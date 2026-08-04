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Ngày 4/8: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á khởi sắc

06:19 | 04/08/2026
Giá cao su hôm nay (4/8) ghi nhận tín hiệu khởi sắc khi giá cao su tự nhiên trên sàn SHFE và các hợp đồng TSR20 tại SGX đồng loạt tăng. Đà đi lên tại Trung Quốc, Singapore và thị trường Thái Lan tạo lực đỡ đáng kể cho thị trường, dù giá RSS3 trên sàn TOCOM vẫn chịu áp lực điều chỉnh nhẹ. Trong nước, các doanh nghiệp tiếp tục bình ổn giá cao su.
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Ngày 4/8: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á khởi sắc
Giá cao su hôm nay ghi nhận tín hiệu khởi sắc. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su nội địa (RSS3) tại Thái Lan giao tháng 9 tăng 1 Baht lên mức 90 Baht/kg.

Trên sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su hợp đồng giao tháng 8 ở mức 16.435 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,55%. Hợp đồng giao tháng 9 ở mức 16.490 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,18%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 9 ở mức 213,60 Cent/kg, tăng 0,99%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 10/2026 ở mức 213,10 Cent/kg, tăng 1,04%.

Trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản, giá cao su RSS3 hợp đồng giao tháng 8/2026 ổn định ở mức 426,40 Yên/kg. Hợp đồng giao tháng 9 ở mức 419,30 Yên/kg, giảm 1,02%.

Diễn biến phân hóa tại các thị trường châu Á cho thấy, thị trường cao su chưa hình thành xu hướng tăng đồng thuận. Áp lực điều chỉnh tại TOCOM tập trung ở các hợp đồng giao xa, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước triển vọng nhu cầu trung hạn. Ngược lại, mức tăng đồng đều trên SHFE và SGX cho thấy lực cầu đối với cao su tự nhiên và TSR20 vẫn được duy trì, nhất là khi các hợp đồng Singapore cùng tăng khoảng 1%.

Khoảng cách giữa các thị trường cũng cho thấy, dòng tiền đang ưu tiên những chủng loại cao su gắn chặt với nhu cầu sản xuất lốp xe và hoạt động công nghiệp. Trong ngắn hạn, đà tăng tại SHFE và SGX có thể tạo lực đỡ cho giá cao su châu Á, song xu hướng chung vẫn phụ thuộc vào sức mua thực tế của ngành ô tô, lượng tồn kho tại các thị trường tiêu thụ lớn và nguồn cung từ các quốc gia sản xuất chủ chốt.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá cao su vẫn duy trì ổn định nhờ các doanh nghiệp chưa điều chỉnh giá thu mua nguyên liệu.

Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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