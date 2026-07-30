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Ngày 30/7: Giá cao su thế giới diễn biến trái chiều

06:36 | 30/07/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (30/7) diễn biến trái chiều khi sàn OSE tiếp tục tăng, trong khi sàn SHFE và SGX suy yếu. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn như Mang Yang, Bà Rịa và Bình Long, Phú Riềng vẫn duy trì ổn định.
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Ngày 30/7: Giá cao su thế giới diễn biến trái chiều
Giá cao su thế giới hôm nay diễn biến trái chiều khi sàn OSE tiếp tục tăng, trong khi sàn SHFE và SGX suy yếu. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) - Nhật Bản tăng 2,7 Yên (0,65%) lên 419,9 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) giao tháng 8 tạm ghi nhận ở mức 90,6 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 8 ở mức 16.345 Nhân dân tệ/tấn, giảm 2,18%. Hợp đồng giao tháng 9/2026 ở mức 16.390 Nhân dân tệ/tấn, giảm 2%.

Tại Singapore, giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 8/2026 trên sàn SGX ở mức 216,90 Cent/kg, giảm 0,60%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 9/2026 ở mức 213,90 Cent/kg, giảm 0,65%.

Trong khi đó, thị trường cao su Kuala Lumpur - Malaysia biến động trái chiều. Cụ thể, giá cao su tiêu chuẩn Malaysia SMR 20 tăng 1 sen lên 897,5 sen/kg, trong khi mủ latex dạng khối giảm 6 sen còn 706,5 sen/kg.

Thị trường cao su toàn cầu đang bước vào giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn. Sàn SHFE giảm mạnh trên diện rộng phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước triển vọng nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc, thị trường nhập khẩu cao su lớn nhất thế giới. Cùng lúc, sàn SGX cũng suy yếu, cho thấy áp lực bán vẫn hiện hữu trên thị trường cao su kỹ thuật.

Điểm tích cực là sàn OSE vẫn duy trì được sắc xanh, cho thấy lực đỡ từ yếu tố tỷ giá và kỳ vọng nhu cầu công nghiệp tại Nhật Bản chưa suy giảm đáng kể. Sự phân hóa giữa sàn OSE với SHFE và SGX cho thấy thị trường chưa hình thành một xu hướng giảm đồng thuận trên phạm vi toàn cầu.

Trong ngắn hạn, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co. Nếu giá trên sàn SHFE chưa sớm phục hồi, áp lực điều chỉnh có thể lan sang khu vực Đông Nam Á.

Giá cao su trong nước

Thị trường trong nước tiếp tục duy trì ổn định, các doanh nghiệp chưa điều chỉnh giá thu mua mủ cao su.

Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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