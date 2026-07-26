Giá vàng hôm nay ngày 26/7: Giá vàng thế giới neo trên 4.000 USD, vàng trong nước tiếp đà tăng

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hiện giao dịch quanh mức 4.051 USD/ounce, tương đương khoảng 129,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và các khoản phí). Trong bối cảnh giá vàng miếng trong nước duy trì ở vùng cao, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện ở mức khoảng 12 triệu đồng/lượng.

Diễn biến những tuần gần đây cho thấy giá vàng quốc tế tiếp tục giữ vững vùng hỗ trợ quan trọng quanh mốc 4.000 USD/ounce. Đây là tuần thứ năm liên tiếp kim loại quý duy trì trên ngưỡng này, dù chưa thể chinh phục và giữ ổn định mốc 4.100 USD/ounce. Theo các chuyên gia, khả năng trụ vững trên vùng hỗ trợ này là tín hiệu đáng chú ý, đặc biệt trong bối cảnh giá dầu đã tăng lên mức cao nhất trong khoảng 9 tuần.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Đà tăng của giá dầu xuất phát từ những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, nhất là xung đột liên quan đến Iran, cùng với nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Điều này làm gia tăng áp lực lạm phát, buộc nhiều ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì lập trường thận trọng đối với chính sách tiền tệ.

Tâm điểm của thị trường trong tuần tới sẽ là cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Dù phần lớn thị trường dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong kỳ họp này, giới phân tích cho rằng các tín hiệu phát đi sau cuộc họp sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với triển vọng giá vàng trong thời gian tới.

Theo ông Lukman Otunuga - Nhà phân tích thị trường cấp cao tại FXTM, triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ vẫn phụ thuộc lớn vào diễn biến lạm phát. Hiện thị trường đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 7 chỉ ở mức khoảng 34%, trong khi kịch bản nâng lãi suất vào tháng 9 được cho là có xác suất cao hơn. Bên cạnh đó, việc Mỹ nâng thuế nhập khẩu từ 10% lên 12,5% đối với hàng hóa từ một số đối tác thương mại lớn có thể làm gia tăng áp lực lạm phát và khiến Fed thận trọng hơn trong việc nới lỏng chính sách.

Ngoài quyết định của Fed, thị trường cũng sẽ theo dõi sát chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưu tiên sử dụng. Ông Otunuga nhận định, nếu các dữ liệu kinh tế tích cực củng cố kỳ vọng Fed tăng lãi suất vào tháng 9, giá vàng có thể chịu áp lực và mốc 4.000 USD/ounce sẽ tiếp tục là vùng hỗ trợ quan trọng cần theo dõi. Nếu phá vỡ ngưỡng này, giá vàng có thể lùi về vùng 3.900 USD/ounce. Ngược lại, nếu tiếp tục giữ vững mốc 4.000 USD/ounce, kim loại quý có cơ hội phục hồi lên 4.100 USD/ounce, thậm chí hướng tới 4.200 USD/ounce.

Ở góc độ khác, một số chuyên gia cho rằng căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn là yếu tố có thể hỗ trợ giá vàng trong dài hạn. Bà Nguyễn Thu Lan - Trưởng bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa tại Commerzbank nhận định, nếu xung đột leo thang dẫn đến nguy cơ đóng cửa eo biển Hormuz hoặc trong kịch bản xấu hơn là eo biển Bab al-Mandab, thị trường năng lượng toàn cầu có thể rơi vào khủng hoảng, kéo theo nguy cơ suy giảm kinh tế.

Trong trường hợp đó, vàng có thể hưởng lợi khi các ngân hàng trung ương buộc phải chuyển sang nới lỏng chính sách để hỗ trợ tăng trưởng. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, giá năng lượng tăng sẽ làm lạm phát tiếp tục gia tăng, khiến các ngân hàng trung ương ưu tiên kiểm soát lạm phát, qua đó tạo áp lực nhất định đối với giá vàng.

Giá vàng trong nước

Kết phiên ngày 25/7, giá vàng trong nước tăng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch lên mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, DOJI tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và không thay đổi giá ở chiều bán ra, giao dịch ở mức 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng nhẹ ở chiều mua vào và bán ra, đưa giá vàng nhẫn lên mức 138,9 - 142,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 138,9 - 142,7 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá lên mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ tăng 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, giá vàng nhẫn kết phiên giao dịch ở mức 136,2 - 141,2 triệu đồng/lượng.