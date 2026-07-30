Chứng khoán phái sinh ngày 30/7: VN30 bứt phá hơn 2%, hợp đồng tương lai vẫn chưa lấy lại sự hưng phấn

Được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VN30-Index tăng 37,15 điểm (+2,01%) lên 1.886,27 điểm, tiến sát vùng kháng cự mạnh 1.900 điểm. Đà tăng diễn ra xuyên suốt phiên giao dịch với lực cầu duy trì ổn định, giúp 28/30 cổ phiếu đóng cửa trong sắc xanh, chỉ còn một mã giảm và một mã đứng giá.

VPL là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN30-Index, theo sau là BSR, VHM, MWG, FPT và TCB. Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh gần như không đáng kể khi VJC là cổ phiếu hiếm hoi lấy đi điểm số của chỉ số.

Trái ngược với sự hưng phấn trên thị trường cơ sở, thị trường chứng khoán phái sinh tỏ ra thận trọng hơn. Hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn tháng 8/2026 (41I1G8000) đóng cửa tại 1.884,8 điểm, tăng 1,83%, thấp hơn mức tăng của chỉ số cơ sở, qua đó chuyển sang trạng thái chiết khấu 1,47 điểm so với VN30-Index.

Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn đáo hạn vào tháng 9/2026 và tháng 3/2027 đều có mức chênh lệch âm. Riêng hợp đồng dựa trên VN30-Index đáo hạn cuối năm nay đóng cửa cao hơn 1,63 điểm so với chỉ số cơ sở. Diễn biến này phản ánh tâm lý dè dặt của nhà đầu tư khi VN30-Index bứt lên khá nhanh và tiến gần vùng cản kỹ thuật quan trọng.

Chênh lệch âm trở lại sau phiên đảo chiều bứt phá mạnh của VN30-Index. Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Thanh khoản trên thị trường phái sinh chỉ tăng nhẹ, với tổng khối lượng giao dịch tăng 1,6% so với phiên trước. Trong khi đó, khối lượng mở (OI) của hợp đồng tháng 8 giảm nhẹ khi một bộ phận nhà đầu tư thu hẹp các vị thế nắm giữ qua đêm.

Hợp đồng tương lai vẫn giao dịch thấp hơn chỉ số cơ sở được xem là tín hiệu cho thấy nhà đầu tư vẫn duy trì sự thận trọng, dù đà tăng của thị trường cơ sở đang được củng cố.

Theo các chuyên gia của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), các nhà giao dịch có thể sẽ ưu tiên phòng ngừa rủi ro khi VN30-Index phục hồi trở lại vùng kháng cự mạnh. Chuyên gia của SHS đánh giá, xu hướng ngắn hạn của hợp đồng 41I1G8000 đã chuyển sang phục hồi, với vùng kháng cự quanh 1.915 điểm và hỗ trợ gần nhất tại 1.880 điểm.