Thị trường

Ngày 26/7: Giá bạc phiên cuối tuần giữ đà tăng

06:35 | 26/07/2026
Khép lại tuần giao dịch, giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục giữ đà tăng. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 57.813.189 đồng/kg (mua vào) và 59.599.851 đồng/kg (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 4% so với tuần trước.
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Ngày 26/7: Giá bạc phiên cuối tuần giữ đà tăng
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay tiếp tục giữ đà tăng. Ảnh minh họa

Giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý hôm nay niêm yết ở mức 2.168.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.235.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.168.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.235.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.168.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.551.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 57.813.189 đồng/kg (mua vào) và 59.599.851 đồng/kg (bán ra).

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 58,189 USD/ounce, tăng 0,85% so với ngày 24/7, tăng 4% so với tuần trước.

Giá bạc đang lấy lại một phần đà tăng sau nhịp điều chỉnh trước đó, tuy nhiên xu hướng của kim loại quý này vẫn chưa thực sự rõ ràng khi thị trường tiếp tục chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như căng thẳng địa chính trị, diễn biến của đồng USD và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Mặc dù nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn vẫn góp phần hỗ trợ giá bạc, nhưng việc đồng USD duy trì ở vùng cao cùng lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng đã hạn chế đáng kể sức bật của kim loại quý này. Nhà đầu tư hiện vẫn thận trọng trước những tín hiệu mới về định hướng điều hành chính sách tiền tệ của Fed.

Ngày 26/7: Giá bạc phiên cuối tuần giữ đà tăng

Theo chuyên gia phân tích Christopher Lewis, giá bạc vừa trải qua giai đoạn biến động mạnh khi nhiều lần kiểm định khu vực 60 USD/ounce. Dù có thời điểm vượt mốc này, thị trường vẫn chưa đủ động lực để duy trì đà tăng do môi trường lãi suất cao tiếp tục gây sức ép lên các tài sản không mang lại lợi suất.

Ông cho rằng, vùng 60 USD/ounce vẫn là rào cản mang tính quyết định đối với xu hướng ngắn hạn của bạc. Việc chinh phục và duy trì giao dịch ổn định trên ngưỡng này sẽ mở ra cơ hội hình thành xu hướng tăng mới. Ngược lại, nếu giá tiếp tục bị từ chối tại khu vực này, áp lực chốt lời và tâm lý dè dặt của nhà đầu tư có thể khiến thị trường quay trở lại trạng thái giằng co.

Ở góc độ phân tích kỹ thuật, ông đánh giá vùng 55 USD/ounce là mốc hỗ trợ đáng chú ý. Nếu ngưỡng này bị xuyên thủng, giá bạc có nguy cơ lùi sâu hơn về khu vực 50 USD/ounce, vốn được xem là vùng hỗ trợ mạnh và từng nhiều lần giúp thị trường tạo đáy trong các nhịp điều chỉnh trước đây./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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