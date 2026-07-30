Ngân hàng - Bảo hiểm

Nguồn thu ngoài lãi bứt tốc, OCB lãi trước thuế gần 2.500 tỷ đồng sau 6 tháng

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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20:28 | 30/07/2026
(TBTCO) - Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, OCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.470 tỷ đồng, tăng 30,5% so với cùng kỳ. Kết quả được hỗ trợ bởi nguồn thu ngoài lãi tăng 78%, trong khi lãi thuần duy trì đà tăng nhờ tín dụng tiếp tục mở rộng. Dư nợ thị trường 1 của OCB đạt 227.554 tỷ đồng, cao hơn mức tăng toàn ngành.
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Đại hội đồng cổ đông OCB: Hướng mốc lãi 7.000 tỷ đồng, đẩy mạnh nguồn thu ngoài lãi tăng 80% quý I/2026 OCB tiếp đà tăng vốn lên hơn 30.625 tỷ đồng khi vừa vượt mốc dư nợ 200.000 tỷ đồng
Nới room tín dụng đúng địa chỉ, không đánh đổi chất lượng cho vay

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB - mã CK: OCB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 và 6 tháng đầu năm 2026.

Theo đó, trong quý II/2026, OCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.246,4 tỷ đồng, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả được hỗ trợ bởi thu nhập lãi thuần tăng 15,9% lên 2.525,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các khoản thu ngoài lãi tăng trưởng tích cực 100% so với quý trước và 47% so với cùng kỳ, đưa tổng thu nhập hoạt động tăng mạnh hơn, lên 21,3% so với cùng kỳ.

Việc gia tăng nguồn thu ngoài lãi là xu hướng được nhiều ngân hàng theo đuổi, phản ánh xu hướng chuyển dịch sang mô hình ngân hàng đa dịch vụ, qua đó, giúp các tổ chức tín dụng giảm sự phụ thuộc vào hoạt động tín dụng và tăng khả năng thích ứng với biến động của lãi suất và thị trường.

Dù OCB chủ động tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 42,8% trong quý II/2026, tiếp tục củng cố nền tảng quản trị rủi ro, ngân hàng vẫn duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận nhờ các nguồn thu cốt lõi cải thiện.

Đồ họa: Ánh Tuyết
Về quy mô hoạt động, tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của OCB đạt 351.741 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cuối năm 2025. Trong đó, dư nợ tín dụng thị trường 1 đạt 227.554 tỷ đồng, tăng 11% so với cuối năm trước, cao hơn đáng kể mức tăng trưởng tín dụng toàn ngành (khoảng 7,73%).

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế của OCB đạt 2.470 tỷ đồng, tăng 30,5% so với cùng kỳ, cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi và quy mô tiếp tục tăng trưởng.

Động lực tăng trưởng đến từ thu nhập lãi thuần đạt 4.908,1 tỷ đồng, tăng 13%.

Tổng thu nhập hoạt động tăng 20,6% lên 5.927,7 tỷ đồng, được dẫn dắt bởi các nguồn thu ngoài lãi tăng mạnh 78% so với cùng kỳ. Đơn cử, lãi thuần từ dịch vụ tăng 29,8%, lãi thuần từ hoạt động khác tăng 56,6%, cùng với hoạt động kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán đầu tư cải thiện.

Hoạt động xử lý và thu hồi nợ cũng phát huy hiệu quả, nhờ đó, đóng góp đáng kể vào thu nhập khác cho ngân hàng trong 6 tháng đầu năm.

Thông tin từ OCB cho thấy, ở khối khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp FDI và các lĩnh vực sản xuất. kinh doanh ưu tiên.

Trong khi đó, tín dụng bán lẻ ghi nhận tín hiệu tích cực khi dư nợ khách hàng cá nhân tăng trưởng hơn 6% trong 6 tháng, cho thấy nhu cầu tiêu dùng và đầu tư đang từng bước phục hồi.

Song song với tín dụng, nguồn vốn tiếp tục được củng cố. Huy động thị trường 1 đạt 235.327 tỷ đồng, tăng 6,5% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi khách hàng đạt 159.695 tỷ đồng, duy trì tăng trưởng ổn định, tạo nền tảng thanh khoản cho hoạt động kinh doanh trong những quý tiếp theo.

Ngoài ra, OCB tiếp tục duy trì các chỉ số an toàn ở mức cao. Đơn cử, kết thúc 6 tháng tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 13,1%, cao hơn đáng kể so với mức tối thiểu theo quy định, tạo dư địa thuận lợi cho tăng trưởng kinh doanh. Tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) ở mức 74%, phản ánh cơ cấu nguồn vốn thận trọng. Đồng thời, các tỷ lệ thanh khoản luôn được duy trì trong giới hạn quy định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn và thanh khoản.

Từ ngày 1/6/2026, OCB bổ nhiệm ông Chris Shayan giữ chức Quyền Tổng Giám đốc. Ông Chris Shayan có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, phát triển công nghệ ngân hàng và công nghệ tài chính (fintech), đồng thời được đánh giá là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số.

Song song với kiện toàn bộ máy điều hành, thông tin từ OCB cho thấy, ngân hàng đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu và AI vào hoạt động kinh doanh, từng bước xây dựng mô hình quản trị dựa trên dữ liệu nhằm nâng cao năng suất lao động, tối ưu quy trình, tăng cường quản trị rủi ro và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. Ngân hàng cũng triển khai chương trình AI Sandbox, thúc đẩy các dự án thử nghiệm AI tại nhiều đơn vị nghiệp vụ và xây dựng khung quản trị AI có trách nhiệm./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 30/07/2026 21:00

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