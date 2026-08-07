Thu ngân sách đạt gần 1,9 triệu tỷ đồng, Kho bạc Nhà nước tăng tốc chuyển đổi số

Thu ngân sách đạt gần 75% dự toán, thanh toán vốn đầu tư công bảo đảm tiến độ

Theo thông tin từ KBNN, trong tháng 7/2026, các đơn vị trong hệ thống tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh các khoản thu vào ngân sách nhà nước (NSNN), hạch toán đầy đủ, kịp thời và cung cấp thông tin phục vụ công tác điều hành ngân sách của các cấp có thẩm quyền.

Tính đến hết ngày 5/8/2026, lũy kế thu NSNN trong cân đối đạt 1.896.176 tỷ đồng, bằng 74,96% dự toán năm 2026. Trong đó, thu nội địa (không bao gồm dầu thô) đạt 1.642.265 tỷ đồng, tương đương 74,65% dự toán; thu từ dầu thô đạt 37.904 tỷ đồng, bằng 88,15% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 214.015 tỷ đồng, bằng 76,98% dự toán sau khi trừ hoàn thuế giá trị gia tăng.

Cán bộ KBNN khu vực I thực hiện các nghiệp vụ kho bạc. Ảnh: Đức Thanh

Về chi ngân sách, hệ thống KBNN tiếp tục thực hiện hướng dẫn, thanh toán và chi trả theo đúng quy định, đồng thời cung cấp số liệu phục vụ công tác điều hành NSNN và theo dõi tình hình giải ngân vốn đầu tư công.

Đến hết tháng 7/2026, KBNN đã thanh toán 829.773 tỷ đồng chi thường xuyên, đạt 45,9% dự toán chi thường xuyên năm 2026 qua hệ thống Kho bạc (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính và dự phòng).

Đối với vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2026, tính đến hết tháng 7, lũy kế thanh toán qua KBNN đạt 350.295,4 tỷ đồng, tương đương 38,1% kế hoạch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao qua KBNN và bằng 35,7% kế hoạch vốn sau khi tính cả phần UBND các tỉnh giao bổ sung.

Trong đó, vốn trong nước thanh toán qua KBNN đạt 346.690,7 tỷ đồng, bằng 38,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; vốn ngoài nước xác nhận thanh toán đạt 3.604,8 tỷ đồng, bằng 20,4% kế hoạch.

Đối với nguồn vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm trước kéo dài sang năm 2026, KBNN đã thanh toán 31.331,6 tỷ đồng, đạt 25,8% kế hoạch. Riêng vốn trong nước đạt 31.066,1 tỷ đồng, bằng 26% kế hoạch; vốn ngoài nước đạt 265,5 tỷ đồng, tương đương 12% kế hoạch.

Song song với nhiệm vụ thanh toán các khoản chi ngân sách, KBNN cũng tiếp tục tham mưu Bộ Tài chính điều hành phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) theo hướng linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của ngân sách trung ương.

Đến ngày 31/7/2026, tổng khối lượng TPCP phát hành qua đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đạt 201.165 tỷ đồng, tương đương 40,2% kế hoạch phát hành năm 2026. Kỳ hạn phát hành bình quân đạt 9,23 năm, lãi suất phát hành bình quân ở mức 4,13%/năm.

Tăng tốc chuyển đổi số, hoàn thiện nền tảng quản lý tài chính công

Bên cạnh nhiệm vụ thu, chi ngân sách, KBNN tiếp tục đẩy mạnh công tác kế toán, quyết toán và lập Báo cáo tài chính nhà nước.

Trong tháng 7, hệ thống KBNN tiếp tục hỗ trợ các địa phương kiểm tra, rà soát số liệu kế toán năm 2025 phục vụ tổng hợp báo cáo quyết toán NSNN; duy trì ổn định các hệ thống thanh toán nội bộ cũng như kết nối với Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại, bảo đảm hoạt động thanh toán an toàn, thông suốt.

Đáng chú ý, KBNN đã thực hiện kiểm thử với PVcomBank về thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu NSNN, đồng thời tiếp tục mở rộng phối hợp thu với các ngân hàng thương mại theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Đối với công tác quyết toán, KBNN đang tổng hợp Báo cáo quyết toán NSNN năm 2025 trên cơ sở kết quả kiểm tra báo cáo quyết toán của các bộ, ngành và địa phương. Trong thời gian tới, cơ quan này sẽ trình Bộ Tài chính để báo cáo Chính phủ và gửi Kiểm toán Nhà nước theo quy định.

Về công tác lập Báo cáo tài chính nhà nước, KBNN đã hoàn thành hỗ trợ lập và gửi Báo cáo tài chính nhà nước năm 2025 của 34/34 tỉnh, đồng thời tiếp nhận báo cáo cung cấp thông tin tài chính của 22/41 đơn vị trung ương. Hiện hệ thống đang hoàn thiện ứng dụng tổng hợp để lập Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc năm 2025.

Chuyển đổi số tiếp tục là một trong những trọng tâm của KBNN. Trong tháng 7/2026, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1852/QĐ-BTC về Kiến trúc Hệ thống thông tin Ngân sách và Kế toán nhà nước số, đồng thời phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống thông tin Ngân sách và Kế toán nhà nước số (VDBAS). Trên cơ sở đó, KBNN đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hạng mục của dự án theo tiến độ được phê duyệt.

Cùng với việc phát triển hạ tầng số, hoạt động hỗ trợ các đơn vị sử dụng dịch vụ công trực tuyến của KBNN tiếp tục được duy trì thường xuyên, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giao dịch điện tử.

Một điểm đáng chú ý trong tháng là việc KBNN và Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký Quy chế phối hợp về quản lý, sử dụng tài khoản tiền gửi thu, chi trả chế độ và kết nối, trao đổi dữ liệu vào ngày 4/8/2026. Theo quy chế này, dữ liệu điện tử giữa hai cơ quan sẽ được kết nối, chia sẻ, góp phần rút ngắn thời gian xử lý, giảm chứng từ giấy, nâng cao độ chính xác trong quá trình tác nghiệp. Hai bên cũng hướng tới nghiên cứu triển khai hệ thống thanh toán điện tử song phương, phục vụ chi trả các chế độ bảo hiểm trực tiếp, tạo thuận lợi hơn cho người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm.