Chứng khoán phái sinh tháng 7/2026 hút dòng tiền

Thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh tháng 7/2026 tăng mạnh so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân phiên sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 202.911 hợp đồng, tăng 20,09% so với tháng 6/2026. Giá trị giao dịch bình quân phiên (tính theo danh nghĩa hợp đồng) tăng 15,97%, đạt 38.727 tỷ đồng. Trong đó, phiên giao dịch ngày 23/7/2026 có khối lượng giao dịch lớn nhất, đạt 311.106 hợp đồng.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 7/2026 đạt 42.942 hợp đồng, tăng 25,15% so với tháng trước, trong đó phiên giao dịch ngày 22/7/2026 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng, đạt 45.455 hợp đồng.

Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30 trong nửa đầu năm 2026. Nguồn:HNX

Tính trong 7 tháng đầu năm 2026, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 33.390.172 hợp đồng, tổng giá trị giao dịch đạt 6.562 nghìn tỷ đồng, lần lượt tương ứng bằng 55,01% và 65,43% so với cả năm 2025. Khối lượng giao dịch bình quân phiên đạt 235.142 hợp đồng, giảm 3,53% so với khối lượng giao dịch bình quân phiên năm 2025, trong khi đó, so với năm 2025, giá trị giao dịch bình quân phiên tăng 14,73%, đạt 46.213 tỷ đồng.

Hợp đồng tương lai chỉ số VN100 giao dịch sôi động, với khối lượng giao dịch bình quân phiên đạt 95 hợp đồng tăng 94,14% so với tháng trước, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 17,58 tỷ đồng, tăng 88,86%. Khối lượng mở OI hợp đồng tương lai VN100 tại thời điểm cuối tháng 7/2026 là 99 hợp đồng.

Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai dựa trên VN100-Index tăng mạnh trong tháng 7/2026. Nguồn:HNX

Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm và hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm không có giao dịch, tại thời điểm cuối tháng, không có hợp đồng nào được nắm giữ qua đêm.

Về cơ cấu giao dịch của nhà đầu tư, giao dịch tự doanh chứng khoán phái sinh của khối công ty chứng khoán tăng từ 0,72% trong tháng 6/2026 lên 1,28% khối lượng giao dịch toàn thị trường trong tháng 7/2026. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng nhẹ so với tháng trước, tỷ trọng giao dịch hợp đồng tương lai VN30 và VN100 của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 4,68% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường so với mức 5,77% trong tháng 6/2026./.