Xây dựng ASEAN tự cường trong thế giới nhiều biến động

Ngày 9/6 tại Hà Nội, Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 (AFF 2026) chính thức khai mạc với chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm”.

Sau bài phát biểu dẫn đề tại phiên khai mạc của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng các nước Campuchia, Lào, Thái Lan, Timor-Leste đã có bài phát biểu chia sẻ tại Diễn đàn.

Hòa bình là điều kiện tiên quyết cho phát triển

Phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet cho rằng, chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm” phản ánh đúng yêu cầu cấp thiết của khu vực trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những biến động sâu sắc về an ninh, kinh tế và phát triển.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các nước ASEAN và các tổ chức tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đức Thanh

Theo Thủ tướng Hun Manet, ASEAN đã trải qua một hành trình chuyển đổi đáng kể, từ một khu vực từng bị chia cắt bởi xung đột, khác biệt ý thức hệ và thiếu lòng tin trở thành một trong những khu vực ổn định và năng động nhất thế giới. Thành quả đó là kết quả của những lựa chọn chiến lược dựa trên đối thoại, xây dựng lòng tin, tôn trọng chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Thủ tướng Hun Manet tái khẳng định cam kết của Campuchia đối với hợp tác láng giềng, nhấn mạnh sự cần thiết của việc phối hợp xử lý các thách thức xuyên biên giới như tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma túy, mua bán người và suy thoái môi trường.

Ở góc độ kinh tế, Thủ tướng Campuchia nhận định, thế giới đang chịu tác động đồng thời của nhiều cuộc khủng hoảng, từ hậu quả kéo dài của đại dịch Covid-19 đến lạm phát, lãi suất tăng và căng thẳng địa chính trị. Trong bối cảnh đó, xây dựng một nền kinh tế ASEAN tự cường và liên kết chặt chẽ là yêu cầu mang tính chiến lược.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Đức Thanh

Thủ tướng Campuchia cho rằng, không quốc gia nào có thể tự mình đáp ứng toàn bộ nhu cầu phát triển trong một thế giới ngày càng phụ thuộc lẫn nhau. ASEAN vì vậy cần tiếp tục thúc đẩy thương mại và đầu tư tự do, củng cố hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, đẩy nhanh tiến trình hội nhập kinh tế khu vực, phát triển hạ tầng, tăng cường kết nối và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Những nỗ lực đó sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ASEAN, tạo thêm việc làm và duy trì vai trò của khu vực như một động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế toàn cầu.

Nhấn mạnh yếu tố con người là trung tâm của tiến trình xây dựng Cộng đồng, Thủ tướng Hun Manet cho rằng, mục tiêu cuối cùng của ASEAN phải là nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an ninh, phúc lợi và cơ hội phát triển cho người dân. Ông kêu gọi các nước đầu tư mạnh hơn cho giáo dục, đào tạo kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực trẻ, đồng thời thúc đẩy hòa nhập xã hội, bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như biến đổi khí hậu, quản lý thiên tai và y tế công cộng.

Thủ tướng Hun Manet khẳng định, hòa bình là điều kiện tiên quyết cho phát triển, còn thịnh vượng là mục tiêu cuối cùng của tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN; đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên tiếp tục chung tay xây dựng một ASEAN hòa bình, an ninh và thịnh vượng hơn cho các thế hệ tương lai.

Thúc đẩy hội nhập và kết nối toàn diện trong ASEAN

Phát biểu tại AFF 2026, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đánh giá, Diễn đàn Tương lai ASEAN đã trở thành một nền tảng quan trọng để các nước trao đổi quan điểm và cùng tìm kiếm các cách tiếp cận chung nhằm giải quyết những thách thức mới nổi của khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chia sẻ những đề xuất định hướng lớn về tương lai của ASEAN. Ảnh: Đức Thanh

Chia sẻ về tương lai của ASEAN, Thủ tướng Lào đề xuất 4 định hướng lớn.

Trước hết, ASEAN cần tiếp tục kiên định với các nguyên tắc cơ bản và phương thức ASEAN, duy trì vai trò dẫn dắt và vị thế trung tâm của khối, đồng thời thúc đẩy hợp tác đa phương nhằm bảo đảm hòa bình, ổn định và an ninh khu vực.

Thứ hai, ASEAN cần tăng cường khả năng tự cường toàn diện để thích ứng với các xu hướng mới, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ số và AI đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sống, làm việc và phát triển của các quốc gia.

Theo ông, AI có thể trở thành động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh của khu vực. Tuy nhiên, nếu không được quản lý phù hợp, AI cũng có thể làm gia tăng khoảng cách phát triển và gây bất ổn thị trường lao động. Với đặc thù là một khu vực có nền tảng nông nghiệp quan trọng, ASEAN cần đẩy mạnh ứng dụng AI trong nông nghiệp nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp thông minh và bảo đảm an ninh lương thực lâu dài.

Thứ ba, Thủ tướng Sonexay Siphandone nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy hội nhập và kết nối toàn diện trong ASEAN, bao gồm kết nối đường bộ, đường thủy, đường biển, đường hàng không, cũng như phát triển mạng lưới năng lượng, logistics và hạ tầng liên quan. Ông đặc biệt nhấn mạnh các dự án kết nối chiến lược như tuyến cao tốc Viêng Chăn - Hà Nội và dự án đường sắt Lào - Việt Nam dọc Hành lang kinh tế Đông - Tây, coi đây là những động lực quan trọng thúc đẩy thương mại, duy trì chuỗi cung ứng và tăng cường giao lưu nhân dân trong khu vực.

Cuối cùng, ông kêu gọi tăng cường hợp tác nội khối nhằm bảo đảm an ninh năng lượng thông qua thúc đẩy chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch và bền vững như thủy điện, điện mặt trời và điện gió. Lào có tiềm năng lớn trong lĩnh vực năng lượng sạch và sẵn sàng tạo điều kiện để các nước ASEAN cũng như các đối tác quốc tế tăng cường đầu tư vào hạ tầng phục vụ kết nối năng lượng khu vực.

Cân bằng chiến lược và khẳng định vai trò trung tâm

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul nhận định, ASEAN đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng khi thế giới ngày càng phân mảnh, cạnh tranh chiến lược gia tăng, chuỗi cung ứng toàn cầu đối mặt nhiều gián đoạn, công nghệ phát triển với tốc độ chưa từng có và biến đổi khí hậu tiếp tục tạo ra những sức ép ngày càng lớn đối với các quốc gia. Những biến động đó vừa đặt ra thách thức đối với ASEAN, vừa mở ra cơ hội để khu vực khẳng định vai trò và vị thế trong bối cảnh quốc tế đang chuyển dịch sâu sắc.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Đức Thanh

Theo Thủ tướng Thái Lan, trong khi nhiều khu vực trên thế giới đang trải qua bất ổn và xáo trộn, ASEAN có tiềm năng trở thành một trong những khu vực ổn định nhất toàn cầu, đồng thời là điểm đến hấp dẫn đối với các dòng đầu tư đang tìm kiếm môi trường phát triển an toàn và đáng tin cậy. Để hiện thực hóa tiềm năng đó, ASEAN cần tiếp tục phát huy những tài sản chiến lược đã làm nên thành công của Hiệp hội trong hơn nửa thế kỷ qua. Khả năng hài hòa lợi ích quốc gia với lợi ích khu vực chính là nền tảng giúp ASEAN duy trì ổn định, củng cố đoàn kết nội khối và trở thành đối tác được nhiều nước lớn lựa chọn hợp tác.

Nhấn mạnh yêu cầu duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình, Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định, ASEAN cần thúc đẩy gắn kết nhiều hơn thay vì tạo thêm khoảng cách, ngay cả khi cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt.

Theo ông, các cơ chế do ASEAN dẫn dắt đã chứng minh hiệu quả trong việc tạo không gian để các đối tác tham gia hợp tác trên cơ sở bình đẳng, qua đó góp phần bảo đảm cân bằng chiến lược và duy trì vị thế trung tâm của Hiệp hội. Vì vậy, ASEAN phải tiếp tục duy trì tâm thế chiến lược này, coi đây là điều kiện quan trọng để khu vực thích ứng với những thay đổi của môi trường quốc tế.

Bên cạnh các vấn đề chiến lược, Thủ tướng Anutin Charnvirakul đặc biệt đề cao yêu cầu đưa hợp tác khu vực gắn chặt hơn với lợi ích thiết thực của người dân. Theo Thủ tướng Thái Lan, thành công của ASEAN không nên được đánh giá bằng số lượng hội nghị hay tuyên bố được thông qua, mà phải được đo lường bằng mức độ an toàn, thịnh vượng và niềm tin của người dân vào tương lai.

Cùng xây dựng một khu vực hòa bình, tự cường, bao trùm và thịnh vượng

Lần đầu tiên tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN với tư cách thành viên chính thức của ASEAN, Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmão chia sẻ, trong bối cảnh thế giới đối mặt với xung đột gia tăng, căng thẳng địa chính trị, những thách thức đối với luật pháp quốc tế và sự phát triển nhanh chóng của AI, ASEAN tiếp tục là hình mẫu về đối thoại, hợp tác và khả năng dung hòa khác biệt. Theo ông, chính sự đa dạng về lịch sử, văn hóa và thể chế đã trở thành nguồn sức mạnh giúp ASEAN duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmão phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Đức Thanh

Thủ tướng Timor-Leste kêu gọi ASEAN phát huy đoàn kết, bảo vệ luật pháp quốc tế và trở thành tiếng nói của hòa bình trong một thế giới ngày càng phân cực. Các nguyên tắc cốt lõi như tôn trọng chủ quyền, đồng thuận, giải quyết hòa bình tranh chấp và vai trò trung tâm của ASEAN cần tiếp tục được gìn giữ và phát huy.

Thủ tướng Timor-Leste cũng cảnh báo nguy cơ bất bình đẳng và tập trung quyền lực công nghệ vào tay một số ít quốc gia và doanh nghiệp khi đề cập đến vấn đề AI. Ông nhấn mạnh, ASEAN cần chủ động xây dựng các khuôn khổ hợp tác và quản trị số chung, bảo đảm công nghệ phục vụ con người và sự phát triển bao trùm, thay vì làm gia tăng chia rẽ trong xã hội.

Thủ tướng Xanana Gusmão khẳng định, Timor-Leste sẵn sàng học hỏi từ kinh nghiệm của ASEAN, đóng góp tích cực vào cộng đồng và cùng các nước thành viên xây dựng một khu vực hòa bình, tự cường, bao trùm và thịnh vượng.