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Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

16:48 | 07/08/2026
(TBTCO) - Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị (Thông báo số 134-TB/VPTW ngày 2/8/2026).
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Nội dung Thông báo số 134-TB/VPTW như sau:

Ngày 30/7/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tham dự Phiên họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, lãnh đạo, thành viên Tổ Giúp việc, một số chuyên gia Hội đồng Tư vấn quốc gia và đại biểu các cơ quan liên quan.

Sau khi nghe công bố Quyết định của Bộ Chính trị về kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương, Báo cáo tóm tắt của Văn phòng Trung ương Đảng về một số công việc đã thực hiện từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay và nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục thực hiện thời gian tới; Báo cáo tóm tắt của Bộ Công an - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo của Chính phủ về kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW và một số nội dung cần tiếp tục triển khai khi nhận bàn giao; ý kiến phát biểu của đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thống nhất với các đề xuất, kiến nghị nêu trong Báo cáo của Văn phòng Trung ương Đảng (Phụ lục kèm theo), ghi nhận những kết quả và nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai nêu trong Báo cáo của Bộ Công an, thống nhất với ý kiến phát biểu của đồng chí Thủ tướng Chính phủ và nhấn mạnh một số nội dung sau:

1. Về kiện toàn Ban Chỉ đạo

Ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của các đồng chí đã tham gia Ban Chỉ đạo từ khi thành lập, nay do yêu cầu nhiệm vụ mới không tiếp tục tham gia, đặc biệt là đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Tổ Giúp việc, Hội đồng Tư vấn quốc gia và các cơ quan, đơn vị trực tiếp tham mưu, phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương nhằm chuyển mạnh trọng tâm từ xác định chủ trương, nhiệm vụ sang tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến thực chất; bảo đảm các chủ trương, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ đã ban hành được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ.

Đồng thời với việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương, cần khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo tại các ban, bộ, ngành, địa phương, bảo đảm đồng bộ về chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động và trách nhiệm của người đứng đầu; kiện toàn Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo ở các cấp theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, đủ thẩm quyền và năng lực tham mưu, đôn đốc, điều phối thực hiện. Hình thành cơ chế chỉ đạo, điều hành thống nhất từ Trung ương đến địa phương, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, phối hợp thông suốt, xử lý kịp thời khó khăn, vướng mắc; bảo đảm bộ máy chỉ đạo mạnh hơn, hành động nhanh hơn, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn.

2. Về những định hướng lớn trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW giai đoạn tới

(1) Chuyển mạnh từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ vấn đề cần giải quyết, sản phẩm cuối cùng, đối tượng sử dụng, cơ quan, người chịu trách nhiệm, điều kiện thực hiện và tiêu chí đánh giá; kết quả có thể đo lường, kiểm chứng được.

Nhiệm vụ đã đủ điều kiện phải triển khai ngay, làm đến cùng; nhiệm vụ còn vướng mắc phải xác định rõ nguyên nhân, thẩm quyền và thời hạn xử lý. Đối với nội dung mới, chưa có tiền lệ, cần chủ động nghiên cứu thử nghiệm có kiểm soát.

(2) Chuyển căn bản từ lao động giản đơn sang lao động sáng tạo, gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia. Xác định đây là mục tiêu lớn, đồng thời là thước đo quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trong giai đoạn mới.

Từng bước chuyển từ mô hình phát triển chủ yếu dựa vào lao động giản đơn, gia công, lắp ráp và khai thác lợi thế sẵn có sang mô hình phát triển dựa chủ yếu trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nhân lực chất lượng cao, trong đó người nông dân làm chủ công nghệ nông nghiệp hiện đại, người công nhân làm chủ công nghệ và thiết bị tiên tiến, đội ngũ doanh nhân tiên phong trong đổi mới sáng tạo, đội ngũ cán bộ chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển. Lao động sáng tạo phải trở thành nguồn lực quan trọng nhất của quốc gia trong tương lai.

(3) Tập trung nguồn lực hình thành sản phẩm, thị trường và doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh. Mọi nhiệm vụ nghiên cứu phải hướng tới ứng dụng, thương mại hóa, tạo giá trị mới cho xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Mỗi ban, bộ, ngành, địa phương phải xác định rõ công nghệ cần phát triển, sản phẩm cần tạo ra, đối tượng phục vụ, thị trường sử dụng và chủ thể chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ có tính nền tảng, chiến lược, khả năng lan tỏa cao và có địa chỉ sử dụng rõ ràng.

Doanh nghiệp phải tham gia từ khâu xác định bài toán, nghiên cứu, thử nghiệm đến thương mại hóa sản phẩm; Nhà nước tập trung kiến tạo thể chế, đặt hàng, chia sẻ rủi ro và tạo thị trường ban đầu; các viện nghiên cứu, trường đại học phải gắn chặt với nhu cầu phát triển của đất nước, doanh nghiệp và được đánh giá bằng công nghệ, sản phẩm, giá trị thực tế tạo ra.

(4) Chuyển mạnh từ đổi mới sáng tạo trong một số lĩnh vực sang đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội. Đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển của toàn xã hội, không chỉ là nhiệm vụ của các nhà khoa học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ.

Mỗi người dân đều có thể trở thành chủ thể đổi mới sáng tạo; mỗi doanh nghiệp phải coi đổi mới sáng tạo là điều kiện sống còn để phát triển; mỗi cán bộ phải có tư duy kiến tạo phát triển; mỗi ban, bộ, ngành, địa phương phải trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực phụ trách.

Xây dựng xã hội học tập, xã hội sáng tạo và lan tỏa sâu rộng văn hóa đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội.

3. Những công việc cần tập trung triển khai ngay

(1) Khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để Ban Chỉ đạo sau kiện toàn đi vào hoạt động. Đề nghị đồng chí Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương chỉ đạo xác định Cơ quan Thường trực và bộ máy giúp việc theo thẩm quyền, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả; phân định rõ chức năng định hướng, điều phối, kiểm tra của Ban Chỉ đạo với chức năng quản lý nhà nước và trách nhiệm tổ chức thực hiện của Chính phủ, các bộ, ngành.

Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo, xử lý các vấn đề lớn, khó, liên ngành, vượt thẩm quyền của từng cơ quan, không làm thay nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan.

(2) Hoàn thành việc bàn giao công việc của Cơ quan Thường trực, bảo đảm liên tục, không gián đoạn. Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo sau kiện toàn, khẩn trương hoàn thành việc bàn giao, làm rõ nội dung, tiến độ và trách nhiệm tiếp tục thực hiện; bảo đảm dữ liệu, hồ sơ và công việc được tiếp nối đầy đủ, liên tục.

Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục chủ trì vận hành Hệ thống theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; theo dõi, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, bảo đảm đồng bộ với các nghị quyết chiến lược của Trung ương Đảng và Bộ Chính trị.

(3) Tập trung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, đề xuất, kiến nghị nêu trong Báo cáo của Văn phòng Trung ương Đảng và của Bộ Công an.

Đối với các nhiệm vụ có tính nền tảng, đột phá, lan tỏa, phải xác định rõ sản phẩm, nguồn lực, thời hạn, cơ quan và người chịu trách nhiệm; theo dõi thống nhất tiến độ, sản phẩm, kết quả trên môi trường số.

Các vấn đề vượt thẩm quyền hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến mục tiêu chung phải được kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn tới rất cao, nhiều nhiệm vụ vừa có tính chiến lược, lâu dài, vừa cấp bách. Việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW phải đóng góp trực tiếp vào các mục tiêu trước mắt, đồng thời kiến tạo mô hình phát triển mới của đất nước; không được chậm trễ trong tổ chức thực hiện.

Ban Chỉ đạo Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương tiếp tục phát huy kết quả, nền tảng đã đạt được; chuyển mạnh sang tổ chức thực hiện, kiến tạo kết quả, bảo đảm từng nhiệm vụ đều tạo ra sản phẩm cụ thể và hiệu quả rõ ràng; thúc đẩy chuyển từ lao động giản đơn sang lao động sáng tạo dựa trên tri thức, công nghệ, tạo chuyển biến thực chất về năng suất, năng lực cạnh tranh và phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết, kịp thời cho ý kiến chỉ đạo đối với các vấn đề lớn, quan trọng phát sinh.

Quán triệt tinh thần đã nói phải làm, đã cam kết phải có kết quả; nhiệm vụ đã xác định là trọng tâm, chiến lược phải được thực hiện đến cùng, không để Nghị quyết dừng lại ở khẩu hiệu hoặc phong trào thi đua.

Văn phòng Trung ương Đảng thông báo để các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và địa phương biết, triển khai thực hiện./.

Theo TTXVN
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Cùng chủ đề: Nghị quyết số 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

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