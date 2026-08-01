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Ngày 1/8: Giá cao su diễn biến phân hóa trên các sàn giao dịch lớn châu Á

06:25 | 01/08/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (1/8) diễn biến phân hóa trên các sàn giao dịch lớn khi lực mua quay trở lại tại Nhật Bản và Singapore, trong khi thị trường Trung Quốc và Thái Lan vẫn chịu áp lực điều chỉnh do triển vọng tiêu thụ chưa thực sự cải thiện.
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Ngày 1/8: Giá cao su diễn biến phân hóa trên các sàn giao dịch lớn châu Á
Giá cao su thế giới hôm nay diễn biến phân hóa. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 tháng 8 trên Sàn Giao dịch TOCOM - Tokyo (Nhật Bản) ở mức 426,30 Yên/kg, tăng 1,81%. Hợp đồng giao tháng 9 ở mức 423,70 Yên/kg, tăng 1,82%.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) giao tháng 8 giảm 1,6 Baht về mức 89 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 8 giảm 15 Nhân dân tệ (0,09%) xuống 16.345 Nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng cao su giao tháng 9 giảm 40 Nhân dân tệ, tương đương 0,24%, còn 16.380 Nhân dân tệ (2.422,61 USD)/tấn,

Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 9 giao dịch sôi động nhất tăng 55 Nhân dân tệ, tương đương 0,43%, lên 12.910 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Singapore, giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 8 trên sàn SGX ở mức 222,00 Cent/kg, tăng 3,98%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 9 ở mức 211,30 Cent/kg, tăng 0,52%.

Tại Malaysia, thị trường cao su Kuala Lumpur biến động trái chiều. Cụ thể, giá cao su tiêu chuẩn Malaysia SMR 20 tăng 3,5 sen lên 878,5 sen/kg, trong khi mủ latex dạng khối giảm 5 sen còn 696,5 sen/kg.

Giá cao su thế giới hiện phân hóa giữa các sàn, tuy nhiên xu hướng tăng chiếm ưu thế. Sàn TOCOM đồng loạt đi lên, trong khi SGX tăng mạnh, nổi bật hợp đồng tháng 8 tăng 3,98%; ngược lại, SHFE giảm nhẹ từ 0,09 - 0,24%, cho thấy lực điều chỉnh vẫn hiện diện tại thị trường Trung Quốc.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp tiếp tục giữ nguyên giá thu mua mủ cao su, phản ánh tâm lý thận trọng trước những biến động của thị trường quốc tế.

Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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