đội ngũ tư vấn tài chính - bảo hiểm thế hệ mới

Bộ Tài chính đề xuất gỡ vướng quản lý hóa chất nhập khẩu

Bộ Tài chính đề xuất gỡ vướng quản lý hóa chất nhập khẩu

Báo chí giúp lan tỏa giá trị tích cực trong công cuộc cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế

Báo chí giúp lan tỏa giá trị tích cực trong công cuộc cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế

MBV thông báo về việc thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở các phòng giao dịch trực thuộc tại TP. Hồ Chí Minh

MBV thông báo về việc thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở các phòng giao dịch trực thuộc tại TP. Hồ Chí Minh

Khẳng định vai trò dẫn dắt và kết nối của Việt Nam trong ASEAN

Khẳng định vai trò dẫn dắt và kết nối của Việt Nam trong ASEAN

Định hình mô hình phát triển mới cho ASEAN

Định hình mô hình phát triển mới cho ASEAN

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch cải cách hành chính trọng tâm giai đoạn 2026 - 3030

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch cải cách hành chính trọng tâm giai đoạn 2026 - 3030

Tỷ giá USD hôm nay (8/6): Đồng USD mạnh nhất hai tháng, Nhật Bản trước ngưỡng phải can thiệp tỷ giá

Tỷ giá USD hôm nay (8/6): Đồng USD mạnh nhất hai tháng, Nhật Bản trước ngưỡng phải can thiệp tỷ giá

Giá vàng hôm nay ngày 9/6: Giá vàng trong nước "bốc hơi" rất mạnh, mất hơn 7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 9/6: Giá vàng trong nước "bốc hơi" rất mạnh, mất hơn 7 triệu đồng/lượng

Bộ Tài chính công bố 2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực chứng khoán

Bộ Tài chính công bố 2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực chứng khoán

Ngày 9/6: Giá heo hơi giảm mạnh tại hai miền Nam, Bắc

Ngày 9/6: Giá heo hơi giảm mạnh tại hai miền Nam, Bắc

Giá vàng hôm nay ngày 10/6: Giá vàng chưa dừng đà rơi

Giá vàng hôm nay ngày 10/6: Giá vàng chưa dừng đà rơi

Tỷ giá USD hôm nay (10/6): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, BoJ được dự báo nâng lãi suất lên 1%

Tỷ giá USD hôm nay (10/6): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, BoJ được dự báo nâng lãi suất lên 1%

Tỷ giá USD hôm nay (9/6): USD tự do "hụt hơi" so với tỷ giá ngân hàng, DXY neo ở vùng cao nhất 2 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (9/6): USD tự do "hụt hơi" so với tỷ giá ngân hàng, DXY neo ở vùng cao nhất 2 tháng

Giá vàng hôm nay ngày 8/6: Giá vàng tiếp tục giảm, tuột mốc 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 8/6: Giá vàng tiếp tục giảm, tuột mốc 150 triệu đồng/lượng

Ngày 8/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 8/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 10/6: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu "lặng sóng"

Ngày 10/6: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu "lặng sóng"