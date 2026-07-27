Ngày 27/7: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt phục hồi

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h35 ngày 27/7, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.217.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.286.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.168.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.235.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.217.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.286.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.217.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.608 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 59.119.852 đồng/kg (mua vào) và 60.959.848 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h35 ngày 27/7/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h30 giờ ngày 27/7, giá bạc giao ngay ở mức 59,583 USD/ounce, tăng 2,46% so với hôm qua.

Đà phục hồi lần này xuất phát từ việc áp lực bán trên thị trường giảm đáng kể. Trong tuần trước, nhiều nhà đầu tư đặt cược giá bạc sẽ tiếp tục giảm khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt khiến đồng USD tăng và lợi suất trái phiếu Mỹ neo ở mức cao.

Tuy nhiên, thực tế diễn biến thị trường lại tích cực hơn dự báo. Giá bạc không giảm sâu như kỳ vọng, buộc nhiều quỹ đầu tư và các nhà giao dịch đang nắm giữ vị thế bán khống phải mua vào để đóng trạng thái. Hoạt động mua bù này đã góp phần thúc đẩy giá bạc tăng mạnh trong những phiên cuối tuần.

Ngoài yếu tố kỹ thuật, việc lợi suất trái phiếu Mỹ và giá năng lượng đồng thời hạ nhiệt cũng góp phần cải thiện tâm lý trên thị trường tài chính, qua đó hỗ trợ nhóm kim loại quý, trong đó có bạc.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk, đà phục hồi của bạc được hỗ trợ bởi việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và giá năng lượng đồng loạt hạ nhiệt. Những yếu tố này góp phần làm giảm lo ngại về áp lực lạm phát, đồng thời giúp thị trường trái phiếu ổn định hơn, tạo môi trường thuận lợi để kim loại quý lấy lại đà tăng.

Dù vậy, ông Hyerczyk cho rằng, triển vọng ngắn hạn của bạc vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể từ kết quả cuộc họp chính sách của Fed trong tuần này cũng như những diễn biến mới tại Trung Đông. Thị trường hiện vẫn kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất, nhưng nếu cơ quan này phát đi tín hiệu cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ hoặc giá năng lượng tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị, lợi suất trái phiếu có thể tiếp tục đi lên và gây sức ép đối với giá bạc.

Xét trên góc độ kỹ thuật, chuyên gia nhận định, bạc vẫn đang vận động trong vùng dao động hẹp và chưa xác lập được xu hướng rõ ràng. Để củng cố đà tăng, giá cần chinh phục thành công vùng kháng cự gần nhất. Ngược lại, nếu không thể bứt phá qua mốc này, áp lực bán nhiều khả năng sẽ gia tăng trở lại. Theo ông Hyerczyk, phản ứng của thị trường trước và sau cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hình xu hướng tiếp theo của giá bạc./.