Quảng Ninh hoàn thành tổng điều tra kinh tế năm 2026

Theo báo cáo tại Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026, Quảng Ninh đã hoàn thành việc thu thập thông tin của hơn 82.000 đơn vị.

Đây được đánh giá là cuộc tổng điều tra có phạm vi lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh, cung cấp nguồn dữ liệu tương đối toàn diện về hoạt động kinh tế - xã hội trong bối cảnh Quảng Ninh đang thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số.

Tính đến ngày 31/12/2025, Quảng Ninh có 9.601 doanh nghiệp đang hoạt động và phát sinh kết quả sản xuất, kinh doanh. Con số này tăng 1,6% so với năm 2024 và tăng 28,4% so với năm 2020.

Đáng chú ý, số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 66,7% sau 5 năm, cho thấy khu vực đầu tư nước ngoài tiếp tục đóng vai trò đáng kể trong quá trình mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh của tỉnh.

Cùng với sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp, quy mô lao động trong khu vực này cũng được cải thiện. Tổng số người làm việc tại các doanh nghiệp đạt hơn 280.000 lao động, tăng 7,3% so với năm 2024 và tăng 18,1% so với năm 2020.

Các số liệu trên phần nào phản ánh khả năng phục hồi, mở rộng sản xuất và tạo việc làm của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Ninh.

Trong khi đó, khu vực kinh tế cá thể có hơn 70.500 cơ sở sản xuất, kinh doanh, giảm 3,31% so với năm 2020. Số lao động tại khu vực này cũng giảm nhẹ.

Sự thay đổi trên cho thấy một bộ phận lao động có xu hướng chuyển từ các cơ sở kinh doanh cá thể sang khu vực doanh nghiệp. Đồng thời, khu vực kinh tế cá thể đang đứng trước yêu cầu đổi mới mô hình hoạt động, nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh.

Quảng Ninh hiện có hơn 9.600 doanh nghiệp đang hoạt động. Ảnh: T.D

Quy mô lao động bình quân của mỗi đơn vị điều tra tăng từ 4,7 người vào năm 2020 lên gần 5,2 người vào năm 2025. Kết quả này cho thấy quy mô hoạt động của các đơn vị kinh tế đã có bước cải thiện trong giai đoạn 5 năm.

Mặc dù số lượng đơn vị điều tra lớn, thời gian thực hiện được rút ngắn hơn 7 tháng so với kế hoạch ban đầu và quá trình triển khai phát sinh nhiều khó khăn, Quảng Ninh vẫn hoàn thành đầy đủ các nội dung đề ra.

Kết quả chung của tỉnh được xếp loại giỏi, bảo đảm các yêu cầu về tiến độ, chất lượng thông tin và phạm vi điều tra.

Đối với Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức thực hiện theo đúng hướng dẫn và tiến độ của Trung ương.

Toàn tỉnh tiến hành điều tra 739 cơ sở, bao gồm 309 cơ sở hành chính và 430 đơn vị sự nghiệp công lập. Đến ngày 15/5/2026, toàn bộ phiếu điều tra đã được cập nhật lên hệ thống, được cơ quan Trung ương phê duyệt và nghiệm thu đúng hạn.

Thông tin thu thập tập trung vào cơ cấu tổ chức, biên chế, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị; tình hình tài chính; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và các điều kiện phục vụ hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Nguồn dữ liệu này sẽ hỗ trợ Quảng Ninh đánh giá chính xác hơn thực trạng tổ chức và điều kiện hoạt động của hệ thống cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Đây cũng là căn cứ phục vụ việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản trị công./.