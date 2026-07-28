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Ngày 28/7: Giá cà phê tăng nhẹ, hồ tiêu giữ đỉnh 141.000 đồng/kg

10:23 | 28/07/2026
Giá cà phê hôm nay (28/7) tại Tây Nguyên nhìn chung ổn định trong khoảng 95.300 - 96.000 đồng/kg, riêng tại Đắk Lắk, giá tăng nhẹ 200 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu dao động trong khoảng 137.500 - 141.000 đồng/kg.
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Ngày 28/7: Giá cà phê tăng nhẹ, hồ tiêu giữ đỉnh 141.000 đồng/kg
Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên hôm nay dao động từ 95.300 - 96.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê tại Đắk Lắk nhích tăng

Khảo sát sáng 28/7 cho thấy, thị trường cà phê trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định tại hầu hết các địa phương trọng điểm. Giá thu mua tại khu vực Tây Nguyên hiện dao động từ 95.300 - 96.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Đắk Lắk là địa phương duy nhất ghi nhận điều chỉnh tăng trong phiên hôm nay khi giá cà phê tăng 200 đồng/kg, lên 96.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá cà phê tại Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục giữ mức 96.000 đồng/kg, giá tại Gia Lai ổn định ở 95.800 đồng/kg. Lâm Đồng vẫn là địa phương có mức giá cà phê thấp nhất khu vực, với 95.300 đồng/kg.

Diễn biến này cho thấy, thị trường nội địa vẫn khá trầm lắng sau tuần giảm mạnh trước đó, khi cả người mua và người bán đều duy trì tâm lý thận trọng.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê vẫn chịu tác động từ nhiều yếu tố vĩ mô. Cụ thể, tại sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 9/2026 giảm 120 USD/tấn (3,1%), xuống còn 3.757 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 91 USD/tấn (2,4%), còn 3.738 USD/tấn.

Tại sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 giảm 6,5 US cent/pound (2%), xuống 313,8 US cent/pound, trong khi hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 5,8 US cent/pound (1,9%), còn 298,05 US cent/pound.

Giá tiêu cao nhất 141.000 đồng/kg

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Giá tiêu hôm nay đi ngang. Ảnh minh họa

Khảo sát sáng 28/7 cho thấy, thị trường hồ tiêu trong nước chưa ghi nhận biến động mới. Giá thu mua tại các vùng nguyên liệu trọng điểm tiếp tục dao động trong khoảng 137.500 - 141.000 đồng/kg, tương đương mức của phiên trước.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất, đạt 141.000 đồng/kg; kế tiếp là Đắk Lắk với mức 140.000 đồng/kg.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá hồ tiêu được thu mua ở mức 138.000 đồng/kg, trong khi Đồng Nai và Gia Lai cùng duy trì mức 137.500 đồng/kg.

Diễn biến đi ngang của thị trường cho thấy cung - cầu trong nước vẫn đang ở trạng thái cân bằng sau những nhịp tăng nhẹ của tuần trước.

Theo cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá hồ tiêu thế giới trong phiên giao dịch gần nhất không có nhiều thay đổi. Cụ thể, tiêu đen Indonesia tiếp tục được niêm yết ở mức 6.823 USD/tấn.

Trong khi đó, Brazil vẫn là quốc gia có giá chào bán tiêu đen ASTA 570 thấp nhất trong nhóm các nước xuất khẩu lớn, ở mức 5.700 USD/tấn. Ngược lại, Malaysia tiếp tục giữ mức giá cao nhất với 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá chào bán tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l vẫn ổn định, lần lượt ở 5.970 USD/tấn và 6.050 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia duy trì mức 9.404 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Việt Nam và Malaysia lần lượt được chào bán ở 12.200 USD/tấn và 8.250 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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