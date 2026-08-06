Tài chính

Xây dựng ngành Dự trữ Nhà nước hiện đại từ nền tảng truyền thống 70 năm

Đức Minh - Hoàng Yến

Đức Minh - Hoàng Yến

18:40 | 06/08/2026
(TBTCO) - Từ nền tảng truyền thống 70 năm đồng hành cùng đất nước và nhân dân, ngành Dự trữ Nhà nước bước vào chặng đường phát triển mới với yêu cầu nâng cao tiềm lực, đổi mới cơ cấu hàng dự trữ, hiện đại hóa hệ thống kho và đẩy mạnh chuyển đổi số.
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Ngày 6/8, Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Dự trữ Nhà nước (7/8/1956 - 7/8/2026) đã được tổ chức trang trọng tại trụ sở Cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính).

Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Cục và Tổng cục Dự trữ Nhà nước qua các thời kỳ cùng các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động của ngành.

Công cụ đặc biệt của Đảng và Nhà nước trong bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, đây là ngày có ý nghĩa to lớn đối với cán bộ, công chức ngành Dự trữ Nhà nước, là dấu mốc son trên chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của ngành.

Xây dựng ngành Dự trữ Nhà nước hiện đại từ nền tảng truyền thống 70 năm
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Đức Minh

Trong suốt thời gian qua, các thế hệ cán bộ, công chức của ngành đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi gian nan, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Những thành tựu to lớn đó đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đồng thời viết nên những trang sử truyền thống vẻ vang của ngành Dự trữ Nhà nước, góp phần tô điểm thêm truyền thống vẻ vang của ngành Tài chính Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng nhiệt liệt biểu dương những thành tích to lớn mà ngành Dự trữ Nhà nước đã đạt được trong 70 năm xây dựng và phát triển. Ngành đã thể hiện vai trò quan trọng, là công cụ đặc biệt của Đảng và Nhà nước trong bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các tình huống đột xuất, cấp bách. Những kết quả đạt được không chỉ khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của ngành trong sự nghiệp phát triển đất nước, mà còn tạo tiền đề vững chắc để ngành Dự trữ Nhà nước tiếp tục đổi mới, phát triển trong thời gian tới.

Bước vào kỷ nguyên mới, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhận định, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ biến động kinh tế, địa chính trị thế giới, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và những thách thức an ninh phi truyền thống.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với ngành Dự trữ Nhà nước ngày càng cao, đòi hỏi toàn ngành tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính giao.

Điều chỉnh mặt hàng dự trữ theo yêu cầu của xã hội

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này, Bộ trưởng đề nghị ngành Dự trữ Nhà nước tập trung triển khai thực hiện thật tốt lời căn dặn của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trong bức thư gửi Dự trữ nhân dịp này. Đồng thời, Bộ trưởng yêu cầu ngành tập trung làm tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết là phải tập trung triển khai thi hành có hiệu quả Luật Dự trữ quốc gia năm 2025. Bộ trưởng nêu rõ, Luật đã mở ra mục tiêu dự trữ quốc gia không chỉ đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách phục vụ quốc phòng, an ninh, mà còn bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện chiến lược quốc gia, là công cụ điều tiết thị trường.

Do đó, ngành Dự trữ Nhà nước cần tập trung xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ, đồng bộ các văn bản quy phạm chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật. Trong đó, phải khẩn trương nghiên cứu, xây dựng các quy định về hàng dự trữ chiến lược, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để thực hiện trong thời gian tới.

Xây dựng ngành Dự trữ Nhà nước hiện đại từ nền tảng truyền thống 70 năm
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tặng hoa chúc mừng ngành Dự trữ nhà nước. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng yêu cầu ngành phải dự kiến những tình huống phát sinh không lường trước được. Dẫn ví dụ về những cuộc xung đột lớn, kéo dài và tác động đến giá dầu thô, Bộ trưởng cho rằng, mặt hàng dự trữ cũng phải thay đổi theo yêu cầu của xã hội.

“Trong lập kế hoạch, chúng ta vừa phải bảo đảm dự trữ chiến lược nhưng cũng phải phục vụ an sinh xã hội, không chỉ mãi là gạo, không mãi là lều bạt. Có rất nhiều ngành nghề mới, ví dụ, có bao giờ chúng ta hình dung được ngay cả chip bán dẫn cũng cần phải dự trữ không” - Bộ trưởng đặt vấn đề.

Trước những tình huống mới, Bộ trưởng yêu cầu ngành phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để tổ chức dự trữ; đồng thời tính đến nguồn dự trữ trong dân như kho thóc, kho gạo. Đây là những mặt hàng rất quan trọng, gắn liền với các đòi hỏi phát sinh mới, tình huống mới.

Cùng với việc triển khai Luật, ngành phải khẩn trương nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, bảo đảm phù hợp với các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về phát triển dự trữ quốc gia và yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo được Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh là tổ chức triển khai hiệu quả mục tiêu được đặt ra tại Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, trong đó phấn đấu mức dự trữ quốc gia tối thiểu đạt 1% GDP vào năm 2030 và 2% GDP vào năm 2045.

“Đây vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu đặt ra đối với ngành Dự trữ Nhà nước trong giai đoạn tới” - Bộ trưởng nói.

Xây dựng ngành Dự trữ Nhà nước hiện đại từ nền tảng truyền thống 70 năm
Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh (hàng đầu bên phải) cùng các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Đức Minh

Để thực hiện mục tiêu này, toàn ngành cần chủ động nghiên cứu, tham mưu cơ chế, chính sách nhằm huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước và xã hội, từng bước tăng cường tiềm lực dự trữ quốc gia.

Bộ trưởng đồng thời yêu cầu nghiên cứu xây dựng cơ chế xã hội hóa nhằm huy động sự tham gia của doanh nghiệp trong đầu tư hạ tầng kho dự trữ, bảo quản, vận chuyển và các hoạt động dự trữ phục vụ chiến lược. Việc huy động phải thực hiện theo nguyên tắc Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, bảo đảm an toàn, an ninh và lợi ích quốc gia.

Trước diễn biến của biến đổi khí hậu và các thách thức an ninh phi truyền thống, Bộ trưởng yêu cầu ngành Dự trữ Nhà nước chuyển mạnh từ tư duy ứng phó thụ động sang chủ động ứng phó; rà soát, hoàn thiện các phương án dự trữ phù hợp.

Ngành phải xây dựng nguồn dự trữ đầy đủ về quy mô, hợp lý về cơ cấu và sẵn sàng huy động để phòng ngừa, ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các tình huống khẩn cấp; qua đó, góp phần nâng cao năng lực chống chịu của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Xây dựng hệ thống kho dự trữ quốc gia đồng bộ, thông minh

Để từng bước nâng cao quy mô dự trữ quốc gia, Bộ trưởng yêu cầu ngành chủ động tham mưu cho cấp có thẩm quyền ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước; đồng thời xây dựng hệ thống kho dự trữ quốc gia đồng bộ, thông minh, hiện đại theo Quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 214 ngày 20/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1528 ngày 15/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Xây dựng ngành Dự trữ Nhà nước hiện đại từ nền tảng truyền thống 70 năm
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Đức Minh

Cùng với yêu cầu ưu tiên nguồn lực, Bộ trưởng nhấn mạnh phải quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định, bảo đảm phát huy tối đa hiệu quả và năng lực của hệ thống dự trữ quốc gia.

Đề cập nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn yêu cầu tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xác định đây là động lực quan trọng để hiện đại hóa ngành Dự trữ Nhà nước.

Ngành phải hoàn thành và đưa vào vận hành hiệu quả dự án xây dựng Trung tâm giám sát và điều hành dự trữ quốc gia; hướng tới áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số toàn diện, tổng thể, hiện đại trên môi trường số phục vụ quản lý, giám sát hoạt động dự trữ nhà nước; bảo đảm chuyển đổi số toàn diện trong công tác điều hành nội bộ và quản lý chuyên ngành dự trữ quốc gia.

Từ những thành tựu và truyền thống 70 năm qua, Bộ trưởng tin tưởng, trong thời gian tới, cán bộ, công chức ngành Dự trữ Nhà nước sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quý báu đó, vững bước tiến lên, giành nhiều thành tựu và đóng góp to lớn hơn nữa cho ngành Tài chính cũng như cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Phát biểu tiếp thu chỉ đạo của Bộ trưởng, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh cho biết, những lời động viên, đánh giá cao của Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đối với chặng đường 70 năm qua là niềm vinh dự, tự hào và là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn đối với ngành Dự trữ Nhà nước. Những định hướng, nhiệm vụ Bộ trưởng giao là kim chỉ nam cho sự phát triển của ngành trong giai đoạn tới.

Cục trưởng Bùi Tuấn Minh khẳng định, tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động ngành Dự trữ Nhà nước quyết tâm phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, không ngừng đổi mới tư duy và lề lối làm việc; khẩn trương cụ thể hóa chỉ đạo thành các chương trình hành động, tập trung xây dựng lực lượng dự trữ có quy mô đủ mạnh, cơ cấu hợp lý, sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả trong mọi tình huống.
Đức Minh - Hoàng Yến
Từ khóa:
dự trữ nhà nước Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn danh mục hàng dự trữ quốc gia luật dự trữ quốc gia

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