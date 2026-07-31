Thị trường

Ngày 31/7: Giá cao su thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm

06:34 | 31/07/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (31/7) tiếp tục chịu áp lực giảm trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á do nguồn cung nguyên liệu tại Thái Lan cải thiện và giá cao su tổng hợp suy yếu gây sức ép lên thị trường. Trái ngược với diễn biến trên thị trường thế giới, giá thu mua cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp trong nước vẫn duy trì ổn định.
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Ngày 31/7: Giá cao su thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm
Giá cao su thế giới hôm nay tiếp tục chịu áp lực giảm trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) - Nhật Bản giảm 1,3 Yên (0,31%) xuống 418,6 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) giao tháng 8 đi ngang mức 90,6 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 8 giảm 350 Nhân dân tệ (2,09%) xuống 16.360 Nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng giao tháng 9 ở mức 16.330 CNY/tấn, giảm 0,55%.

Tại Singapore, giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 8/2026 trên sàn SGX ở mức 213,00 Cent/kg, giảm 1,89%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 9/2026 ở mức 210,10 Cent/kg, giảm 1,59%.

Thị trường cao su Kuala Lumpur - Malaysia cũng đi xuống khi nguồn cung nguyên liệu tại Thái Lan cải thiện gây sức ép lên tâm lý thị trường. Theo đó, giá cao su tiêu chuẩn Malaysia SMR 20 giảm 22,5 sen xuống còn 875 sen/kg, trong khi giá mủ latex dạng khối giảm 5 sen, còn 701,5 sen/kg.

Thị trường cao su thế giới tiếp tục nghiêng về xu hướng điều chỉnh khi lực bán lan rộng trên ÓE, SHFE và SGX. Việc các hợp đồng đồng loạt suy yếu cho thấy tâm lý thận trọng đang bao trùm thị trường, nhất là với các kỳ hạn giao cuối năm.

Giá cao su trong nước

Thị trường trong nước tiếp tục duy trì ổn định, các doanh nghiệp chưa điều chỉnh giá thu mua mủ cao su.

Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Theo các chuyên gia, trong ngắn hạn, giá cao su thế giới nhiều khả năng vẫn chịu tác động đan xen giữa nguồn cung gia tăng tại các nước sản xuất lớn và nhu cầu tiêu thụ còn chậm từ Trung Quốc. Tuy nhiên, việc giá dầu thô duy trì ở mức cao có thể tiếp tục hỗ trợ mặt bằng giá cao su, hạn chế đà giảm sâu của thị trường trong những phiên tới./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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