Đạm Cà Mau lãi hơn 1.850 tỷ đồng sau 6 tháng

Công ty CP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, mã CK: DCM) mới công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý II/2026 với mức tăng trưởng tích cực ở cả doanh thu và lợi nhuận.

Cụ thể, trong quý II/2026, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Đạm Cà Mau đạt hơn 6.881,3 tỷ đồng, tăng 10,1% so với mức 6.252,3 tỷ đồng ghi nhận tại cùng kỳ năm 2025. Sau khi trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu là 169,1 tỷ đồng (giảm đáng kể so với con số 214,9 tỷ đồng của cùng kỳ), doanh thu thuần đạt hơn 6.712,2 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 11,2%.

Kết quả kinh doanh quý II/2026 của Đạm Cà Mau. Nguồn: BCTC.

Tăng trưởng ở chỉ tiêu lợi nhuận gộp còn diễn ra mạnh mẽ hơn nhờ tối ưu hóa chi phí sản xuất. Giá vốn hàng bán trong quý II/2026 ghi nhận ở mức 4.711,4 tỷ đồng, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Việc doanh thu tăng trong khi giá vốn giảm đã giúp lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Đạm Cà Mau bứt phá lên 2.000,7 tỷ đồng, tăng tới 61,3% so với mức 1.240,6 tỷ đồng đạt được trong quý II/2025.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi, hoạt động tài chính của Đạm Cà Mau ghi nhận doanh thu đạt 91,7 tỷ đồng, giảm so với mức 121,9 tỷ đồng của cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính gia tăng từ 30,2 tỷ đồng lên 34,6 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay tăng từ 18,0 tỷ đồng lên 32,3 tỷ đồng.

Trong kỳ, các chi phí hoạt động cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể. Chi phí bán hàng tăng 94,7% so với cùng kỳ, lên mức 417,5 tỷ đồng. Tương tự, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 96,9%, đạt 451,7 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí và tính thêm khoản lỗ thuần 1,4 tỷ đồng từ hoạt động khác, Đạm Cà Mau đạt 1.187,2 tỷ đồng tổng lợi nhuận kế toán trước thuế trong quý II/2026, tăng 33,7% so với cùng kỳ. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành ghi nhận 120,6 tỷ đồng và chi phí thuế TNDN hoãn lại là âm 0,8 tỷ đồng. Kết thúc quý II/2026, lợi nhuận sau thuế TNDN của Đạm Cà Mau đạt 1.067,4 tỷ đồng, tăng 35,5% so với mức 787,7 tỷ đồng đạt được vào quý II/2025.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Đạm Cà Mau đạt 11.998,2 tỷ đồng, tăng 27,0% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận gộp đạt 3.347,2 tỷ đồng, tăng 57,5%. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 2.064,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đạt 1.856,1 tỷ đồng, tăng trưởng 54,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi cơ bản trên cổ phiếu lũy kế 6 tháng đạt 3.332 đồng.

Tại thời điểm ngày 30/06/2026, quy mô tài sản của Đạm Cà Mau đã mở rộng mạnh mẽ. Tổng cộng tài sản đạt 21.836,6 tỷ đồng, tăng 23,8% (tương đương tăng hơn 4.192,9 tỷ đồng) so với mốc 17.643,6 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đóng vai trò chủ đạo khi chiếm 85,5% tổng tài sản, đạt 18.663,9 tỷ đồng, tăng 29,2% so với đầu năm.

Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng từ 678,4 tỷ đồng lên 835,6 tỷ đồng, trả trước cho người bán ngắn hạn tăng nhẹ lên 440,0 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn khác đạt 296,5 tỷ đồng. Doanh nghiệp duy trì khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 110,2 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 18,2% so với đầu năm, ghi nhận ở mức 5.664,1 tỷ đồng (sau khi đã trừ dự phòng giảm giá hàng tồn kho 95,2 tỷ đồng). Tài sản ngắn hạn khác tăng vọt lên 4.280,8 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là tài sản ngắn hạn khác đạt 3.309,6 tỷ đồng và thuế giá trị gia tăng được khấu trừ là 787,2 tỷ đồng.

Về tài sản dài hạn, chỉ tiêu này ghi nhận 3.172,7 tỷ đồng tại ngày 30/6/2026, giảm nhẹ so với mức 3.196,5 tỷ đồng ở đầu năm. Tài sản cố định hữu hình chiếm phần lớn với 2.002,1 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm từ 678,2 tỷ đồng xuống còn 444,7 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp tại ngày 30/6/2026 là 10.338,1 tỷ đồng, tăng 50,9% so với mức 6.849,3 tỷ đồng hồi đầu năm. Nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu nợ với 9.237,6 tỷ đồng. Trong đó, phải trả người bán ngắn hạn tăng từ 1.765,9 tỷ đồng lên 2.488,2 tỷ đồng; phải trả cổ tức, lợi nhuận đạt 1.052,0 tỷ đồng; vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng từ 2.225,6 tỷ đồng lên 3.565,7 tỷ đồng. Nợ dài hạn ghi nhận 1.100,5 tỷ đồng, chủ yếu là Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đạt 1.076,4 tỷ đồng và vay, nợ thuê tài chính dài hạn còn 24,2 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của Đạm Cà Mau đến cuối quý II đạt 11.498,5 tỷ đồng, tăng 6,5% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 2.081,5 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận chưa phân phối kỳ này đóng góp 1.229,9 tỷ đồng và lợi nhuận tích lũy đến cuối kỳ trước là 851,5 tỷ đồng. Lợi ích cổ đông không kiểm soát ghi nhận ở mức 31,1 tỷ đồng.