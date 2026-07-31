Ngày 31/7: Giá heo hơi chưa thoát khỏi xu hướng giảm

Giá heo hơi trên cả nước hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay vẫn chưa thoát khỏi xu hướng giảm khi thêm nhiều địa phương điều chỉnh giá xuống 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Hưng Yên đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, khiến mặt bằng giá toàn khu vực hiện chỉ còn dao động trong khoảng 62.000 - 64.000 đồng/kg.

Sau đợt điều chỉnh này, 64.000 đồng/kg trở thành mức giá cao nhất tại miền Bắc, được ghi nhận ở Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lai Châu và Sơn La.

Nhóm địa phương gồm Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Hưng Yên hiện cùng giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Ninh Bình tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực khi giảm xuống còn 62.000 đồng/kg.

So với đầu tuần, giá heo hơi tại miền Bắc đã giảm từ 2.000 - 3.000 đồng/kg ở nhiều địa phương. Việc mức giá cao nhất chỉ còn 64.000 đồng/kg cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn đang hiện hữu, trong bối cảnh sức mua chưa cải thiện đáng kể.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng không khả quan hơn khi tiếp tục giảm tại một số địa phương.

Đáng chú ý, sau điều chỉnh trong phiên sáng nay, Đắk Lắk đã giảm xuống còn 60.000 đồng/kg, trở thành địa phương mới gia nhập nhóm có mức giá thấp nhất cả nước.

Trong đó, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Gia Lai vẫn duy trì mức 62.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Các địa phương Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Lâm Đồng đang giao dịch ở mức 61.000 đồng/kg.

Riêng Đắk Lắk lùi về 60.000 đồng/kg, phản ánh xu hướng giảm vẫn lan rộng tại khu vực Tây Nguyên.

Hiện giá heo hơi tại khu vực này dao động trong khoảng 60.000 - 62.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận thêm biến động về giá. Sau chuỗi nhiều phiên giảm liên tiếp, giá thu mua tại khu vực này tạm thời ổn định, dao động trong khoảng 60.000 - 62.000 đồng/kg.

Trong đó, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục là hai địa phương có giá cao nhất khu vực khi duy trì 62.000 đồng/kg. Nhóm Tây Ninh, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ giữ nguyên mức 61.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đồng Tháp và Cà Mau vẫn là hai địa phương có mức giá thấp nhất miền Nam cũng như cả nước, duy trì 60.000 đồng/kg.

Việc miền Nam chững giá sau nhiều phiên giảm mạnh cho thấy thị trường đang có dấu hiệu cân bằng hơn. Tuy nhiên, mặt bằng giá vẫn ở mức thấp và chưa xuất hiện yếu tố đủ mạnh để tạo động lực phục hồi.

Nhìn chung, giá heo hơi trên phạm vi cả nước hiện dao động từ 60.000 - 64.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với giai đoạn đầu tháng./.