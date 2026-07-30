Hải Phòng mở không gian tăng trưởng mới, đón khoảng 3,2 tỷ USD vốn đầu tư

Mở không gian tăng trưởng mới

Ngày 30/7, UBND TP. Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Khu kinh tế (KKT) và khởi động Khu thương mại tự do Hải Phòng với chủ đề “Kiến tạo không gian tăng trưởng mới”.

Cùng với việc công bố các quyết định quan trọng về KKT chuyên biệt Hải Phòng và Quy hoạch chung KKT ven biển phía Nam Hải Phòng, thành phố cũng trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 13 dự án và ký kết hai biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu (bên phải) trao các Quyết định thành lập Khu kinh tế chuyên biệt và phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía Nam cho Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Đỗ Thành Trung.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Ngọc Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định, việc công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ là điểm khởi đầu mở ra một không gian phát triển hoàn toàn mới cho thành phố, với mô hình quản trị hiện đại, tinh gọn; cơ chế chính sách vượt trội, đủ sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; tạo động lực mạnh mẽ để thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn, công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, góp phần nâng tầm vị thế kinh tế của Hải Phòng.

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng, với khát vọng trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu cả nước, đầu mối giao thương chiến lược của khu vực và quốc tế, Hải Phòng sẽ tập trung phát triển các lĩnh vực có lợi thế như logistics, dịch vụ cảng biển, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hạ tầng kết nối đa phương thức. Khu thương mại tự do đầu tiên của cả nước được kỳ vọng trở thành hạt nhân thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với các tập đoàn quốc tế, hiện thực hóa định hướng phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Những định hướng này được đặt trên nền tảng của địa phương đang sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh nổi bật. Hải Phòng hiện có 1.868 dự án FDI đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký hơn 54 tỷ USD, chiếm gần 10% tổng vốn FDI lũy kế của cả nước. Thành phố cũng là địa phương duy nhất duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong 11 năm liên tiếp.

6 tháng đầu năm 2026, GRDP của Hải Phòng tăng 11,33%, đứng thứ ba cả nước và dẫn đầu các thành phố trực thuộc Trung ương; sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt gần 96 triệu tấn, thu hút FDI đạt trên 3,1 tỷ USD.

Nếu trước đây lợi thế của Hải Phòng chủ yếu đến từ hệ thống cảng biển nước sâu, công nghiệp và vị trí cửa ngõ phía Bắc, thì những quyết định vừa được công bố đang mở rộng không gian phát triển theo hướng hiện đại hơn.

Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng có quy mô 5.300 ha tại khu vực phía Tây thành phố, được định hướng phát triển các ngành công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo, robot, dữ liệu lớn, hóa chất công nghệ cao và nghiên cứu - phát triển. Đây không chỉ là sự mở rộng về quỹ đất công nghiệp, mà còn là bước dịch chuyển cơ cấu thu hút đầu tư sang các lĩnh vực dựa trên tri thức, đổi mới sáng tạo và công nghệ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Khu thương mại tự do Hải Phòng.

Trong khi đó, Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng với quy mô khoảng 20.000 ha hình thành một cực tăng trưởng kinh tế biển mới, lấy cảng biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao, đô thị hiện đại và tăng trưởng xanh làm trụ cột. Hạt nhân của không gian này là Khu thương mại tự do Hải Phòng với quy mô 6.292 ha, được định hướng phát triển thành trung tâm sản xuất công nghệ cao, logistics quốc tế, thương mại và dịch vụ hiện đại, ưu tiên các ngành bán dẫn, công nghệ thông tin, tự động hóa, công nghiệp hỗ trợ và hạ tầng số.

Theo Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu, việc hình thành Khu thương mại tự do cụ thể hóa Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV; đồng thời hiện thực hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về xây dựng, phát triển Hải Phòng trở thành “siêu đô thị biển có sức cạnh tranh toàn cầu, trung tâm giao thương logistics và kinh tế biển của khu vực Đông Á”.

Đón dòng vốn đầu tư thế hệ mới

Tại hội nghị, Hải Phòng đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng vốn cho 13 dự án với tổng vốn khoảng 2,6 tỷ USD; đồng thời ký kết 2 biên bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư hạ tầng khu công nghiệp (KCN) với tổng vốn dự kiến 540 triệu USD. Tổng vốn đầu tư của các dự án trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Biên bản ghi nhớ tại hội nghị đạt khoảng 3,2 tỷ USD.

Trong đó, đáng chú ý nhất là dự án thứ hai của LG Innotek Việt Nam với tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD tại KCN Nam Đình Vũ (khu 2), thuộc Khu thương mại tự do Hải Phòng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu khẳng định: “Đây không chỉ là sự kiện công bố các quyết định hành chính, mà còn là sự khởi đầu của một giai đoạn phát triển mới; đồng thời là lời mời hợp tác và cam kết hành động của Chính phủ Việt Nam, của TP. Hải Phòng đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Theo Phó Thủ tướng, trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị, dịch chuyển chuỗi cung ứng, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang định hình lại dòng vốn đầu tư toàn cầu. Hải Phòng có đủ điều kiện để trở thành địa phương tiên phong trong đổi mới mô hình tăng trưởng. Sau hợp nhất, thành phố sở hữu quy mô kinh tế thuộc nhóm đầu cả nước, không gian phát triển được mở rộng và có lợi thế đặc biệt về cảng biển, logistics cũng như hệ thống cơ chế đặc thù.

Trong giai đoạn mới, Hải Phòng sẽ có 3 không gian động lực chiến lược, với chức năng bổ sung, bổ trợ cho nhau, gồm: KKT Đình Vũ - Cát Hải; KKT ven biển phía Nam; KKT chuyên biệt Hải Phòng. Cùng với đó, Khu thương mại tự do Hải Phòng được bố trí tại các vị trí gắn với KKT Đình Vũ - Cát Hải và KKT ven biển phía Nam là đòn bẩy thể chế và nền tảng kết nối các KKT của Hải Phòng thành một hệ sinh thái thống nhất.

“Nếu tổ chức tốt, các thiết chế này sẽ tạo ra một bản đồ phát triển mới cho Hải Phòng, kết nối từ phía Tây ra biển, từ sản xuất đến thương mại quốc tế, từ thu hút vốn đến tiếp nhận công nghệ, nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam; trở thành cực tăng trưởng chiến lược của vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Duyên hải Bắc Bộ và cả nước” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cũng lưu ý, quy mô và số lượng các KKT không tự tạo ra động lực tăng trưởng nếu thiếu chiến lược phát triển tổng thể và cơ chế điều phối hiệu quả. Theo đó, Hải Phòng cần phân định rõ chức năng của từng KKT; xây dựng Khu thương mại tự do theo chuẩn quốc tế với cơ chế “một cửa tại chỗ”; đồng thời chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang ưu tiên các dự án công nghệ cao, có giá trị gia tăng và khả năng lan tỏa lớn trong các lĩnh vực như bán dẫn, điện tử, cơ khí chính xác, năng lượng sạch và logistics.

Kiến tạo hệ sinh thái đầu tư chiến lược

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Đỗ Thành Trung khẳng định: “Thành phố sẽ tập trung cao nhất cho công tác tổ chức thực hiện, đưa các chủ trương, cơ chế, chính sách của Trung ương nhanh chóng đi vào cuộc sống; xây dựng Khu thương mại tự do Hải Phòng trở thành mô hình kiểu mẫu, tạo cơ sở thực tiễn để tiếp tục hoàn thiện thể chế và nhân rộng trên phạm vi cả nước”.

Theo ông Đỗ Thành Trung, Khu thương mại tự do Hải Phòng không chỉ là một khu vực có ưu đãi về thuế và hải quan. Đây còn là cửa ngõ chiến lược để Việt Nam hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và là mô hình mới để cả nước nghiên cứu, hoàn thiện thể chế trong thời gian tới.

Lãnh đạo TP. Hải Phòng trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản ghi nhớ hợp tác cho các nhà đầu tư.

Theo Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Hải Phòng có vị trí chiến lược, hệ thống cảng biển và logistics hàng đầu, nền tảng công nghiệp vững chắc, không gian phát triển rộng và nhiều cơ chế, chính sách vượt trội. Nhưng điều các nhà đầu tư cần không chỉ là ưu đãi, mà quan trọng hơn là niềm tin vào sự ổn định, minh bạch và khả năng thực thi. Do đó, lợi thế quyết định phải là một chính quyền kiến tạo, coi thời gian và chi phí của doanh nghiệp là nguồn lực của xã hội, coi thành công của nhà đầu tư là thành công của thành phố và của đất nước.

Thông điệp đó cũng được Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng khẳng định bằng cam kết đồng hành cùng các nhà đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai nhanh chóng, hiệu quả và bền vững./.