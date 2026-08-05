Ngày 5/8: Giá cà phê có xu hướng chững lại, hồ tiêu ổn định

Giá cà phê thế giới hôm nay biến động trái chiều. Ảnh minh họa

Giá cà phê dao động trong khoảng 96.000 - 96.500 đồng/kg

Khảo sát sáng nay cho thấy, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên nhìn chung ổn định, dao động trong khoảng 96.000 - 96.500 đồng/kg. Thị trường chỉ ghi nhận biến động nhẹ tại Đắk Nông cũ (Lâm Đồng).

Cụ thể, Đắk Nông giảm 200 đồng/kg so với hôm qua, xuống còn 96.500 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk và Gia Lai tiếp tục giữ nguyên ở mức 96.500 đồng/kg, cùng là những địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê vẫn ổn định ở mức 96.000 đồng/kg, thấp nhất trong các vùng nguyên liệu trọng điểm.

Nhìn chung, sau chuỗi phiên biến động mạnh vào cuối tháng 7, thị trường cà phê nội địa đang có xu hướng chững lại khi cả người bán và doanh nghiệp xuất khẩu đều theo dõi sát diễn biến giá trên các sàn quốc tế.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê diễn biến trái chiều giữa hai sàn giao dịch lớn. Cụ thể, tại sàn London, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng nhẹ 4 USD/tấn (0,11%) so với phiên trước, lên 3.786 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 9 USD/tấn (0,24%), đạt 3.784 USD/tấn.

Ở chiều ngược lại, trên sàn New York, giá cà phê Arabica quay đầu giảm mạnh. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 12,6 US cent/pound (3,79%), xuống còn 319,5 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 cũng giảm 9,95 US cent/pound (3,16%), còn 304,7 US cent/pound.

Giá tiêu ổn định

Giá tiêu hôm nay trầm lắng. Ảnh minh họa

Khảo sát sáng nay cho thấy, giá tiêu hôm nay tại các vùng nguyên liệu trọng điểm tiếp tục đi ngang so với phiên trước, dao động trong khoảng 138.000 - 141.000 đồng/kg. Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức thu mua cao nhất cả nước với 141.000 đồng/kg.

Đứng ngay sau là Đắk Lắk, nơi hồ tiêu được các đại lý thu mua ở mức 140.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) cùng duy trì mức giá 138.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường hồ tiêu trong nước vẫn khá trầm lắng khi cả người bán và doanh nghiệp xuất khẩu đều giữ tâm lý thận trọng, chờ thêm tín hiệu mới từ thị trường quốc tế cũng như nhu cầu mua hàng của các đối tác nhập khẩu.

Theo cập nhật mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá hồ tiêu xuất khẩu trên thị trường thế giới chưa ghi nhận biến động đáng kể. Cụ thể, tiêu đen Indonesia tiếp tục được chào bán ở mức 6.760 USD/tấn.

Tiêu đen Brazil ASTA 570 duy trì mức 5.700 USD/tấn, thấp nhất trong nhóm các quốc gia xuất khẩu lớn, trong khi Malaysia vẫn giữ vị trí có giá chào bán cao nhất với 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá chào bán tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l tiếp tục ổn định trong khoảng 5.970 - 6.050 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia được giao dịch ở mức 9.317 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam giữ ở mức 8.350 USD/tấn, còn Malaysia tiếp tục duy trì mức 12.200 USD/tấn./.