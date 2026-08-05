Thị trường

Ngày 5/8: Giá cà phê có xu hướng chững lại, hồ tiêu ổn định

06:34 | 05/08/2026
Giá cà phê hôm nay (5/8) tại khu vực Tây Nguyên nhìn chung ổn định, dao động trong khoảng 96.000 - 96.500 đồng/kg. Thị trường chỉ ghi nhận biến động nhẹ tại Đắk Nông. Trong khi đó, giá tiêu tại các vùng nguyên liệu trọng điểm tiếp tục đi ngang so với phiên trước, dao động trong khoảng 138.000 - 141.000 đồng/kg.
aa
giacaphe2_1785833040.jpg
Giá cà phê thế giới hôm nay biến động trái chiều. Ảnh minh họa

Giá cà phê dao động trong khoảng 96.000 - 96.500 đồng/kg

Khảo sát sáng nay cho thấy, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên nhìn chung ổn định, dao động trong khoảng 96.000 - 96.500 đồng/kg. Thị trường chỉ ghi nhận biến động nhẹ tại Đắk Nông cũ (Lâm Đồng).

Cụ thể, Đắk Nông giảm 200 đồng/kg so với hôm qua, xuống còn 96.500 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk và Gia Lai tiếp tục giữ nguyên ở mức 96.500 đồng/kg, cùng là những địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê vẫn ổn định ở mức 96.000 đồng/kg, thấp nhất trong các vùng nguyên liệu trọng điểm.

Nhìn chung, sau chuỗi phiên biến động mạnh vào cuối tháng 7, thị trường cà phê nội địa đang có xu hướng chững lại khi cả người bán và doanh nghiệp xuất khẩu đều theo dõi sát diễn biến giá trên các sàn quốc tế.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê diễn biến trái chiều giữa hai sàn giao dịch lớn. Cụ thể, tại sàn London, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng nhẹ 4 USD/tấn (0,11%) so với phiên trước, lên 3.786 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 9 USD/tấn (0,24%), đạt 3.784 USD/tấn.

Ở chiều ngược lại, trên sàn New York, giá cà phê Arabica quay đầu giảm mạnh. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 12,6 US cent/pound (3,79%), xuống còn 319,5 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 cũng giảm 9,95 US cent/pound (3,16%), còn 304,7 US cent/pound.

Giá tiêu ổn định

giatieu_1785833041.webp
Giá tiêu hôm nay trầm lắng. Ảnh minh họa

Khảo sát sáng nay cho thấy, giá tiêu hôm nay tại các vùng nguyên liệu trọng điểm tiếp tục đi ngang so với phiên trước, dao động trong khoảng 138.000 - 141.000 đồng/kg. Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức thu mua cao nhất cả nước với 141.000 đồng/kg.

Đứng ngay sau là Đắk Lắk, nơi hồ tiêu được các đại lý thu mua ở mức 140.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) cùng duy trì mức giá 138.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường hồ tiêu trong nước vẫn khá trầm lắng khi cả người bán và doanh nghiệp xuất khẩu đều giữ tâm lý thận trọng, chờ thêm tín hiệu mới từ thị trường quốc tế cũng như nhu cầu mua hàng của các đối tác nhập khẩu.

Theo cập nhật mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá hồ tiêu xuất khẩu trên thị trường thế giới chưa ghi nhận biến động đáng kể. Cụ thể, tiêu đen Indonesia tiếp tục được chào bán ở mức 6.760 USD/tấn.

Tiêu đen Brazil ASTA 570 duy trì mức 5.700 USD/tấn, thấp nhất trong nhóm các quốc gia xuất khẩu lớn, trong khi Malaysia vẫn giữ vị trí có giá chào bán cao nhất với 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá chào bán tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l tiếp tục ổn định trong khoảng 5.970 - 6.050 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia được giao dịch ở mức 9.317 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam giữ ở mức 8.350 USD/tấn, còn Malaysia tiếp tục duy trì mức 12.200 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cà phê giá tiêu giá cà phê hôm nay giá tiêu hôm nay

Bài liên quan

Ngày 4/8: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 4/8: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 3/8: Giá cà phê đồng loạt tăng, hồ tiêu giảm nhẹ

Ngày 3/8: Giá cà phê đồng loạt tăng, hồ tiêu giảm nhẹ

Ngày 2/8: Giá cà phê tăng, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 2/8: Giá cà phê tăng, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Dành cho bạn

Hải quan triển khai kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số

Hải quan triển khai kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số

Thị trường bánh kẹo vào mùa thấp điểm, Bánh kẹo Hải Hà báo lỗ 1,7 tỷ đồng trong quý II

Thị trường bánh kẹo vào mùa thấp điểm, Bánh kẹo Hải Hà báo lỗ 1,7 tỷ đồng trong quý II

Khối ngoại mua ròng phiên thứ hai liên tiếp, mạnh tay gom cổ phiếu nhà Vingroup

Khối ngoại mua ròng phiên thứ hai liên tiếp, mạnh tay gom cổ phiếu nhà Vingroup

Chứng khoán phái sinh ngày 4/8: VN30-Index tăng phiên thứ 6, nhà đầu tư phái sinh vẫn thận trọng

Chứng khoán phái sinh ngày 4/8: VN30-Index tăng phiên thứ 6, nhà đầu tư phái sinh vẫn thận trọng

Nâng tầm phối hợp giữa Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao, huy động hiệu quả nguồn lực phát triển đất nước

Nâng tầm phối hợp giữa Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao, huy động hiệu quả nguồn lực phát triển đất nước

Ngành Thuế triển khai đồng bộ công khai thông tin người nộp thuế cần làm sạch mã số thuế

Ngành Thuế triển khai đồng bộ công khai thông tin người nộp thuế cần làm sạch mã số thuế

Đọc thêm

Số hóa cấp mã số vùng trồng, tạo thuận lợi cho xuất khẩu nông sản

Số hóa cấp mã số vùng trồng, tạo thuận lợi cho xuất khẩu nông sản

(TBTCO) - Nghị quyết 36/2026/NQ-CP mở đường cho việc số hóa toàn bộ quy trình cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng tính minh bạch và nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng 7 tháng năm 2026 tăng 4,39%

Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng 7 tháng năm 2026 tăng 4,39%

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2026 giảm 0,12% so với tháng 6, chủ yếu do giá xăng dầu giảm theo giá nhiên liệu thế giới và giá lương thực, thực phẩm giảm nhờ nguồn cung dồi dào. Tính chung 7 tháng năm 2026, CPI tăng 4,39% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,19%.
Ngày 4/8: Giá bạc tiếp đà tăng nhưng áp lực vẫn hiện hữu

Ngày 4/8: Giá bạc tiếp đà tăng nhưng áp lực vẫn hiện hữu

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (4/8) tiếp đà tăng nhưng vẫn chưa thể bứt phá khi chịu sức ép từ mặt bằng lãi suất cao và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.
Ngày 4/8: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á khởi sắc

Ngày 4/8: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á khởi sắc

Giá cao su hôm nay (4/8) ghi nhận tín hiệu khởi sắc khi giá cao su tự nhiên trên sàn SHFE và các hợp đồng TSR20 tại SGX đồng loạt tăng. Đà đi lên tại Trung Quốc, Singapore và thị trường Thái Lan tạo lực đỡ đáng kể cho thị trường, dù giá RSS3 trên sàn TOCOM vẫn chịu áp lực điều chỉnh nhẹ. Trong nước, các doanh nghiệp tiếp tục bình ổn giá cao su.
Ngày 4/8: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm mạnh

Ngày 4/8: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm mạnh

Khảo sát tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hôm nay (4/8) cho thấy, giá gạo vẫn duy trì ổn định, trong khi giá lúa lại giảm từ 100 - 500 đồng/kg. Cụ thể, giá lúa tươi OM 5451 giảm 500 đồng/kg, lúa IR 50404 giảm 300 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 và OM 18 giảm 100 đồng/kg.
Yếu tố tâm lý tạo biến động ngắn hạn, xu hướng giá vàng vẫn theo thị trường quốc tế

Yếu tố tâm lý tạo biến động ngắn hạn, xu hướng giá vàng vẫn theo thị trường quốc tế

(TBTCO) - Theo TS. Châu Đình Linh - Giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, việc hoàn thiện khung khổ pháp lý cùng các thông tin liên quan đến thị trường vàng có thể tác động đến tâm lý nhà đầu tư, làm gia tăng biến động trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về dài hạn, giá vàng trong nước vẫn bám sát diễn biến của thị trường vàng thế giới.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ vượt 4,55 triệu tỷ đồng sau 7 tháng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ vượt 4,55 triệu tỷ đồng sau 7 tháng

(TBTCO) - 7 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy các ngành dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đóng góp tích cực vào mức tăng chung của khu vực dịch vụ.
Giá xăng dầu và giá lương thực, thực phẩm “hạ nhiệt" kéo CPI tháng 7 giảm 0,12%

Giá xăng dầu và giá lương thực, thực phẩm “hạ nhiệt" kéo CPI tháng 7 giảm 0,12%

(TBTCO) - Theo số liệu do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố ngày 3/8, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2026 giảm 0,12% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu và giá lương thực, thực phẩm “hạ nhiệt”.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 5/8: Giá cà phê có xu hướng chững lại, hồ tiêu ổn định

Ngày 5/8: Giá cà phê có xu hướng chững lại, hồ tiêu ổn định

Ngày 5/8: Giá heo hơi chưa dứt đà giảm

Ngày 5/8: Giá heo hơi chưa dứt đà giảm

Ngày 5/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 5/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 5/8: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á biến động trái chiều

Ngày 5/8: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á biến động trái chiều

Hà Nội gỡ vướng để kịp bàn giao mặt bằng Khu công viên công nghệ số

Hà Nội gỡ vướng để kịp bàn giao mặt bằng Khu công viên công nghệ số

Hà Nội ra mắt mô hình thí điểm đổi mới hoạt động nhà văn hóa cơ sở

Hà Nội ra mắt mô hình thí điểm đổi mới hoạt động nhà văn hóa cơ sở

Việt Nam coi trọng quan hệ với ASEAN và các nước ASEAN

Việt Nam coi trọng quan hệ với ASEAN và các nước ASEAN

Ngân hàng báo lãi gần 225.000 tỷ đồng, bảng xếp hạng lợi nhuận xuất hiện màn "đổi ngôi" ngoạn mục

Ngân hàng báo lãi gần 225.000 tỷ đồng, bảng xếp hạng lợi nhuận xuất hiện màn "đổi ngôi" ngoạn mục

Gia Lai giao KPI tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến với từng đơn vị

Gia Lai giao KPI tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến với từng đơn vị

Tỷ giá USD hôm nay (3/8): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, USD xuống đáy 6 tuần khi chờ báo cáo việc làm Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (3/8): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, USD xuống đáy 6 tuần khi chờ báo cáo việc làm Mỹ

Cơ chế đặc thù bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Cơ chế đặc thù bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Tỷ giá USD hôm nay (4/8): USD ngân hàng cách xa trần, đồng yên bật tăng sau đợt can thiệp thêm 34 tỷ USD

Tỷ giá USD hôm nay (4/8): USD ngân hàng cách xa trần, đồng yên bật tăng sau đợt can thiệp thêm 34 tỷ USD

Ngày 3/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 3/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Giá gas bán lẻ tháng 8/2026 tăng "chóng mặt"

Giá gas bán lẻ tháng 8/2026 tăng "chóng mặt"

Ngày 4/8: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 4/8: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 3/8: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 60.000 - 64.000 đồng/kg

Ngày 3/8: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 60.000 - 64.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 4/8: Giá vàng thế giới giảm hơn 20 USD/ounce, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 4/8: Giá vàng thế giới giảm hơn 20 USD/ounce, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Ngày 3/8: Giá cà phê đồng loạt tăng, hồ tiêu giảm nhẹ

Ngày 3/8: Giá cà phê đồng loạt tăng, hồ tiêu giảm nhẹ